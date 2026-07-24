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Trabajadores CAS empiezan a recibir pago de gratificación de 10%: Esta entidad ya depositó

Las primeras entidades ya habrían hecho el pago de la gratificación CAS de S/300, aplicando las disposiciones del decreto supremo 142-2026-EF del MEF

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trabajadores CAS revisando documento
Cambiarán los contratos CAS a plazo determinado. La nueva Ley no solo viene con gratificación y CTS, sino con cambios sobre tu periodo laboral. - Crédito Andina

Los trabajadores CAS ya pueden recibir el pago de la gratificación de julio, un beneficio que obtuvieron gracias a la Ley 32563, promulgada en marzo.

Esta Ley aprobó que los empleados públicos bajo el régimen del decreto legislativo 1057 reciban un monto equivalente a su sueldo como ‘grati’ en vez del aguinaldo de S/300. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó el decreto supremo 142-2026-EF para darle gradualidad a esta medida.

Con esto, la gratificación de julio será del 10% del monto del sueldo, con un mínimo de S/300. Y ya las entidades han empezado a depositarla. La Superintendencia Nacional de Migraciones ha sido de las primeras que ha informado que realizó el pago, aplicando la medida de reducción del monto del MEF.

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Marcha del frente nacional de trabajadores CAS, Cas con derechos
Los trabajadores CAS recibirán gratificación y CTS, pero solo el 10% del monto para este 2026. Por eso saldrán a protestar en las calles. - Crédito Difusión

Empieza pago de la ‘grati’ CAS

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que hizo efectivo el pago de las gratificaciones al personal contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 (CAS), en estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N.° 32563 y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 142-2026-EF.

“Con esta acción, la entidad reafirma su compromiso con el respeto de los derechos laborales de sus servidores y con la correcta aplicación de las disposiciones emitidas por el Gobierno para la implementación progresiva de este beneficio”, señala en su nota de prensa.

Como se recuerda, de acuerdo con el reglamento de la Ley N.° 32563, las gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para el personal bajo el régimen CAS serán otorgadas de manera gradual. Para el presente año 2026, el monto de la gratificación corresponde al 10 % de la remuneración mensual, porcentaje que se incrementará progresivamente hasta alcanzar el 100 % en el año 2030, conforme al cronograma establecido por la normativa.

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Cientos de trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) se manifestaron en los exteriores del Ministerio de Economía y Finanzas. Exigen la aprobación urgente de un proyecto de ley que asegure el pago completo de su gratificación y CTS. | Exitosa Noticias

“En ese marco, Migraciones realizó las acciones administrativas y presupuestales necesarias para garantizar el oportuno depósito de este beneficio económico a favor de sus servidores CAS, cumpliendo con los plazos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas”, informó la entidad.

En base a los informes de los trabajadores en redes sociales, el monto que se estaría pagando en su mayoría es de S/300. Según el decreto, el monto de julio será proporcional a los meses trabajados, desde la vigencia de la Ley 32563. Es decir, si un trabajador estaba laborando antes de esta

Migraciones deposita CAS

¿Aún no recibes la gratificación CAS? Migraciones informó el depósito el jueves 23 de julio. Pero también aclararon que “si cobras por el Banco de la Nación, podrás verlo reflejado en tu cuenta durante el día. Y si recibes tu pago a través de otra entidad financiera, estará disponible desde mañana”.

Rodolfo Acuña Namihas, ministro de Economía y Finanzas
Trabajadores CAS recibirán como mínimo S/300, con cargo a los S/57 millones del crédito suplementario para el gobierno nacional y regionales. - Crédito MEF

Asimismo, la entidad resaltó que “continuará trabajando para asegurar el cumplimiento de las normas laborales vigentes y fortalecer las condiciones de trabajo de su personal, reconociendo el compromiso y la labor que desempeñan diariamente en beneficio de la ciudadanía y de la seguridad migratoria del país”.

Mientras, los otros trabajadores CAS esperan el pago de la ‘grati’, que podría inclusive tardarse hasta agosto, dependiendo de la capacidad de las entidades. Como se sabe también, sindicatos han anunciado que se movilizarán para lograr el 100% de la gratificación y no esperar al 2030.

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