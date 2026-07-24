Migraciones emite nuevo carné de extranjería electrónico: el paso a paso para obtenerlo

La Superintendencia Nacional de Migraciones puso en marcha un plan piloto para la emisión del nuevo carné de extranjería electrónico dirigido, en una primera etapa, a niños, niñas y adolescentes extranjeros. La iniciativa busca reforzar la seguridad del documento, optimizar los procesos de identificación y facilitar el control migratorio mediante la incorporación de tecnología similar a la del pasaporte electrónico. Durante esta fase se emitirán 250,000 carnés electrónicos, informó la Agencia Andina.
El superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, explicó a Andina que el nuevo documento incorpora un chip de alta seguridad que almacena la información personal y biométrica del titular, además de cintas y otros elementos de protección que no posee el modelo anterior. Estas características permitirán reducir significativamente el riesgo de falsificación y fortalecer la autenticación de identidad.
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La Superintendencia Nacional de Migraciones inició la emisión del nuevo carné de extranjería con chip biométrico. Conoce qué cambia con este documento electrónico, qué información almacenará, quiénes podrán obtenerlo primero y cuáles son sus principales beneficios. Fuente: X / @MigracionesPe
“Los equipos provienen de una empresa especializada y las impresoras son de alta tecnología y de elevado costo, precisamente porque deben garantizar altos estándares de seguridad. Todo ello evitará considerablemente cualquier intento de falsificación”, afirmó.
La entidad detalló que el trámite podrá realizarse únicamente en dos sedes habilitadas para el plan piloto: la Agencia de Atención al Ciudadano de Surco, ubicada en el Jockey Plaza, y el MAC Lima Sur, en Open Plaza Atocongo.
Asimismo, precisó que los costos para la obtención, renovación y duplicado del documento se mantienen sin modificaciones. Los pagos podrán efectuarse mediante Yape, POS, la plataforma Págalo.pe o en las agencias del Banco de la Nación, de acuerdo con información difundida por la Agencia Andina.
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Procedimiento para obtener el nuevo carné de extranjería electrónico
- Acudir a la Agencia de Atención al Ciudadano de Surco (Jockey Plaza) o al MAC Lima Sur (Open Plaza Atocongo).
- Presentar la partida de nacimiento del menor extranjero.
- Realizar el pago correspondiente mediante POS, Yape, Págalo.pe o en el Banco de la Nación.
- Completar el proceso de enrolamiento con el registro de datos personales y biométricos.
- Esperar la emisión del documento, cuya entrega está prevista en un plazo aproximado de dos meses.
- El carné tendrá una vigencia de hasta un año.
Costos vigentes
- Inscripción en el Registro Central de Extranjería (primera vez): S/49.90 (Código 07561).
- Emisión o prórroga del carné (calidad residente): S/24.00 (Código 07561).
- Prórroga o cambio de calidad especial residente: S/40.60 (Código 07568).
- Renovación del carné por vencimiento: S/22.10 (Código 07561).
- Cambio de calidad migratoria general (trabajador, familiar, estudiante, entre otros): S/161.40 (Código 07568).
Novedades que incorpora el nuevo carné de extranjería
La entidad recordó que el carné de extranjería permite trabajar formalmente, estudiar, emprender un negocio, acceder al sistema de salud pública, contratar una línea telefónica postpago, solicitar créditos bancarios y realizar diversos trámites ante instituciones públicas y privadas. Por el momento, el documento electrónico está destinado únicamente a menores extranjeros, mientras que los adultos continuarán utilizando el carné vigente hasta una futura implementación.
Migraciones indicó que el carné electrónico permitirá a los menores extranjeros acceder a servicios como educación y salud durante el periodo de vigencia del documento. Además, el procedimiento facilitará la incorporación de los padres al sistema migratorio, promoviendo su regularización a partir del registro de sus hijos.
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La institución añadió que esta medida favorecerá la inserción laboral de los padres, quienes podrán acceder a empleos formales con los derechos correspondientes, contribuyendo a reducir las barreras derivadas de una situación migratoria irregular y promoviendo una mayor integración al país.
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