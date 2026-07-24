Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del partido por Copa Sudamericana de Vóley 2026

La selección peruana afrontará hoy, viernes 24 de julio, un nuevo desafío en la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026 cuando enfrente a Bolivia por la tercera y última fecha del Grupo A en transmisión exclusiva por Latina Televisión. El compromiso se disputará en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima y marcará el cierre de la participación de la ‘bicolor’ en la primera etapa del certamen continental.
El equipo dirigido por Antonio Rizola llega a este encuentro luego de caer ante Chile y Brasil en sus dos primeras presentaciones, resultados que lo dejaron sin posibilidades de clasificar a las semifinales. Sin embargo, el duelo frente al conjunto altiplánico mantiene su importancia, ya que permitirá definir las posiciones finales del grupo antes del inicio de la ronda por los puestos del quinto al octavo lugar.
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Bolivia tampoco ha logrado sumar triunfos en la competencia y buscará despedirse de esta etapa con una victoria. Por ello, ambos equipos afrontarán el compromiso con el objetivo de cerrar la fase inicial con un resultado positivo y encarar de mejor manera la parte final del torneo en Lima.
Dónde ver Perú vs Bolivia por Copa Sudamericana de Vóley 2026
El partido entre Perú y Bolivia por la última fecha del Grupo A será transmitido en todo el país por la señal abierta de Latina Televisión, canal oficial de la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través del canal 2 y 702 HD, además de la transmisión online disponible en el sitio web y la aplicación oficial de Latina.
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Asimismo, en Infobae Perú ofreceremos una cobertura completa del compromiso con toda la información previa, el minuto a minuto de las incidencias, los resultados en tiempo real, los mejores puntos y las reacciones de las protagonistas tras el final de la contienda.
Asimismo, en nuestra página web podrás encontrar la tabla de posiciones actualizada, el análisis del desempeño de la selección peruana y todos los detalles de la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026 conforme avance la jornada decisiva de la fase de grupos.
Horario de Perú vs Bolivia por Copa Sudamericana de Vóley 2026
El partido entre Perú y Bolivia, correspondiente a la tercera jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026, se disputará desde las 18:15 horas de Perú. En Bolivia, el compromiso está programado para las 19:15 horas.
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El encuentro tendrá como escenario el Coliseo Eduardo Dibós de Lima, recinto que recibe todos los partidos del torneo continental y donde la selección peruana buscará cerrar la fase de grupos con una victoria frente a su público. Los aficionados que deseen asistir todavía pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma de Joinnus.
Perú busca cerrar la fase de grupos con una victoria
Aunque ya no cuenta con opciones de avanzar a las semifinales tras las derrotas sufridas ante Chile y Brasil, ambas por sets corridos, la selección peruana afrontará su último compromiso de la fase de grupos con el objetivo de sumar un triunfo que le permita recuperar confianza antes de disputar la ronda por los puestos del quinto al octavo lugar.
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El equipo nacional intentará mostrar una mejor versión frente a Bolivia y corregir los aspectos que no le permitieron conseguir resultados positivos en sus primeras presentaciones. Además de buscar una victoria, la ‘bicolor’ apunta a encontrar mayor regularidad en su juego y cerrar esta etapa con mejores sensaciones.
Al igual que Perú, Bolivia llega sin triunfos en el torneo tras caer también ante Brasil y Chile. Por ello, ambas selecciones disputarán un encuentro clave para despedirse de la fase de grupos con un resultado favorable y mejorar su ubicación en la clasificación general de la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026.
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