Caso ‘La Chocolatita’: familia buscó a Raiza durante dos días y su tío denuncia desaparición de dos iPhone tras el hallazgo

Mientras el principal sospechoso permanece detenido y acogido al derecho al silencio, la Policía y el Ministerio Público continúan realizando diligencias para esclarecer el caso. ATV/ En otra cancha.

Continúan apareciendo nuevos elementos en torno a la muerte de Raiza Joselin Martínez Copa, conocida públicamente como ‘La Chocolatita’, quien fue encontrada sin vida en una vivienda de La Planicie, en La Molina. Esta vez, el programa Deportivo en Otra Cancha, conducido por Paco Bazán, recogió el testimonio de familiares de la joven y reconstruyó las horas previas al hallazgo del cuerpo, además de revelar nuevos detalles sobre la investigación policial.

Desde los exteriores de la comisaría de La Molina, la reportera informó que el cuerpo de la influencer ya había sido trasladado a la Morgue Central de Lima, mientras las diligencias policiales y fiscales continuaban desarrollándose.

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Muerte de ‘La Chocolatita’: revelan cómo fue hallada Raiza y qué dijo su familia sobre el principal sospechoso. Captura: El Deportivo en otra cancha.

La periodista explicó que, según información obtenida de personas cercanas a la familia, Raiza llevaba desaparecida dos días, situación que había generado preocupación entre sus seres queridos.

“Hemos podido recoger información de personas muy cercanas a su familia que nos han señalado que ella estaba siendo buscada por su familia desde hace dos días, porque no contestaba el teléfono celular. Y hoy apareció dentro de la vivienda de Óscar Raúl Arias Muñoz.”

Muerte de ‘La Chocolatita’: revelan cómo fue hallada Raiza y qué dijo su familia sobre el principal sospechoso. Captura: El Deportivo en otra cancha.

Investigan antecedentes del detenido

Otro dato revelado durante el informe fue que el investigado registra antecedentes en los sistemas policiales.

La reportera explicó que revisaron la información disponible y detectaron varias anotaciones.

Muerte de ‘La Chocolatita’: revelan cómo fue hallada Raiza y qué dijo su familia sobre el principal sospechoso. Captura: El Deportivo en otra cancha.

“Tiene cinco denuncias en su contra.” No obstante, aclaró que, debido a que se trataba de una noticia en desarrollo, todavía no había sido posible conocer el detalle de cada uno de esos registros.

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Más adelante precisó: “Presunto infractor en el año 2018, intervenido en el 2020, participante de algún delito en el 2024 y ha sido denunciado el 20 de marzo de este año.” El programa aclaró que esos antecedentes deberán ser evaluados dentro del marco de la investigación y no implican, por sí mismos, una responsabilidad penal en el presente caso.

Muerte de ‘La Chocolatita’: revelan cómo fue hallada Raiza y qué dijo su familia sobre el principal sospechoso. Captura: El Deportivo en otra cancha.

La familia rompe su silencio y exige esclarecer el caso

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando la reportera entrevistó a Víctor Copa, tío materno de Raiza Martínez. Visiblemente afectado, el familiar confirmó que la familia llevaba dos días buscándola.

Muerte de ‘La Chocolatita’: revelan cómo fue hallada Raiza y qué dijo su familia sobre el principal sospechoso. Captura: El Deportivo en otra cancha.

“Dos días. Y la persona tiene un día fallecido.” Asimismo, manifestó su preocupación porque, según indicó, dos teléfonos iPhone que pertenecían a la joven no habrían sido ubicados.

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“Mi sobrina ha tenido dos iPhone... sus teléfonos y su cartera que tenía su documento. No aparece.” Sin embargo, la reportera aclaró inmediatamente que, según el parte policial, el Documento Nacional de Identidad (DNI) sí había sido encontrado dentro de una cartera roja ubicada en la habitación.

A pesar de ello, el familiar insistió en que los celulares continúan desaparecidos. “¿Dónde está la cita... para encontrar las reuniones que tenían siempre? Seguro han peleado, ¿cómo habrá sido? No sé.”

Muerte de ‘La Chocolatita’: revelan cómo fue hallada Raiza y qué dijo su familia sobre el principal sospechoso. Captura: El Deportivo en otra cancha.

El tío de Raiza cuestiona la demora en informar a la familia

Durante la entrevista, Víctor Copa también cuestionó el tiempo que transcurrió antes de que los familiares fueran informados oficialmente sobre el hallazgo. Según explicó, ellos habían acudido reiteradamente a distintas dependencias policiales intentando ubicar a la joven.

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“La comisaría recién nos ha comunicado a las dos de la tarde, después de que nosotros hemos ido varias veces.” Añadió que la desaparición les resultó extraña porque Raiza acostumbraba regresar a casa después de sus salidas.

“Hoy día se va de fiesta y una o dos de la mañana llegaba a la casa. Pero no llegaba cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Al día siguiente comenzamos a buscar.”

Muerte de ‘La Chocolatita’: revelan cómo fue hallada Raiza y qué dijo su familia sobre el principal sospechoso. Captura: El Deportivo en otra cancha.

Familiar plantea sospechas, pero investigación sigue en curso

Durante la conversación, el tío expresó una opinión personal respecto a la posible participación de otras personas. Al ser consultado sobre si sospechaba de la madre del detenido, respondió:

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“Claro, es lógico.” Asimismo agregó: “La señora también debería estar sentada ahí.” Estas declaraciones corresponden exclusivamente a las apreciaciones del familiar y no han sido confirmadas por las autoridades, que hasta el momento mantienen la investigación en curso.

Muerte de ‘La Chocolatita’: revelan cómo fue hallada Raiza y qué dijo su familia sobre el principal sospechoso. Captura: El Deportivo en otra cancha.

Las investigaciones continúan

Al cierre del informe, Paco Bazán resumió los principales hechos conocidos hasta el momento. El conductor recordó que la familia buscó durante dos días a Raiza Martínez, que la madre del detenido presentó la denuncia tras encontrar el cuerpo y que el principal investigado permanece detenido luego de acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio.

Mientras tanto, efectivos de la Policía Nacional del Perú, peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público continúan realizando diligencias para esclarecer cómo ocurrió la muerte de la influencer.

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Muerte de ‘La Chocolatita’: revelan cómo fue hallada Raiza y qué dijo su familia sobre el principal sospechoso. Captura: El Deportivo en otra cancha.