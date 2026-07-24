Muerte de ‘La Chocolatita’: Policía investiga presunto homicidio en La Molina y difunden las primeras declaraciones del principal sospechoso

Informe noticioso sobre el brutal asesinato de la modelo Raiza Yoselin Martínez Copa, conocida como 'Chocolatita'. El principal sospechoso ha sido detenido tras hallarse el cuerpo de la joven en una vivienda en La Molina. ATV/ ATV Noticias.

El caso de Raiza Joselin Martínez Copa, conocida públicamente como ‘La Chocolatita’, continúa generando conmoción. Horas después de que Magaly TV La Firme informara sobre el hallazgo del cuerpo de la influencer, ATV Noticias presentó nuevos detalles contenidos en el parte policial y en las primeras diligencias realizadas por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante la emisión del noticiero, el periodista precisó que el documento oficial al que tuvo acceso el medio contiene información considerada sensible sobre la escena donde fue encontrado el cuerpo de la joven de 34 años, quien alcanzó notoriedad tras ser vinculada con el futbolista Pedro Aquino.

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El conductor inició señalando: “Bien, escuchábamos entonces las declaraciones de Magaly Medina y la información que, a través del parte policial, que nosotros también tenemos, estamos leyendo los datos, datos escabrosos.”

A continuación, explicó que la investigación apunta, de manera preliminar, a un presunto homicidio, aunque remarcó que corresponde a las autoridades determinar oficialmente las responsabilidades al término de las diligencias.

Caso ‘La Chocolatita’: primeras declaraciones del principal sospechoso tras la muerte de Raiza Martínez. Captura: Magaly TV La Firme.

La investigación apunta a un presunto homicidio ocurrido en una vivienda de La Molina

Según la información presentada por ATV Noticias, Raiza Martínez falleció alrededor de las 7:00 p.m. dentro de una vivienda ubicada en la exclusiva zona de La Planicie, en el distrito limeño de La Molina.

De acuerdo con la versión difundida en el noticiero, durante varias horas se habría desarrollado una reunión en la que presuntamente se consumieron bebidas alcohólicas y otras sustancias que ahora forman parte de la investigación.

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El periodista explicó:

“Raiza Jocelyn Martínez Copa, de treinta y cuatro años, falleció a las siete de la noche en una vivienda exclusiva en La Planicie, en el distrito de La Molina. Al parecer, hubo una fiesta durante varias horas y los excesos, además de las bebidas alcohólicas, otras sustancias ilícitas habrían estado presentes.”

Asimismo, aclaró que estos elementos forman parte de las hipótesis iniciales recogidas durante las primeras diligencias y que serán corroborados mediante las investigaciones correspondientes.

Caso ‘La Chocolatita’: primeras declaraciones del principal sospechoso tras la muerte de Raiza Martínez. Captura: Magaly TV La Firme.

Las primeras hipótesis señalan una presunta discusión previa

Durante el informe televisivo también se indicó que, según las primeras versiones recogidas por la Policía, antes del fallecimiento se habría producido una discusión entre los presentes.

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El conductor explicó que las autoridades investigan si un enfrentamiento terminó desencadenando el presunto crimen.

En ese contexto señaló:

“Y es ahí cuando el enfrentamiento entre estas personas empieza a subir, a aumentar, los ánimos se habrían exacerbado y este hombre, este presunto asesino, habría tomado la decisión radical de acabar con la vida de esta mujer muy joven.”

No obstante, el noticiero enfatizó que estas afirmaciones forman parte de la investigación preliminar y deberán ser corroboradas por el Ministerio Público durante el desarrollo del proceso.

Caso ‘La Chocolatita’: primeras declaraciones del principal sospechoso tras la muerte de Raiza Martínez. Captura: Magaly TV La Firme.

El parte policial describe cómo fue encontrado el cuerpo

Uno de los aspectos que más impactó durante la emisión fue la lectura de un extracto del parte policial elaborado por los agentes que llegaron hasta el inmueble.

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El documento describe las condiciones en las que los efectivos encontraron a Raiza Martínez dentro de una habitación del primer piso.

Caso ‘La Chocolatita’: primeras declaraciones del principal sospechoso tras la muerte de Raiza Martínez. Captura: Magaly TV La Firme.

El periodista leyó textualmente: “Nos permitió ingresar al domicilio referido. En el último cuarto del primer piso se encontraba la fémina tendida.”

Luego continuó: “Ingresamos al ambiente referido, visualizando una mujer tendida en el piso en posición de cúbito lateral, tirada en el suelo con una cinta adhesiva en la boca. No presentaba signos vitales.”

Asimismo, durante el informe se indicó que en la escena también fueron encontradas latas de cerveza, además de otros elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas.

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El conductor añadió que el parte policial también hace referencia a presuntas agresiones físicas, aspecto que deberá ser confirmado mediante la necropsia y los exámenes médico-legales.

Caso ‘La Chocolatita’: primeras declaraciones del principal sospechoso tras la muerte de Raiza Martínez. Captura: Magaly TV La Firme.

PNP detuvo al principal sospechoso del caso

Las autoridades informaron que el principal intervenido es Óscar Raúl Arias Muñoz, de 36 años, quien fue detenido mientras continúan las investigaciones.

ATV Noticias difundió imágenes del momento en que efectivos policiales procedieron con la intervención y le comunicaron formalmente los cargos que motivaban su detención.

Antes de la lectura de sus derechos, el detenido respondió brevemente: “No me voy a mover.”

Posteriormente, un efectivo policial le informó: “Se le informa de que usted se encuentra en calidad de detenido por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en modalidad de homicidio.”

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Caso ‘La Chocolatita’: primeras declaraciones del principal sospechoso tras la muerte de Raiza Martínez. Captura: Magaly TV La Firme.

El agente continuó con la lectura de los derechos que le asisten conforme a la legislación peruana, precisando que tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra, contar con un abogado defensor, comunicarse con una persona de confianza y ser examinado por un médico legista si así lo solicita.

Finalmente preguntó: “¿Es claro con sus derechos y con su asistencia?”

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente la respuesta del detenido ni si este rindió una declaración formal ante el Ministerio Público.

Caso ‘La Chocolatita’: primeras declaraciones del principal sospechoso tras la muerte de Raiza Martínez. Captura: Magaly TV La Firme.

Investigación continúa para determinar si hubo más involucrados

Durante el desarrollo del noticiero, el conductor fue enfático en señalar que, pese a la existencia de un detenido, la investigación todavía no ha concluido.

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En ese sentido, indicó que las autoridades continúan realizando pericias en la vivienda de La Planicie y que no se descarta ninguna línea de investigación.

El periodista manifestó: “No sabemos si actuó solo o en complicidad de alguien más.”

Asimismo, agregó que fiscales, peritos especializados y agentes policiales permanecían desarrollando diligencias tanto en el inmueble donde ocurrió el hecho como en la comisaría de La Planicie, donde el detenido permanece bajo custodia.

Caso ‘La Chocolatita’: primeras declaraciones del principal sospechoso tras la muerte de Raiza Martínez. Captura: Magaly TV La Firme.

La muerte de ‘La Chocolatita’ conmociona al espectáculo peruano

El caso ha causado gran impacto debido a que Raiza Joselin Martínez Copa era conocida en el ambiente del espectáculo y de las redes sociales.

Además de crear contenido para plataformas digitales y mantener una cuenta en OnlyFans, meses atrás alcanzó notoriedad tras aparecer en un ampay difundido por Magaly TV La Firme, donde fue vinculada al futbolista Pedro Aquino.

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Caso ‘La Chocolatita’: primeras declaraciones del principal sospechoso tras la muerte de Raiza Martínez. Captura: Magaly TV La Firme.

Sobre ello, el periodista recordó: “Es una mujer que tenía cuenta en OnlyFans y que hace algunos meses fue ampallada con el futbolista Pedro Aquino. Dio varias declaraciones también para el programa de Magaly Medina.”

Finalmente, el conductor reiteró que se trata de una noticia en desarrollo, por lo que los detalles difundidos corresponden a las primeras diligencias realizadas por las autoridades y podrían actualizarse conforme avance la investigación.

“Es una noticia en desarrollo. Un equipo de ATV Noticias está llegando hasta el lugar para conocer más de este aparente asesinato.”

Hasta el cierre del informe, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público continuaban con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de Raiza Joselin Martínez Copa. Si bien existe un detenido por el presunto delito de homicidio, las autoridades aún deben determinar, mediante las pericias y diligencias correspondientes, cómo ocurrieron exactamente los hechos y si existió la participación de otras personas. Por tratarse de una investigación en curso, la responsabilidad penal del intervenido será definida únicamente por las instancias judiciales competentes conforme avance el proceso.

Caso ‘La Chocolatita’: primeras declaraciones del principal sospechoso tras la muerte de Raiza Martínez. Captura: Magaly TV La Firme.