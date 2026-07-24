Incendio en Los Olivos: el fuego avanza y UCV suspende clases presenciales por alto riesgo en planta de cosméticos

La Universidad César Vallejo (UCV) anunció que este viernes 24 de julio todas las actividades académicas y administrativas de su campus Los Olivos se desarrollarán de manera virtual, como medida preventiva ante el incendio de gran magnitud registrado durante la madrugada en una planta de productos químicos y cosméticos ubicada en las inmediaciones de la sede universitaria.
A través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, la casa de estudios informó que la decisión busca resguardar la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo, debido a la emergencia que continúa siendo atendida por las autoridades.
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“Debido al incendio registrado esta madrugada en una empresa ubicada cerca de nuestro campus universitario y con el fin de salvaguardar su bienestar, hemos dispuesto que hoy, 24 de julio, todas las actividades académicas y administrativas del campus Los Olivos se desarrollen de manera virtual”, señala el pronunciamiento.
Asimismo, la universidad pidió a sus alumnos y trabajadores mantener el desarrollo de sus actividades conforme a los horarios y disposiciones previamente establecidas, pese al cambio temporal de modalidad.
Incendio moviliza a más de 20 unidades de bomberos
La decisión de la UCV se produce luego de que un incendio de código 4 consumiera gran parte de una planta industrial de la empresa Yobel (Yambal), ubicada en la cuadra 1 de la avenida San Genaro, en el distrito de Los Olivos.
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La emergencia comenzó durante la madrugada y obligó al despliegue de un importante contingente del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Inicialmente acudieron alrededor de 60 bomberos y 15 unidades, pero conforme avanzó el siniestro el operativo fue reforzado hasta superar las 20 unidades de emergencia, según informó el Ministerio del Interior.
El comandante Pajuelo, del Cuerpo General de Bomberos, indicó que las llamas comprometieron aproximadamente 1.200 metros cuadrados y destruyeron el 100 % de las instalaciones de la planta, dedicada a la fabricación de cosméticos y productos de belleza.
Materiales peligrosos complicaron el control del fuego
Las labores de extinción fueron especialmente complejas debido a que en el establecimiento se almacenaban sustancias altamente inflamables como alcohol, solventes, gases y ácidos.
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Ante este escenario, los bomberos optaron por una estrategia defensiva para impedir que el fuego alcanzara otros inmuebles de la zona, en lugar de atacar directamente el foco principal del incendio.
Además, el comandante explicó que la propia empresa proporcionó información sobre los insumos almacenados, permitiendo a los equipos de emergencia planificar las acciones de manera más segura.
Evacuación preventiva y restricciones en la zona
Como parte del operativo, la Policía Nacional del Perú (PNP) estableció un perímetro de seguridad alrededor de la fábrica para facilitar el trabajo de los bomberos, restringir el tránsito vehicular y ejecutar la evacuación preventiva de las personas que permanecían en los alrededores.
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Durante varias horas, vecinos reportaron fuertes explosiones y una densa columna de humo negro que podía observarse desde distintos puntos de Lima Norte, generando preocupación entre residentes y trabajadores de empresas cercanas.
Uno de los principales inconvenientes durante la emergencia fue el abastecimiento de agua, ya que los hidrantes de la zona no contaban con suficiente presión para combatir un incendio de esa magnitud. Por ello, Sedapal reforzó el suministro mediante camiones cisterna, con apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad de Los Olivos y empresas privadas.
Autoridades monitorean calidad del aire
Debido a la gran cantidad de humo generada por la combustión de productos químicos, las autoridades también dispusieron el monitoreo de las condiciones ambientales.
El Ministerio de Salud (Minsa) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) quedaron a cargo de evaluar la calidad del aire y determinar si existe algún riesgo para la población cercana mientras continúan las labores para extinguir completamente el incendio.
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Hasta el último reporte de las autoridades, no se habían registrado personas heridas. Los bomberos confirmaron que la planta contaba con muy poco personal debido al feriado, situación que habría evitado consecuencias mayores.
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