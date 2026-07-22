Trabajadores CAS rechazan pago gradual de su gratificación decretado por el MEF y planean marchas

Los trabajadores CAS recibirán gratificación y CTS, pero solo el 10% del monto para este 2026. Por eso saldrán a protestar en las calles. - Crédito Difusión

Se decretó el pago gradual de la gratificación para los trabajadores CAS, bajo el régimen del decreto legislativo 1057. Estos finalmente recibirán el beneficio por Fiestas Patrias y Navidad, gracias a la aprobación de la Ley 32563, que les dio por primera vez este derecho y la CTS.

Este pago de ‘grati’ es equivalente a un sueldo entero; sin embargo, para este 2026, en julio y diciembre, se pagará solo el 10% del monto, por el decreto supremo 142-2026-EF, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Como respuesta a esto, los trabajadores CAS ya se andan organizando para protestar la medida, en búsqueda de recibir el monto del 100% del sueldo como gratificación ya para este julio. “Rechazamos que se posterguen derechos laborales que el Congreso ya había reconocido mediante la Ley 32563″, resaltaron.

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El monto mínimo que recibirán los trabajadores CAS este julio y diciembre será de S/300. En Fiestas Patrias solo quienes reciban por encima de S/6.000. - Crédito Andina

Frente CAS contra la gradualidad

El Frente CAS se ha pronunciado en contra del pago gradual de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad y de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), establecido en el Decreto Supremo N.° 142-2026-EF promulgado por el Ejecutivo.

Esta organización sindical informó que previamente, durante una reunión con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, ya se había confirmado que estos beneficios se otorgarán de manera progresiva, iniciando con un 10 % en 2026 y alcanzando el 100 % en 2030.

Asimismo, según señalaron las fuentes sindicales, durante el encuentro, José Gutiérrez Santafé, director de la Dirección de Política Fiscal en Ingresos al Personal, y Carlos Adrianzén, asesor del ministro Rodolfo Acuña Namihas, señalaron que las disposiciones de la Ley de Crédito Suplementario N.° 32732 sobre el cese de trabajadores CAS al cumplir 70 años y la desvinculación del personal temporal con cinco años de servicio fueron propuestas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

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Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

De igual manera, el Frente CAS sostuvo enérgicamente que estas medidas afectan a servidores que durante años han desempeñado funciones permanentes en el Estado y representan un retroceso en materia de derechos laborales.

Las otras medidas CAS

Como recordó la vocera del Frente Nacional de Trabajadores CAS, Mirelly Ticona, la cuestionada gradualidad del pago de beneficios había sido retirada por la Comisión de Presupuesto del parlamento en la Ley del crédito suplementario, pero luego fue reincorporada por el Poder Ejecutivo.

“Rechazamos que se posterguen derechos laborales que el Congreso ya había reconocido mediante la Ley N.° 32563, así como medidas que afectan la estabilidad laboral de cientos de trabajadores CAS. El Estado deberá asumir la responsabilidad por las consecuencias sociales de estas decisiones”, afirmó Ticona.

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Así se dará el pago de la gratificación este 2026. - Crédito MEF

A las medidas que se refiere la representante son las que se aplicarán “sobre el cese por límite de edad y la desvinculación del personal temporal”. La organización señaló que estas medidas desconocen la experiencia de servidores públicos que durante años han contribuido al funcionamiento del Estado.

“Es preocupante que se deje sin trabajo a servidores de 70 años sin reconocerles ningún beneficio económico, cuando muchos son el principal sustento de sus familias. Estas medidas profundizan la precariedad laboral de los trabajadores CAS”, sostuvo Ticona.