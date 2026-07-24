Fernando Rospigliosi ya no exige a José María Balcázar entregar la banda presidencial el 27 de julio

José María Balcázar recibe la banda presidencial de manos de Fernando Rospigliosi en febrero de este año. - Crédito Congreso

El presidente encargado del Congreso de la República, el fujimorista Fernando Rospigliosi, dio marcha atrás una vez más y retiró la exigencia de que el jefe de Estado, José María Balcázar, entregara la banda presidencial el lunes 27 de julio.

A través de un nuevo oficio enviado a la Presidencia de la República, Rospigliosi precisó que ese acto protocolar podrá realizarse hasta el inicio mismo de la ceremonia de transmisión del mando del 28 de julio de 2026.

Como se recuerda, en un anterior oficio remitido a Palacio de Gobierno, el titular del Legislativo había notificado a Balcázar que su mandato concluía el domingo 26 de julio y lo citaba para las 9:00 a. m. del 27 ante la Mesa Directiva para proceder con la entrega del símbolo de mando.

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En el nuevo oficio, Rospigliosi sostiene que la entrega de la banda presidencial “tiene carácter exclusivamente protocolar y de custodia, por lo que no afecta la continuidad del ejercicio de la Presidencia de la República”. Añade que dicha continuidad se mantiene, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los principios de conservación del orden constitucional, “hasta la transmisión efectiva del mando, luego de la prestación del juramento constitucional por la Presidenta electa” Keiko Fujimori el 28 de julio de 2026.

Un oficio del Congreso de la República de Perú detalla el protocolo para la entrega de la banda presidencial y la ceremonia de transmisión de mando del 28 de julio de 2026 en Lima.

El documento concluye aseverando que será el presidente del Congreso quien imponga la banda presidencial a la presidenta electa, Keiko Fujimori, durante la ceremonia de cambio de mando.

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Balcázar llegará a 28 de julio

Tras las críticas, Fernando Rospigliosi descartó en su cuenta de X que existiera riesgo alguno de un vacío de poder, calificó los comentarios de “especulaciones” y una “tormenta en un vaso de agua”, y afirmó que "José María Balcázar es presidente hasta el 28“. Aclaró además que el mandatario solo dejaría de ser congresista el 26 de julio, cuando se instale el nuevo Parlamento, pero continuaría al frente del Ejecutivo hasta el cambio de mando.

La transmisión del mando está prevista para el 28 de julio de 2026 en el Congreso de la República, con la presencia del rey de España, Felipe VI, y varios mandatarios de América Latina, según confirmó el canciller Carlos Pareja.

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Gestiones “catastróficas”

Keiko Fujimori denunció que recibirá un Estado en condiciones “catastróficas” y responsabilizó al gobierno transitorio de José María Balcázar y a las administraciones previas por la situación reflejada en los primeros informes del proceso de transferencia. La presidenta electa de Perú hizo el anuncio durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok el miércoles por la noche, a cinco días del cambio de mando del 28 de julio.

La líder de Fuerza Popular respondió a un usuario que le pedía reclamar formalmente ante el gobierno saliente, y confirmó que su administración presentará cuestionamientos públicos. “Sí, vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el Estado de manera catastrófica”, sostuvo. La declaración se produce en medio del proceso de transferencia en el que equipos técnicos elaboran diagnósticos de cada ministerio para facilitar el cambio de administración.

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