Perú

Fernando Rospigliosi ya no exige a José María Balcázar entregar la banda presidencial el 27 de julio

Ante las críticas, el fujimorista vuelve a retroceder y afirma que el mandatario podrá devolver el distintivo hasta el mismo 28 de julio, antes de la ceremonia de cambio de mando

Guardar
Google icon
Fernando Rospigliosi y José María Balcázar
José María Balcázar recibe la banda presidencial de manos de Fernando Rospigliosi en febrero de este año. - Crédito Congreso

El presidente encargado del Congreso de la República, el fujimorista Fernando Rospigliosi, dio marcha atrás una vez más y retiró la exigencia de que el jefe de Estado, José María Balcázar, entregara la banda presidencial el lunes 27 de julio.

A través de un nuevo oficio enviado a la Presidencia de la República, Rospigliosi precisó que ese acto protocolar podrá realizarse hasta el inicio mismo de la ceremonia de transmisión del mando del 28 de julio de 2026.

Como se recuerda, en un anterior oficio remitido a Palacio de Gobierno, el titular del Legislativo había notificado a Balcázar que su mandato concluía el domingo 26 de julio y lo citaba para las 9:00 a. m. del 27 ante la Mesa Directiva para proceder con la entrega del símbolo de mando.

PUBLICIDAD

En el nuevo oficio, Rospigliosi sostiene que la entrega de la banda presidencial “tiene carácter exclusivamente protocolar y de custodia, por lo que no afecta la continuidad del ejercicio de la Presidencia de la República”. Añade que dicha continuidad se mantiene, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los principios de conservación del orden constitucional, “hasta la transmisión efectiva del mando, luego de la prestación del juramento constitucional por la Presidenta electa” Keiko Fujimori el 28 de julio de 2026.

Documento oficial del Congreso de la República de Perú. Carta dirigida a José María Balcázar Zelada con la firma de Fernando Rospigliosi Capurro
Un oficio del Congreso de la República de Perú detalla el protocolo para la entrega de la banda presidencial y la ceremonia de transmisión de mando del 28 de julio de 2026 en Lima.

El documento concluye aseverando que será el presidente del Congreso quien imponga la banda presidencial a la presidenta electa, Keiko Fujimori, durante la ceremonia de cambio de mando.

PUBLICIDAD

Balcázar llegará a 28 de julio

Tras las críticas, Fernando Rospigliosi descartó en su cuenta de X que existiera riesgo alguno de un vacío de poder, calificó los comentarios de “especulaciones” y una “tormenta en un vaso de agua”, y afirmó que "José María Balcázar es presidente hasta el 28“. Aclaró además que el mandatario solo dejaría de ser congresista el 26 de julio, cuando se instale el nuevo Parlamento, pero continuaría al frente del Ejecutivo hasta el cambio de mando.

La transmisión del mando está prevista para el 28 de julio de 2026 en el Congreso de la República, con la presencia del rey de España, Felipe VI, y varios mandatarios de América Latina, según confirmó el canciller Carlos Pareja.

Gestiones “catastróficas”

Keiko Fujimori denunció que recibirá un Estado en condiciones “catastróficas” y responsabilizó al gobierno transitorio de José María Balcázar y a las administraciones previas por la situación reflejada en los primeros informes del proceso de transferencia. La presidenta electa de Perú hizo el anuncio durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok el miércoles por la noche, a cinco días del cambio de mando del 28 de julio.

La líder de Fuerza Popular respondió a un usuario que le pedía reclamar formalmente ante el gobierno saliente, y confirmó que su administración presentará cuestionamientos públicos. “Sí, vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el Estado de manera catastrófica”, sostuvo. La declaración se produce en medio del proceso de transferencia en el que equipos técnicos elaboran diagnósticos de cada ministerio para facilitar el cambio de administración.

Temas Relacionados

Fernando RospigliosiJosé María BalcázarBanda presidencialperu-politica

Más Noticias

Magaly Medina cuestiona a Gisela Valcárcel por negar su amistad con Janet Barboza: “A veces no nos damos cuenta de las víboras”

La conductora de ATV puso en duda las declaraciones de la presentadora durante una entrevista, al recordar evidencias de encuentros personales con Barboza y Dávila fuera del trabajo

Magaly Medina cuestiona a Gisela Valcárcel por negar su amistad con Janet Barboza: “A veces no nos damos cuenta de las víboras”

José María Balcázar podría indultar a Pedro Castillo: la decisión podría darse antes del cambio de gobierno

La propuesta de liberar a Castillo en las jornadas previas al relevo presidencial aviva la controversia en el país y coloca al actual gabinete ante una encrucijada de responsabilidades

José María Balcázar podría indultar a Pedro Castillo: la decisión podría darse antes del cambio de gobierno

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4 con epicentro en Huacho

El movimiento comenzó a las 02:55 hora local

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4 con epicentro en Huacho

Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 24 de julio

La divisa estadounidense registró un avance en su valor respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 24 de julio

Roberto Sánchez enfrenta a Keiko Fujimori tras su reclamo por la crisis estatal: “Su cinismo es tan grande como su ilegitimidad”

El dirigente de Juntos por el Perú replicó en redes sociales a la presidenta electa, subrayando el papel de su bancada en la destitución de presidentes y el control de organismos clave

Roberto Sánchez enfrenta a Keiko Fujimori tras su reclamo por la crisis estatal: “Su cinismo es tan grande como su ilegitimidad”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

José María Balcázar podría indultar a Pedro Castillo: la decisión podría darse antes del cambio de gobierno

José María Balcázar podría indultar a Pedro Castillo: la decisión podría darse antes del cambio de gobierno

Roberto Sánchez enfrenta a Keiko Fujimori tras su reclamo por la crisis estatal: “Su cinismo es tan grande como su ilegitimidad”

Instalación del nuevo Congreso EN VIVO: sigue la conformación de la Junta Preparatoria y la juramentación de senadores y diputados

Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori autorizar el uso de armas de fuego para serenos municipales

Keiko Fujimori afirma que José Balcázar y gobiernos previos le entregan un “Estado catastrófico” y “desolador”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona a Gisela Valcárcel por negar su amistad con Janet Barboza: “A veces no nos damos cuenta de las víboras”

Magaly Medina cuestiona a Gisela Valcárcel por negar su amistad con Janet Barboza: “A veces no nos damos cuenta de las víboras”

Natalie Vértiz revela que casi termina con Yaco Eskenazi tras 11 años juntos y le hace fuerte reclamo: “Estuve esperando todo el día mi mensaje”

Caso ‘La Chocolatita’: familia buscó a Raiza por dos días; tras el hallazgo, su tío denuncia robo de iPhones

Caso ‘La Chocolatita’: policía indaga presunto homicidio en La Molina y revelan versión del sospechoso

Samahara Lobatón y Youna volverían a convivir, pero en reality de Miami tras su polémica separación y ‘romance’ con Renato Rossini

DEPORTES

Partidos de hoy, viernes 24 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, viernes 24 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Programación de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Bolivia por fecha 3

Resultados de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en la fecha 3 del torneo

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del partido por Copa Sudamericana de Vóley 2026