Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 24 de julio de 2026

Cobertura noticiosa en vivo presenta a dos conductores en estudio y a Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Una reportera informa desde exteriores junto a un cartel que exhibe precios de combustibles: regular (17.95 S/ x gal), premium (18.89 S/ x gal), diésel (21.49 S/ x gal) y GLP (7.99 S/ x gal). El contenido se centra en la escalada del precio del petróleo, mencionando su posible aumento en los próximos meses, influenciado por eventos en Medio Oriente.

El conflicto armado en Medio Oriente disparó los precios internacionales del petróleo y generó un incremento inmediato en el costo de la gasolina en Lima y el resto de Perú. Los valores en grifos y plantas mayoristas aumentaron hasta un 30% en pocas semanas, afectando tanto a consumidores como a sectores de transporte y producción.

La plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) permite corroborar diariamente los nuevos precios de combustibles a nivel nacional, ofreciendo transparencia sobre el impacto de la crisis internacional en el mercado local.

Evolución de los precios en Lima y principales provincias

El valor de los combustibles no solo varía a escala internacional por factores como el precio del petróleo y el tipo de cambio, sino que también responde a dinámicas locales. En Lima, los precios de la gasolina pueden cambiar considerablemente de un distrito a otro. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, el gasohol regular se ofrece desde 16,15 soles, mientras que en Villa El Salvador el precio inicia en 16,90 soles y en Los Olivos desciende hasta 16,55 soles. Esta dispersión obedece a la competencia entre grifos y a factores como el acceso logístico y la demanda de cada zona.

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En la actualidad, el valor de los principales combustibles muestra una brecha de hasta seis soles por galón entre distintos distritos y regiones. Esta diferencia responde a factores internacionales, logísticos, impuestos y márgenes de comercialización.

Gasohol Regular (90 octanos): S/ 16,85 – S/ 21,99 por galón en Lima

Gasohol Premium: S/ 17,95 – S/ 23,99 por galón en Lima

Diésel B5 S-50 UV: S/ 20,40 – S/ 25,99 por galón en Lima

Un cartel digital de Osinergmin Facilito muestra los altos precios de la gasolina, diésel y GLP en una estación de servicio de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En provincias, estos precios pueden elevarse aún más. Por ejemplo:

En Cusco , el gasohol parte de S/ 18,37 y llega a S/ 21,49.

En Ica , el gasohol regular inicia en S/ 16,99.

En Lambayeque, el gasohol premiun está en S/ 18,50

En Tacna, el diésel está en S/ 20,95

Precio de la gasolina en principales grifos de Lima

La diferencia de tarifas entre distritos de Lima es significativa. Algunos ejemplos de precios observados el 24 de julio de 2026:

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 16,15

Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 16,90

Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 16,55

Jesús María: gasohol premium se ubica en S/ 17,99

San Miguel: gasohol premium se ubica en S/ 18,99

Villa El Salvador: gasohol premium se ubica en S/ 17,95

Rimac: el Diésel está en S/ 20,91

Comas: el Diésel está en S/ 19,99

Carabayllo: el Diésel está en S/ 19,65

Factores que determinan el precio de la gasolina en Perú

El valor que pagan los peruanos por la gasolina responde a una combinación de elementos internos y externos.

Precio internacional del petróleo crudo: El mercado global tiene un impacto inmediato en el costo de los combustibles. Cuando el precio del crudo sube, los combustibles refinados como la gasolina tienden a encarecerse en el mercado local.

Impuestos y aranceles: El gobierno peruano aplica tributos como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV). Estos gravámenes afectan directamente el precio final al consumidor.

Costos de transporte y distribución: Perú posee una geografía extensa y compleja. El traslado del combustible desde puertos y refinerías hasta los grifos implica costos logísticos que varían según la región.

Márgenes de ganancia de las estaciones de servicio: Cada grifo puede establecer su propio margen de rentabilidad, lo que genera diferencias de precio, incluso en áreas cercanas.

Un surtidor de combustible moderno en Lima muestra los precios de gasolina, diésel y GLP en su pantalla digital, con el logo de Osinergmin visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencias recientes y volatilidad del mercado

Las tarifas de la gasolina y el diésel cambian todos los días. En las últimas semanas, se han observado incrementos en los precios internacionales del petróleo, un fenómeno que se traslada a los consumidores peruanos. Las proyecciones para el próximo trimestre indican que los precios podrían mantenerse elevados, en función de la evolución del mercado global y de la política fiscal interna.

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¿Qué es Facilito y para qué sirve?

Facilito es una herramienta digital desarrollada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), que ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a información actualizada sobre los precios de combustibles en todo el país. Esta plataforma recopila datos que los propios grifos reportan diariamente, permitiendo comparar precios y localizar los establecimientos con las tarifas más convenientes.

Un mapa urbano de Lima ilustra las diferencias de precios de combustibles por distrito, con el apoyo de la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar Facilito: guía práctica para nuevos usuarios

Para quienes desean empezar a consultar los precios de la gasolina y otros combustibles a través de Facilito, estos son los pasos básicos:

Android y iOS . Acceder a la plataforma desde la web oficial: Facilito o descargar la aplicación móvil disponible para

Seleccionar el tipo de combustible de interés: gasolina, diésel, gas natural vehicular o gas licuado de petróleo (GLP).

Ingresar la ubicación o permitir la geolocalización para detectar automáticamente los grifos más cercanos.

Revisar la lista de precios actualizados para cada estación de servicio, ordenados desde el más bajo al más alto.

Consultar información adicional sobre horarios, servicios y métodos de pago ofrecidos por cada grifo.

Seleccionar el establecimiento de preferencia y consultar la ruta para llegar desde la ubicación actual.

Explorar comparativas de precios en diferentes distritos y periodos para identificar las mejores oportunidades de ahorro.

Una persona utiliza la aplicación Facilito de Osinergmin en su teléfono móvil para comparar los precios de diversos combustibles en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas de utilizar Facilito

Permite comparar precios en tiempo real sin necesidad de recorrer físicamente distintas estaciones.

Facilita la identificación de grifos con tarifas más bajas en cualquier ciudad o región de Perú.

Ofrece información sobre otros combustibles, como GLP y gas natural vehicular , ampliando las opciones de consulta.

Contribuye a una mayor transparencia en el mercado, al incentivar la competencia entre estaciones de servicio.

Un surtidor moderno de combustible con pantalla digital muestra los precios de gasolina, diésel, GNV y GLP junto al logo de Osinergmin en una estación de servicio en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para ahorrar en combustible

Ante la constante variación de los precios, algunos consejos prácticos pueden ayudar a reducir el gasto:

Consultar los precios cada vez que se requiera cargar combustible, ya que las diferencias pueden ser significativas incluso en zonas cercanas.

Preferir cargar en grifos con precios bajos y buenas referencias de servicio.

Mantener el vehículo en buen estado, ya que un motor afinado y neumáticos con la presión adecuada consumen menos combustible.

Evitar aceleraciones y frenadas bruscas, prácticas que aumentan el consumo de gasolina.

Perspectivas a corto y mediano plazo

Las expectativas del mercado apuntan a una posible estabilidad relativa, siempre condicionada por los vaivenes del precio internacional del petróleo y las políticas fiscales del gobierno. La tendencia a digitalizar la consulta de precios y la demanda de transparencia por parte de los consumidores refuerzan la utilidad de plataformas como Facilito.

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Una mano sostiene billetes de soles peruanos frente a un surtidor de combustible que muestra opciones como gasohol, diésel y GLP, reflejando la decisión económica diaria de los consumidores en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer ante una variación inesperada en los precios?

Revisar la aplicación Facilito para confirmar si el incremento es generalizado o puntual en una estación específica.

Comparar precios en diferentes distritos para decidir dónde abastecerse.

Considerar alternativas como el uso de GLP o gas natural vehicular si el vehículo lo permite.

Estación de servicio en Lima muestra surtidores de gasolina, GLP, GNV y diésel mientras autos hacen fila, con el tótem de Osinergmin y Facilito destacando la información de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones finales

El monitoreo constante de los precios y el uso de aplicaciones digitales se ha vuelto indispensable para los conductores en Perú. La diferencia entre el precio más alto y el más bajo del mercado puede superar los cinco soles por galón, lo que representa un ahorro relevante para quienes utilizan el vehículo de manera frecuente.