MEF transfiere S/ 38,4 millones al Ministerio de Defensa para cubrir pago de impuestos

Los fondos serán financiados con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF y se transferirán mediante la emisión de Documentos Cancelatorios – Tesoro Público. Foto: Gobierno del Perú

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de S/ 38,4 millones al Ministerio de Defensa con el objetivo de financiar obligaciones tributarias vinculadas a determinadas contrataciones realizadas por ese sector. La medida fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el marco del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

Los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del MEF y serán entregados a través de la emisión de Documentos Cancelatorios – Tesoro Público. La norma establece el destino específico de los fondos y fija los procedimientos que deberá cumplir el Ministerio de Defensa para su incorporación al presupuesto institucional.

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Recursos para obligaciones tributarias

El Decreto Supremo N.º 146-2026-EF autoriza una transferencia de partidas de hasta S/ 38.039.782 a favor del Ministerio de Defensa. El financiamiento se realizará mediante Documentos Cancelatorios – Tesoro Público, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo con la norma, el dinero permitirá atender el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) trasladado al Ministerio de Defensa por operaciones de adquisición local de bienes y servicios relacionadas con contrataciones comprendidas en la Ley N.º 29266. Asimismo, cubrirá el pago del Impuesto a la Renta que corresponde abonar como agente de retención por rentas pagadas o acreditadas a sujetos no domiciliados dentro del alcance de esa misma ley.

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Cientos de trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) se manifestaron en los exteriores del Ministerio de Economía y Finanzas. Exigen la aprobación urgente de un proyecto de ley que asegure el pago completo de su gratificación y CTS. | Exitosa Noticias

Procedimiento para incorporar los fondos

El decreto dispone que el titular del pliego beneficiado deberá aprobar, mediante resolución, la desagregación de los recursos a nivel programático en un plazo máximo de cinco días calendario contados desde la entrada en vigencia de la disposición.

Además, una copia de dicha resolución deberá remitirse, también dentro de los cinco días calendario posteriores a su aprobación, a los organismos competentes señalados en la normativa para continuar con el trámite presupuestario correspondiente.

Restricciones sobre el uso del dinero

La disposición también establece una limitación expresa respecto al destino de los recursos transferidos. El monto asignado únicamente podrá utilizarse para los fines previstos en el decreto supremo.

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En ese sentido, la norma señala que los recursos no podrán ser empleados para objetivos distintos a aquellos para los cuales fueron autorizados, bajo responsabilidad de las autoridades encargadas de su administración.

El decreto establece que el titular del pliego beneficiado deberá aprobar la desagregación de los recursos en un plazo máximo de cinco días calendario desde la entrada en vigor de la norma. Foto: Google Maps

Mindef instala grupo para implementar sistema de vigilancia de áreas críticas

El Ministerio de Defensa instaló un grupo de trabajo encargado de elaborar el estudio técnico para implementar un sistema integral de vigilancia y protección del territorio nacional, con énfasis en áreas críticas, fronteras y la Amazonía.

La iniciativa busca fortalecer la seguridad y modernizar las capacidades del Estado mediante el uso de tecnologías para el monitoreo de espacios aéreos, terrestres, marítimos y fluviales, además de reforzar la protección de la Amazonía frente a actividades ilegales y mejorar el control en zonas de frontera.

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El estudio también evaluará mecanismos para proteger la infraestructura estratégica del país e integrar herramientas como radares, sensores, imágenes satelitales y sistemas de comunicaciones entre las Fuerzas Armadas y otras entidades competentes.

El grupo está integrado por representantes del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y especialistas del Ministerio de Defensa, quienes elaborarán una propuesta que servirá de base para futuras decisiones e inversiones del sector.