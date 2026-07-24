Banda criminal da 24 horas a empresa de transporte para contactarla o enfrentar represalias

La empresa de transporte Los Rojitos volvió a ser blanco de la delincuencia tras recibir un nuevo mensaje extorsivo en el que una organización criminal le otorgó un plazo de 24 horas para establecer contacto. La amenaza incrementó la preocupación entre conductores y pasajeros, quienes exigen acciones inmediatas frente a la creciente ola de extorsiones que afecta al sector.

De acuerdo el programa 24 horas de Panamericana Televisión, el material intimidatorio fue enviado por una banda que, hasta el momento, no ha sido identificada. El caso se suma al clima de inseguridad que atraviesa el transporte urbano, marcado por constantes atentados contra empresas del rubro. En ese contexto, los trabajadores manifestaron su temor que la compañía pase a integrar la lista de ataques con víctimas registrados en los últimos meses.

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Durante la cobertura también se constató que varias unidades continúan llevando adheridos los stickers utilizados por los delincuentes para marcar los vehículos. Según se informó, estas señales permanecen visibles desde hace varias semanas, pese a que el caso ya había sido reportado anteriormente. Los afectados señalaron que, hasta ahora, no existen avances en las investigaciones que permitan identificar a los responsables o esclarecer lo sucedido.

Pasajeros expresan preocupación por los reiterados atentados contra los vehículos, que han puesto en peligro la vida de usuarios y conductores - Créditos: Captura de pantalla de 24 horas.

Los conductores revelaron que la situación económica se ha vuelto cada vez más crítica debido a las extorsiones. Indicaron que entregan entre 50 y 70 soles por semana a organizaciones criminales para evitar represalias. Sin embargo, precisaron que el problema no se limita a un solo grupo delictivo, ya que, en algunos casos, son obligados a hacerlo con dos, tres, cuatro e incluso cinco bandas distintas. Con la reciente amenaza, afirmaron que una nueva organización pretende sumarse a esas exigencias extorsivas.

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Los trabajadores advirtieron que esta modalidad delictiva pone en riesgo la continuidad de sus actividades. Explicaron que las constantes exigencias de dinero reducen significativamente sus ingresos y podrían llevar tanto a la empresa como a numerosos choferes a un escenario económicamente inviable. Además, recordaron que muchos dependen exclusivamente de este empleo para mantener a sus familias y cubrir sus necesidades básicas.

Trabajadores advierten que las extorsiones ponen en riesgo la continuidad de la empresa y el sustento económico de decenas de choferes - Créditos: Captura de pantalla de 24 horas.

La inquietud también se extiende a los usuarios del transporte. Cada día, decenas de personas utilizan las unidades de Los Rojitos para trasladarse hacia distintos sectores de San Juan de Miraflores y otros destinos. No obstante, el miedo ha aumentado debido a los reiterados atentados contra los vehículos, que han puesto en peligro no solo a los operadores, sino también a quienes viajan a bordo.

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Según lo informado desde el lugar, una de las zonas más vulnerables corresponde al área donde se ubican los asientos de los usuarios. En ataques anteriores, los disparos realizados por delincuentes alcanzaron el interior de las unidades, impactando espacios ocupados por civiles. Esta situación ha provocado que personas ajenas al conflicto entre las organizaciones criminales y las empresas resulten afectadas, incrementando el número de víctimas vinculadas a la ola de extorsiones.

Frente a este escenario, conductores y pasajeros reiteraron su llamado a las autoridades para identificar a los responsables de las extorsiones y reforzar la seguridad en las rutas. Asimismo, solicitaron medidas que protejan a quienes diariamente utilizan el transporte público para trabajar, estudiar o desplazarse por la ciudad.

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