Programación de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

La primera jornada del Torneo Clausura dejó en claro el ritmo que pretenden imponer los principales aspirantes al título. Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes iniciaron la competencia sumando de a tres, lo que marca su intención de disputar hasta el final el segundo certamen del año.

La competencia continuará con la segunda jornada hoy, viernes 24 de julio, donde habrán duelos emocionantes que podrían modificar la tabla acumulada, lo que añade presión a los equipos que buscan mantener la regularidad desde el inicio.

Programación de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Viernes 24 de julio

- Alianza Atlético vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Universitario de Deportes vs Cusco FC (20:30 horas / estadio Monumetal / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 25 de julio

- Sport Huancayo vs Atlético Grau (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Juan Pablo II vs Cienciano (15:15 horas / Complejo deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Boys vs ADT (17:30 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Melgar vs Sporting Cristal (20:00 horas / estadio Monumental UNSA / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 26 de julio

- UTC vs CD Moquegua (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (15:30 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026.

Así jugarán Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal la fecha 2

La segunda jornada trae enfrentamientos con condimentos especiales y exigencias para los equipos más seguidos del país. Universitario de Deportes será local ante Cusco FC, dirigido por Javier Rabanal, quien dejó la institución merengue en circunstancias poco favorables y ahora retorna como adversario con la intención de sorprender a su exequipo.

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El interés por este partido crece, ya que el regreso de un exentrenador suele generar expectativas y tensión en el ambiente. Los hinchas esperan que el equipo crema mantenga el nivel mostrado en la fecha inicial, a pesar del desafío emocional que implica enfrentar a un viejo conocido en el banquillo rival.

Por otro lado, Alianza Lima afrontará una prueba de altura como visitante frente a Comerciantes Unidos. El conjunto blanquiazul irá en busca de su primera victoria en condición de visitante en escenarios de altitud durante el Clausura, un reto recurrente para los equipos capitalinos cada temporada.

Sporting Cristal tendrá un compromiso de riesgo en Arequipa, donde enfrentará a Melgar. La visita al sur siempre representa una exigencia extra por las condiciones del estadio y la calidad del rival, por lo que el resultado de este partido podría influir en el ánimo y las aspiraciones del cuadro celeste.

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Finalmente, Cienciano viaja a Chongoyape con la misión de obtener puntos en su enfrentamiento frente a Juan Pablo II. Aunque fuera del foco principal, este duelo también puede impactar en la tabla acumulada y en la pelea por posiciones en el torneo.

El calendario oficial de la primera jornada distribuye nueve encuentros en tres días, con una agenda ajustada por la semana de la final del Mundial 2026 y transmisión íntegra a través de L1 Max (Composición)

Canal TV para ver la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

La transmisión de la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 estará disponible para los aficionados en todo el país a través de diversas plataformas. L1 Max será el único canal autorizado para emitir en directo los partidos de la fecha, con cobertura accesible en los principales servicios de televisión de pago, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

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Quienes opten por alternativas digitales podrán recurrir a Liga 1 Play, la aplicación que permite ver todos los encuentros en vivo desde dispositivos móviles y computadoras personales. Esta opción se adapta a quienes buscan flexibilidad y acceso desde cualquier lugar, sin depender de una televisión tradicional.

Además de las transmisiones en directo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura detallada durante la segunda fecha. El portal ha anunciado un servicio especial que incluirá seguimiento previo a los partidos, actualizaciones minuto a minuto, registro de goles y jugadas determinantes, así como reacciones y declaraciones de futbolistas y entrenadores una vez finalizada cada jornada.

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El Torneo Clausura está de vuelta este fin de semana con duelos emocionantes. (L1 Max)