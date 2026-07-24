Combustibles en Lima: Suben los precios de los combustibles tras el conflicto en Medio Oriente y los principales afectados son los transportistas

Este video presenta un segmento de noticias que incluye una entrevista con Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. El especialista analiza el alza del precio del petróleo y su posible retorno a niveles de mayo, vinculándolo a la escalada de eventos en Medio Oriente. Las imágenes complementarias muestran una estación de servicio de noche, un panel de precios de combustibles como gasolina, diésel y GNV, y un vehículo con daños en una calle.

La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Irán y el estrecho de Ormuz ha generado un nuevo incremento en los precios de los combustibles en Lima. La cotización del diésel y la gasolina regular y premium se elevó de manera inmediata en las estaciones de servicio, alcanzando valores que se aproximan a los de meses anteriores. Según el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, el impacto real del precio internacional del crudo comprado actualmente debería reflejarse en el mercado local recién dentro de varias semanas, aunque las subas se notaron de inmediato.

En un recorrido por diversos grifos de la capital, se observó que el diésel se comercializa en rangos de 26 a 27 soles por galón, mientras que la gasolina regular y la premium superan los 20 soles. Este repunte coincidió con el recrudecimiento de la situación en Oriente Medio, un factor que suele influir con fuerza en los mercados energéticos internacionales y, por extensión, en los precios locales.

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Cuatro boquillas de surtidores de combustible, identificadas como gasohol, diésel, GLP y GNV, muestran la oferta de carburantes en el mercado peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto del conflicto internacional sobre el precio del crudo

La tensión en el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de tránsito de petróleo a nivel global, ha provocado temores de interrupciones en el suministro. Los operadores de combustibles en Perú ajustaron sus precios al alza, anticipando un encarecimiento del petróleo adquirido en el mercado internacional. Este comportamiento se repite en momentos de incertidumbre geopolítica, cuando la volatilidad incrementa la percepción de riesgo y eleva los costos del crudo.

Herrera Descalzi explicó que, desde una perspectiva técnica, el traslado del precio internacional del petróleo al consumidor peruano no se produce de inmediato. El exministro destacó que el crudo que se vende hoy en las estaciones de servicio fue adquirido, transportado y procesado semanas atrás, por lo que el impacto de la reciente alza internacional debería demorar en llegar a los surtidores.

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FOTO DE ARCHIVO: Camiones cisterna hacen fila en la refinería La Pampilla para cargar gasolina tras la rotura del principal gasoducto del país, en Lima, Perú, 9 de marzo de 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda/Foto de archivo

El desfase temporal entre la compra y el precio final

De acuerdo con la explicación brindada por Herrera Descalzi, el crudo importado por Perú suele ser refinado en un plazo de 30 a 60 días desde su adquisición. Una vez refinado, el producto pasa a manos de mayoristas y, posteriormente, a los minoristas antes de llegar al público. Este proceso extiende el tiempo entre la compra internacional y la comercialización al detalle, generando un desfase que debería reflejarse en los precios de los combustibles solo semanas después de una variación significativa en el mercado global.

El exministro estimó que la transferencia completa del aumento del precio del petróleo a los consumidores peruanos puede requerir alrededor de 45 días. Este intervalo responde a la cadena logística y de producción, así como a la necesidad de agotar los inventarios previamente adquiridos a precios inferiores.

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Zilberman señaló que el próximo gobierno deberá reducir el déficit sin frenar la recuperación económica, pues existen riesgos asociados al mayor gasto público y a problemas estructurales como PetroPerú. Foto: PetroPerú

La anticipación comercial y el argumento de reposición

A pesar de ese desfase técnico, la suba de los precios en los grifos de Lima se produjo de forma inmediata, una reacción que Herrera Descalzi atribuye al argumento de reposición. Según explicó el exministro, los vendedores de derivados del petróleo sostienen que deberán pagar más cuando renueven sus inventarios y, por ese motivo, trasladan desde ahora ese costo esperado al consumidor.

Esta lógica permite cobrar hoy un precio más elevado por un producto que fue adquirido antes de la subida internacional, lo que genera una percepción de asimetría en el impacto de las fluctuaciones globales. Herrera Descalzi resumió este fenómeno con la frase: “La subida es instantánea, el descenso es muy, muy, muy lento”, al referirse a la velocidad de ajuste ante los aumentos, en contraste con la lentitud cuando los precios internacionales retroceden.

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FILE PHOTO: The headquarters of Petroleos del Peru (Petroperu), a state company dedicated to the refining, distribution and marketing of fuels, is seen at the district of San Isidro in Lima, Peru, May 4, 2017. REUTERS/Mariana Bazo/File Photo

Asimetría en la transmisión de precios al consumidor

En situaciones de baja internacional del crudo, los vendedores suelen argumentar que el stock disponible fue comprado a valores más altos y que no pueden reducir el precio de inmediato. Así, la rebaja se traslada solo cuando se agotan esos inventarios, lo que genera que los consumidores no perciban una reducción proporcional ni oportuna en las estaciones de servicio.

El propio Herrera Descalzi aportó un ejemplo reciente: relató que hace pocos días pagó cerca de 23 soles por cargar diésel, mientras que ahora calcula que el costo ronda entre 26 y 27 soles. Esta variación ilustra la rapidez con que se aplican los incrementos y la lentitud con que los descensos llegan al público.

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Vista aérea de la costa iraní y de la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, el 10 de diciembre de 2023. REUTERS/Stringer

La tregua de junio y su limitado impacto en el mercado limeño

El exministro recordó que en junio hubo una tregua en el conflicto de Medio Oriente, lo que produjo cierta estabilidad en los precios internacionales del petróleo. No obstante, esa pausa no se trasladó de forma clara a los precios en las estaciones de servicio de Lima. Los valores se mantuvieron alrededor de los 20 soles o apenas por debajo, sin un descenso proporcional al alivio observado en los mercados globales.

A juicio de Herrera Descalzi, la disminución del precio mundial todavía no se había completado cuando la situación geopolítica volvió a deteriorarse, impulsando nuevamente los costos. Así, la volatilidad internacional se tradujo rápidamente en aumentos locales, mientras que las bajas anteriores no se reflejaron con la misma celeridad.

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El impacto inmediato y la expectativa a mediano plazo

El comportamiento de los precios en Lima durante las últimas semanas pone en evidencia la influencia determinante de los factores externos y la dinámica comercial de los operadores locales. La expectativa de futuros aumentos llevó a un ajuste preventivo, pese a que el crudo que abastece los grifos fue adquirido a valores previos.

Expertos como Herrera Descalzi advierten que el efecto pleno de los incrementos internacionales recién se manifestará en los precios finales dentro de varias semanas, cuando se renueve el stock y se procese el petróleo comprado a valores más altos. Mientras tanto, los consumidores ya enfrentan los nuevos precios en los puntos de venta, en medio de un escenario internacional incierto.

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