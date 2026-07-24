Cronograma de pagos del Banco de la Nación para agosto: Fechas de depósito de sueldos y pensiones

Ya el 22 de julio fue el último en que los trabajadores públicos cobraron su sueldo y aguinaldo, y así se va el mes en que inclusive un gran grupo de pensionistas cobraron su gratificación (aunque aún faltan los trabajadores CAS).
Ahora, tanto trabajadores públicos y jubilados se preparan para el pago de agosto. Como se sabe, este cronograma de pagos de sueldos y pensiones en el Banco de la Nación empieza a correr desde el lunes 10 de agosto.
- Pensionistas de la ONP cobran del lunes 10 al miércoles 26 de agosto (los últimos los que reciben su pago en casa)
- Pensionistas bajo el régimen 20530 no manejados por la ONP cobran del viernes 14 al miércoles 19 de agosto
- Trabajadores públicos cobran sus remueraciones del jueves 20 al martes 25 de agosto.
Cronograma de agosto
Los trabajadores públicos cobrarán su sueldo en estas fechas (como se señala en la resolución ministerial):
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: jueves 20 de agosto
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: viernes 21 de agosto
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: lunes 24 de agosto
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: martes 25 de agosto.
Fechas de pago de pensiones
Como se sabe, cada mes, quienes cobrarán primero en el mes serán los pensionistas de la ONP. En agosto recibirán sus pagos en estas fechas:
PUBLICIDAD
- Apellidos A-C: lunes 10 de agosto
- Apellidos D-L: mates 11 de agosto
- Apellidos M-Q: miércoles 12 de agosto
- Apellidos R-Z: jueves 13 de agosto
- Inicio del pago a domicilio: lunes 17 de agosto
- Fin de pago a domicilio: miércoles 26 de agosto.
Mientras, para los pagos de otros regímenes de pensiones que paga esta institución, estos se darán en estas fechas:
- Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: viernes 14 de agosto
- Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: viernes 14 de agosto
- Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: viernes 14 de agosto
- Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: viernes 14 de agosto.
Para todos estos el pago a domicilio se dará del jueves 20 al miércoles 26 de agosto.
Pensiones del decreto 20530
Asimismo, se debe resaltar que aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos pasarán progresivamente a la ONP. Mientras, cobran en estas fechas:
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: viernes 14 de agosto
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: lunes 17 de agosto
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: martes 18 de agosto
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: miércoles 19 de agosto.
Más Noticias
Ollanta Humala reaparece a días de que el TC publique fallo que podría devolverle su libertad
Tras ausencias debido a problemas en su salud, el expresidente se conectó a la audiencia judicial donde se evalúa la apelación contra su condena de 15 años de prisión
Senado de la República quedó constituido: 60 legisladores juramentaron para el periodo 2026-2031
La sesión de este viernes marca el inicio del funcionamiento del Parlamento bicameral, integrado por 130 diputados y 60 senadores, que asumirá funciones desde el 28 de julio
Brenda Lobatón fue cruda contra las críticas por eliminación de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026: “No están aquí sus favoritas”
La voleibolista nacional defendió a sus compañeras de los cuestionamientos por el bajo rendimiento de la ‘blanquirroja’ que lo dejó afuera de la competencia internacional
¿Sin planes por Fiestas Patrias? Conoce 10 eventos gratuitos en Lima con conciertos, museos y cine
Del 24 al 29 de julio, limeños y visitantes podrán disfrutar de una variada agenda de actividades sin costo, que incluye serenatas, espectáculos culturales, talleres y más
Absalón Vásquez sufre dura caída antes de su juramentación como senador
El exministro tropezó con un escalón cuando se dirigía al estrado y fue auxiliado por otros senadores antes de continuar con el acto protocolar
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD