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Cronograma de pagos del Banco de la Nación para agosto: Fechas de depósito de sueldos y pensiones

En julio se recibieron las gratificaciones y aguinaldos. Pero en agosto no habrán ‘bonos’ extra. Solo los CAS podrán recibir este mes, fuera del cronograma su gratificación al 10%

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oficina del Banco de la Nación
Desde el 10 de agosto los jubilados de la ONP podrán acercarse a cobrar sus pensiones, luego los de la 20530 y finalmente los trabajadores públicos. - Crédito Andina

Ya el 22 de julio fue el último en que los trabajadores públicos cobraron su sueldo y aguinaldo, y así se va el mes en que inclusive un gran grupo de pensionistas cobraron su gratificación (aunque aún faltan los trabajadores CAS).

Ahora, tanto trabajadores públicos y jubilados se preparan para el pago de agosto. Como se sabe, este cronograma de pagos de sueldos y pensiones en el Banco de la Nación empieza a correr desde el lunes 10 de agosto.

  • Pensionistas de la ONP cobran del lunes 10 al miércoles 26 de agosto (los últimos los que reciben su pago en casa)
  • Pensionistas bajo el régimen 20530 no manejados por la ONP cobran del viernes 14 al miércoles 19 de agosto
  • Trabajadores públicos cobran sus remueraciones del jueves 20 al martes 25 de agosto.
Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

Cronograma de agosto

Los trabajadores públicos cobrarán su sueldo en estas fechas (como se señala en la resolución ministerial):

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: jueves 20 de agosto
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: viernes 21 de agosto
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: lunes 24 de agosto
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: martes 25 de agosto.
Captura de El Peruano con el cronograma de pago de remuneraciones del 2026 en el Banco de la Nación
Así se detallan las fechas de pagos en todo el año para trabajadores públicos, según la entidad. - Crédito Captura de El Peruano

Fechas de pago de pensiones

Como se sabe, cada mes, quienes cobrarán primero en el mes serán los pensionistas de la ONP. En agosto recibirán sus pagos en estas fechas:

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  • Apellidos A-C: lunes 10 de agosto
  • Apellidos D-L: mates 11 de agosto
  • Apellidos M-Q: miércoles 12 de agosto
  • Apellidos R-Z: jueves 13 de agosto
  • Inicio del pago a domicilio: lunes 17 de agosto
  • Fin de pago a domicilio: miércoles 26 de agosto.

Mientras, para los pagos de otros regímenes de pensiones que paga esta institución, estos se darán en estas fechas:

  • Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: viernes 14 de agosto
  • Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: viernes 14 de agosto
  • Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: viernes 14 de agosto
  • Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: viernes 14 de agosto.

Para todos estos el pago a domicilio se dará del jueves 20 al miércoles 26 de agosto.

adulto mayor cobrando dinero en el Banco de la Nación
Mientras, el pago de pensiones irá desde el 10 de agosto. - Crédito Andina

Pensiones del decreto 20530

Asimismo, se debe resaltar que aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos pasarán progresivamente a la ONP. Mientras, cobran en estas fechas:

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: viernes 14 de agosto
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: lunes 17 de agosto
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: martes 18 de agosto
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: miércoles 19 de agosto.

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