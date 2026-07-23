Perú

Tai Chi en Perú: población adulta mayor impulsa un mercado de bienestar que supera los S/ 20 millones

El crecimiento de la población adulta mayor y la expansión de los programas corporativos de bienestar vienen impulsando la demanda por actividades físicas de bajo impacto

Guardar
Google icon
El ticket promedio mensual de una clase regular de Tai Chi en Perú se ubica entre S/ 120 y S/ 250 por persona, mientras las sesiones personalizadas cuestan entre S/ 80 y S/ 150.
El ticket promedio mensual de una clase regular de Tai Chi en Perú se ubica entre S/ 120 y S/ 250 por persona, mientras las sesiones personalizadas cuestan entre S/ 80 y S/ 150.

La población adulta mayor en Perú representa el 14,8% del total nacional, según los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025, escenario que viene fortaleciendo la denominada economía plateada (silver economy) y abriendo nuevas oportunidades en servicios vinculados al bienestar, recreación y envejecimiento saludable.

Dentro de este contexto, la industria peruana de Tai Chi —que incluye academias especializadas, talleres independientes, centros deportivos y programas privados— espera movilizar entre S/ 15 millones y S/ 20 millones anuales, de acuerdo con estimaciones de la Escuela Shihei, impulsado por una mayor búsqueda de actividades que combinen salud física, equilibrio emocional y prevención.

PUBLICIDAD

Adultos mayores: motor de un mercado en expansión

Actualmente, el ticket promedio mensual de una clase regular de Tai Chi en Perú se encuentra entre S/ 120 y S/ 250 por persona, mientras que las sesiones personalizadas pueden alcanzar entre S/ 80 y S/ 150.

Sin embargo, en el segmento corporativo, los programas de bienestar basados en esta disciplina pueden generar contratos de entre S/ 1,500 y S/ 5,000 mensuales por empresa, según la frecuencia y cantidad de participantes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los Censos Nacionales 2025 indican que el 42,8% de los hogares peruanos tiene al menos una persona adulta mayor y amplían el mercado de servicios para preservar autonomía y movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tai Chi permite trabajar fuerza, equilibrio, coordinación y concentración sin generar un impacto excesivo sobre las articulaciones. Es una disciplina adaptable a diferentes edades y condiciones físicas, especialmente relevante para una población que busca mantenerse activa y autónoma durante más años”, explicó Alfredo Ishiguro, instructor de Tai Chi Chuan estilo Chen y director de la Escuela Shihei.

PUBLICIDAD

Además del segmento adulto mayor, las empresas vienen incorporando el Tai Chi dentro de sus programas de bienestar laboral, pausas activas y prevención del estrés.

Una sesión corporativa para grupos de 20 a 50 colaboradores puede tener un costo aproximado de S/ 300 a S/ 800, convirtiéndose en una nueva línea de negocio para instructores certificados y centros especializados.

El auge del Tai Chi impulsa la economía plateada en Perú

El interés responde también a la necesidad de combatir el sedentarismo y promover hábitos saludables dentro de las organizaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca la importancia de la actividad física regular como parte de las estrategias para un envejecimiento saludable.

Según el INEI, el 42,8% de los hogares peruanos cuenta con al menos una persona adulta mayor, lo que evidencia el crecimiento de un segmento que demanda nuevas alternativas para mejorar su calidad de vida.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La población adulta mayor ya representa el 14,8% del total en Perú y ese cambio demográfico impulsa al Tai Chi como negocio de bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los beneficios asociados al Tai Chi destacan la mejora del equilibrio, reducción del riesgo de caídas, mayor movilidad, fortalecimiento muscular, disminución del estrés y estimulación de capacidades cognitivas como la memoria y atención.

Para Ishiguro, el crecimiento de la población adulta mayor representa una oportunidad para desarrollar nuevos servicios especializados. “El Tai Chi es una herramienta de salud preventiva que ayuda a las personas a mantenerse activas, fortalecer su confianza y conservar su independencia”, señaló.

¿Qué es el Tai Chi?

El Tai Chi es una disciplina de origen asiático que combina movimientos suaves, respiración y concentración para promover el bienestar físico y mental. Surgió en el siglo XVII en la provincia de Henan (China), y existen distintas variantes, entre ellas los estilos Chen, Yang, Wu y Sun, cada uno con características y secuencias propias.

Con una población adulta mayor en expansión y empresas que buscan nuevas soluciones de bienestar, el Tai Chi podría posicionarse como una disciplina con potencial de crecimiento dentro del mercado peruano de salud preventiva, deporte y bienestar integral, sobre todo en el segmento corporativo.

Temas Relacionados

empresasmanagementTai Chisaludadultos mayoresperu-economia

Más Noticias

Sporting Cristal vs Bragantino: día, hora y canal TV del ‘play-offs’ vuelta por la Copa Sudamericana 2026

Tras el empate sin goles, los ‘cerveceros’ buscarán su pase a los octavos de final en Brasil. Conoce todos detalles del choque que definirá al ganador de la llave del torneo internacional

Sporting Cristal vs Bragantino: día, hora y canal TV del ‘play-offs’ vuelta por la Copa Sudamericana 2026

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 23 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 23 de julio

Decretan nuevo feriado para julio, pero solo aplicará a una provincia y también al sector privado

Una nueva fecha se suma a los feriados regionales que aplican en diferentes regiones del país. Infobae Perú pudo descubrir que existen al menos 23 días no laborables para regiones

Decretan nuevo feriado para julio, pero solo aplicará a una provincia y también al sector privado

Feminicidio en Ate: reconstruyen el crimen de Laura Huere tras la captura del autor confeso

Bajo estricta custodia, Christian Cruz Eusebio volvió a la escena donde agredió a la joven de 31 años. Familiares piden justicia para Laura

Feminicidio en Ate: reconstruyen el crimen de Laura Huere tras la captura del autor confeso

Una región tendrá feriado largo de siete días: Desde hoy jueves 23 al miércoles 29 de julio

Mientras los trabajadores privados no gozarán de feriado largo y los del sector público tendrán cinco días libres seguidos, un solo departamento gozará de toda una semana sin labores

Una región tendrá feriado largo de siete días: Desde hoy jueves 23 al miércoles 29 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

ONU exige a Perú que cumpla con informar sobre el caso de Pedro Castillo

ONU exige a Perú que cumpla con informar sobre el caso de Pedro Castillo

Movimientos de Sánchez reavivan la atención sobre la presidencia del Parlamento

¿Perú se quedará sin presidente por 48 horas? Vacío legal y tensiones políticas marcan la sucesión presidencial

Keiko Fujimori promete no eliminar feriados ni CTS, cumplirá promesa sobre BTS y exigirá cuentas a gobiernos previos

Keiko Fujimori: últimas actividades y agenda de la presidenta electa previo su juramentación del 28 de julio

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello explica el motivo por el que nunca habló de su mala relación con Timoteo: “Necesitaba plata”

María Pía Copello explica el motivo por el que nunca habló de su mala relación con Timoteo: “Necesitaba plata”

Andrea Llosa confirma que recibió la propuesta para conducir ‘El Valor de la Verdad’, pero no aceptó: “Es de Beto Ortiz”

Ethel Pozo entiende elogios de Rebeca Escribens a Janet Barboza: “Esa era yo antes”

María Pía Copello responde a quienes la tildan de ‘lavandera’ y advierte que ya inició acciones legales por las difamaciones: “Me dan de alma”

Magaly Medina reacciona al comentario de María Pía Copello sobre un supuesto programa para Ethel Pozo en ATV: “A mí nadie me consulta”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Bragantino: día, hora y canal TV del ‘play-offs’ vuelta por la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal vs Bragantino: día, hora y canal TV del ‘play-offs’ vuelta por la Copa Sudamericana 2026

Antonio Rizola se defiende tras dolorosa derrota de Perú ante Chile en Copa Sudamericana de vóley 2026: “Sentado en casa es fácil decir”

Daniela Muñoz y su fuerte autocrítica tras derrota de Perú ante Chile en Copa Sudamericana de vóley 2026: “Hace falta obediencia”

Se conoció nuevo destino de Guillermo Viscarra tras sorpresiva salida de Alianza Lima: “El DT lo conoce muy bien”

Roberto Mosquera lamentó empate ante Bragantino y criticó la cancha del Estadio Nacional: “Ahora es para eventos de shows y música”