Tai Chi en Perú: población adulta mayor impulsa un mercado de bienestar que supera los S/ 20 millones

El ticket promedio mensual de una clase regular de Tai Chi en Perú se ubica entre S/ 120 y S/ 250 por persona, mientras las sesiones personalizadas cuestan entre S/ 80 y S/ 150.

La población adulta mayor en Perú representa el 14,8% del total nacional, según los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025, escenario que viene fortaleciendo la denominada economía plateada (silver economy) y abriendo nuevas oportunidades en servicios vinculados al bienestar, recreación y envejecimiento saludable.

Dentro de este contexto, la industria peruana de Tai Chi —que incluye academias especializadas, talleres independientes, centros deportivos y programas privados— espera movilizar entre S/ 15 millones y S/ 20 millones anuales, de acuerdo con estimaciones de la Escuela Shihei, impulsado por una mayor búsqueda de actividades que combinen salud física, equilibrio emocional y prevención.

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Adultos mayores: motor de un mercado en expansión

Actualmente, el ticket promedio mensual de una clase regular de Tai Chi en Perú se encuentra entre S/ 120 y S/ 250 por persona, mientras que las sesiones personalizadas pueden alcanzar entre S/ 80 y S/ 150.

Sin embargo, en el segmento corporativo, los programas de bienestar basados en esta disciplina pueden generar contratos de entre S/ 1,500 y S/ 5,000 mensuales por empresa, según la frecuencia y cantidad de participantes.

Los Censos Nacionales 2025 indican que el 42,8% de los hogares peruanos tiene al menos una persona adulta mayor y amplían el mercado de servicios para preservar autonomía y movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Tai Chi permite trabajar fuerza, equilibrio, coordinación y concentración sin generar un impacto excesivo sobre las articulaciones. Es una disciplina adaptable a diferentes edades y condiciones físicas, especialmente relevante para una población que busca mantenerse activa y autónoma durante más años”, explicó Alfredo Ishiguro, instructor de Tai Chi Chuan estilo Chen y director de la Escuela Shihei.

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Además del segmento adulto mayor, las empresas vienen incorporando el Tai Chi dentro de sus programas de bienestar laboral, pausas activas y prevención del estrés.

Una sesión corporativa para grupos de 20 a 50 colaboradores puede tener un costo aproximado de S/ 300 a S/ 800, convirtiéndose en una nueva línea de negocio para instructores certificados y centros especializados.

El auge del Tai Chi impulsa la economía plateada en Perú

El interés responde también a la necesidad de combatir el sedentarismo y promover hábitos saludables dentro de las organizaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca la importancia de la actividad física regular como parte de las estrategias para un envejecimiento saludable.

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Según el INEI, el 42,8% de los hogares peruanos cuenta con al menos una persona adulta mayor, lo que evidencia el crecimiento de un segmento que demanda nuevas alternativas para mejorar su calidad de vida.

La población adulta mayor ya representa el 14,8% del total en Perú y ese cambio demográfico impulsa al Tai Chi como negocio de bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los beneficios asociados al Tai Chi destacan la mejora del equilibrio, reducción del riesgo de caídas, mayor movilidad, fortalecimiento muscular, disminución del estrés y estimulación de capacidades cognitivas como la memoria y atención.

Para Ishiguro, el crecimiento de la población adulta mayor representa una oportunidad para desarrollar nuevos servicios especializados. “El Tai Chi es una herramienta de salud preventiva que ayuda a las personas a mantenerse activas, fortalecer su confianza y conservar su independencia”, señaló.

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¿Qué es el Tai Chi?

El Tai Chi es una disciplina de origen asiático que combina movimientos suaves, respiración y concentración para promover el bienestar físico y mental. Surgió en el siglo XVII en la provincia de Henan (China), y existen distintas variantes, entre ellas los estilos Chen, Yang, Wu y Sun, cada uno con características y secuencias propias.

Con una población adulta mayor en expansión y empresas que buscan nuevas soluciones de bienestar, el Tai Chi podría posicionarse como una disciplina con potencial de crecimiento dentro del mercado peruano de salud preventiva, deporte y bienestar integral, sobre todo en el segmento corporativo.