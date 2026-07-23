Robo frustrado de camión en San Martín de Porres: PNP rescata mercadería por 250 mil dólares

Los efectivos de la Policía Nacional del Perú lograron frustrar el asalto a un camión que transportaba laptops valorizadas en 250 mil dólares en la avenida Perú, distrito de San Martín de Porres. Según reportó América Noticias, el operativo permitió rescatar ileso al conductor del vehículo y dejó como saldo dos detenidos relacionados con la banda criminal involucrada en el hecho.
El asalto: emboscada y ataque armado
De acuerdo con el reporte del caso, la mercadería era trasladada desde el Callao hacia un almacén en el distrito de Lurín cuando, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, el camión ingresó a la intersección de la avenida 12 de Octubre con el jirón Huancavelica. Allí, una camioneta ploma que escoltaba la carga fue interceptada por los delincuentes, quienes dispararon contra las ventanas del vehículo de seguridad.
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Una de las víctimas relató que uno de los atacantes, vestido de negro, descendió de uno de los vehículos y se dirigió con un arma hacia la cabina del camión.
“Se fue a mi cabina y con el arma me apuntó. Pero no directo a la cabeza, sino de lejos. Y yo por miedo tuve que bajar”, explicó.
Intervención policial y persecución
Mientras los delincuentes amenazaban al conductor y se preparaban para huir con la valiosa carga de computadoras portátiles, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Independencia intervinieron la escena.
“Al momento que estos delincuentes, a bordo de cinco vehículos y una moto lineal, se percataron de la presencia policial, efectuaron disparos. Entonces, se produjo un intercambio de disparos, no solamente con la policía, sino también con el personal de seguridad que custodiaba el camión”, señaló la PNP.
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La acción rápida de la policía obligó a los asaltantes a abandonar el intento de robo y huir del lugar sin lograr su objetivo. El chofer fue rescatado sin lesiones y la mercadería, consistente en laptops destinadas a una reconocida empresa, quedó asegurada.
Las autoridades confirmaron la detención de dos sujetos presuntamente vinculados a la banda. Ambos niegan pertenecer al grupo que perpetró el asalto. La Policía Nacional ha iniciado la revisión de cámaras de videovigilancia de la zona para identificar al resto de los implicados, reconstruir la ruta de escape y precisar la cantidad exacta de participantes en la operación delictiva.
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El caso permanece bajo investigación para determinar la estructura completa de la banda y el modus operandi. Asimismo, se conoció que no hubo ningún herido del operativo.
Canales de ayuda
- La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone de la línea 105 para emergencias, donde la ciudadanía puede reportar delitos, solicitar intervención inmediata o recibir orientación policial en cualquier momento del día. El servicio funciona en todo el territorio nacional y está habilitado las 24 horas.
- El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) ofrece atención médica prehospitalaria gratuita a través del número 106. Este canal permite solicitar ambulancias y asistencia profesional ante accidentes, emergencias médicas o situaciones que requieran traslado inmediato a un centro de salud.
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