Alcalde de Lima anuncia que la Guardia Metropolitana contra la inseguridad contará con apoyo de Estados Unidos

Con el objetivo de hacer frente a la extorsión, el sicariato y otros delitos, la Municipalidad de Lima creará la Guardia Metropolitana. Esta iniciativa recibirá cooperación técnica, capacitación y equipamiento de Estados Unidos. (Crédito: 24 Horas)

La Municipalidad de Lima avanza en la implementación de la Guardia Metropolitana, una nueva fuerza civil que contará con el respaldo de Estados Unidos para fortalecer sus capacidades operativas mediante equipamiento especializado, tecnología de última generación y cooperación técnica. Así lo anunció el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien indicó que el proyecto ya se encuentra en desarrollo y será presentado oficialmente en las próximas semanas.

Durante una actividad pública, el burgomaestre explicó que la iniciativa forma parte de la estrategia de la comuna para reforzar la seguridad ciudadana en una capital afectada por delitos como la extorsión, el sicariato y la delincuencia común.

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“Estamos precisamente en pleno desarrollo de lo que será la Guardia Municipal o la Guardia Metropolitana. Y con los Estados Unidos también estamos trabajando un proyecto bastante ambicioso respecto al equipamiento y a tener tecnología de punta con esta nueva fuerza civil”, expresó para la prensa.

Alcalde de Lima anunció que la Guardia Metropolitana tendrá apoyo de Estados Unidos en la lucha contra la inseguridad. (Foto: Captura video/Canal N)

Apoyo de Estados Unidos

El respaldo estadounidense incluirá cooperación técnica, capacitación y equipamiento para la nueva fuerza municipal. Según informó 24 Horas, este trabajo conjunto busca fortalecer las capacidades operativas de la Guardia Metropolitana mediante la incorporación de herramientas tecnológicas para las labores de vigilancia y control.

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, reafirmó el compromiso de su país con las iniciativas de seguridad ciudadana. “Vamos a seguir apoyando al país en temas de seguridad, porque sabemos que con seguridad trae estabilidad y con estabilidad traemos prosperidad”, señaló.

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Embajador de EE. UU. afirma que Perú es clave para la estabilidad y seguridad del hemisferio. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Tecnología y equipamiento

Navarro también destacó el impulso dado por la Municipalidad de Lima a este proyecto y valoró la propuesta de crear una fuerza civil con apoyo tecnológico. “El alcalde ha sido bien proactivo en esa guardia civil y lo hemos apoyado y queremos apoyarlo porque no se había visto en otra ciudad”, manifestó.

Mientras continúan los trabajos para su implementación, la MML informó que la Guardia Metropolitana contará con tecnología moderna y equipamiento especializado para apoyar las tareas de vigilancia en distintos puntos de la ciudad. La comuna precisó que en las próximas semanas dará a conocer oficialmente los detalles del proyecto y el funcionamiento de esta nueva fuerza civil, cuyo objetivo será contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la capital.

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Lima Metropolitana podría tener hasta 41 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ANDINA/Archivo)

MML restringuió tráfico en Centro de Lima

La MML estableció una restricción temporal del tráfico en el centro histórico de la ciudad desde este viernes y hasta el próximo lunes. La medida busca impedir la realización de una marcha convocada por simpatizantes del candidato presidencial Roberto Sánchez, quien señala presuntas irregularidades en la segunda vuelta electoral frente a Keiko Fujimori. Según el alcalde Renzo Reggiardo, la decisión responde a las movilizaciones anunciadas por el partido Juntos por el Perú y se fundamenta en la normativa vigente desde 2023, que declara la zona como intangible para marchas y concentraciones públicas por su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La ejecución de la restricción estará a cargo de la Policía Nacional del Perú, encargada de los controles operativos, cierres de acceso y regulación del tránsito durante el periodo señalado. La municipalidad argumentó que la medida busca preservar el orden público y proteger el centro histórico frente a mensajes que, según el comunicado, podrían alterar la tranquilidad ciudadana. La autoridad edil exhortó a los ciudadanos a mantener el orden y advirtió sobre la aplicación de sanciones legales si los partidos políticos y sus dirigentes incumplen las disposiciones.

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Fotografía de archivo, tomada el pasado 8 de mayo, en la que se captó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante una entrevista con EFE, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

La decisión municipal se produce en un contexto de tensión electoral, con el conteo de votos al 99,5 % y una diferencia mínima que favorece a Fujimori. Mientras tanto, el partido de Sánchez ha impugnado varias actas, cuyos resultados finales se esperan en las próximas horas. El anuncio de la restricción ocurre luego de que Sánchez confirmara su presencia en una movilización en defensa del “voto popular” y de la transparencia en los resultados electorales, mientras desde el fujimorismo se expresó preocupación sobre la posibilidad de que la marcha busque desconocer el resultado de los comicios.