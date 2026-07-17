Perú

Nuevo ataque contra Translima: delincuentes disparan siete veces contra bus y dejan herido a conductor

La esposa del trabajador aseguró que una faja que utilizaba por una dolencia evitó que el proyectil comprometiera una zona vital de su cuerpo

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El conductor herido logró escapar conduciendo el bus hasta una zona segura, donde recibió apoyo policial y fue trasladado a un hospital (Créditos: Exitosa).

Un conductor de la empresa de transportes Translima resultó herido de bala luego de que el bus que manejaba fuera atacado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta en el distrito de Los Olivos. El atentado ocurrió la noche del último jueves en la intersección de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria, apenas una semana después de que otro chofer de la misma compañía fuera asesinado en un hecho similar.

De acuerdo con la información de Exitosa, los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra la unidad de la línea 21, que cubre la ruta entre Jesús María y el sector de Oquendo, en el Callao. En la escena fueron hallados siete casquillos de bala y cuatro impactos de proyectil en el parabrisas del vehículo.

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Pese a encontrarse herido, el conductor logró abandonar la zona para ponerse a salvo. Condujo el ómnibus hasta la intersección de las avenidas Pacasmayo y Canta Callao, donde finalmente detuvo la marcha. Posteriormente, un patrullero lo trasladó al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

Pese a la herida de bala, el conductor logró escapar manejando la unidad hasta otro punto, donde fue auxiliado y trasladado al Hospital Carrión - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.
Pese a la herida de bala, el conductor logró escapar manejando la unidad hasta otro punto, donde fue auxiliado y trasladado al Hospital Carrión - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

La esposa del trabajador relató que el hombre salió de su vivienda alrededor de las seis de la mañana para cumplir su jornada habitual y que fue él mismo quien la llamó para avisarle que había sido atacado. Según explicó, tras recibir el impacto decidió escapar del lugar antes de ser auxiliado por la Policía.

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Asimismo, indicó que la bala le rozó la pierna derecha y reveló que una faja que utilizaba por una dolencia evitó que el proyectil comprometiera una zona vital del cuerpo.

El atentado se produce pocos días después de que Translima suspendiera temporalmente sus operaciones durante una semana debido a las constantes amenazas y extorsiones que, según se informó, venía afrontando. Sin embargo, tras reanudar el servicio, la empresa volvió a ser blanco de un nuevo ataque armado.

El caso también ocurre menos de dos semanas después del asesinato de otro conductor de la misma compañía, quien fue baleado en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Aunque fue trasladado al Hospital de Emergencias de Collique, la gravedad de sus lesiones provocó su fallecimiento.

Tras ese crimen, la Policía Nacional del Perú (PNP) incrementó el despliegue de seguridad con 300 efectivos destinados a reforzar un corredor seguro para el transporte público, con el propósito de reducir los atentados contra este sector. No obstante, el nuevo ataque evidencia que la violencia continúa afectando a los trabajadores del rubro.

La Policía encontró siete casquillos de bala y cuatro impactos de proyectil en el parabrisas del bus de la línea 21 - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.
La Policía encontró siete casquillos de bala y cuatro impactos de proyectil en el parabrisas del bus de la línea 21 - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Durante su testimonio, la esposa del conductor también afirmó que las empresas de transporte siguen realizando pagos vinculados a las extorsiones para poder operar. Según manifestó, algunos negocios llegan a entregar dinero de manera diaria, por lo que pidió una mayor intervención de las autoridades frente a esta problemática.

El bus involucrado en el atentado fue trasladado a la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones, ubicada en el distrito del Rímac, donde se desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque.

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