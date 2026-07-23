Perú

Los departamentos son cada vez más compactos: ¿Qué buscan las nuevas generaciones al elegir muebles para el hogar?

Nuevo hábitat. Las unidades de cuatro habitaciones cayeron al 19% en Lima y reforzaron la búsqueda de muebles versátiles adaptados a viviendas más pequeñas, según Rosen

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CASA REESE WHITERSPOON DECO
El mercado de fabricación de muebles en Perú mueve cerca de S/ 1.500 millones al año y mantiene una relación directa con el sector inmobiliario.

Las preferencias de quienes buscan amoblar su vivienda en Lima están cambiando de manera visible. El último Índice de Demanda de Urbania muestra que durante 2025, los departamentos de 2 y 3 dormitorios concentraron el 46% de la demanda, mientras que las unidades de 4 habitaciones redujeron su participación al 19%.

Este ajuste en el tamaño de las viviendas influye directamente en la elección del mobiliario, donde la funcionalidad y la capacidad de adaptarse a espacios más compactos se posicionan como los factores más valorados por los consumidores jóvenes.

Nuevos departamentos: ¿Funcionalidad y versatilidad al frente?

De acuerdo con un análisis de Rosen Perú, la estética ha dejado de ser el único criterio para adquirir muebles. Ahora, la prioridad está en soluciones que resuelvan necesidades concretas y que permitan un uso flexible.

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Sofás cama, asientos modulares y muebles con almacenamiento integrado forman parte de las opciones preferidas por quienes buscan aprovechar cada metro cuadrado y adaptar el espacio a diferentes momentos del día.

Hoy los consumidores buscan piezas que aporten comodidad, funcionalidad y que se adapten a diferentes momentos del día. La estética sigue siendo importante, pero ya no es el único factor de decisión”, explicó Mónica Mercado, Marketing Service Manager de Rosen Perú.

Consola de madera, jarrón con ramas secas, dos lámparas, espejo, puerta blanca, alfombra, banco acolchado, cesta de mimbre, ventana y colgadores con una prenda.
La reducción del tamaño promedio de las viviendas desplazó a la estética como único criterio y priorizó muebles que resuelven necesidades concretas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Optimización del espacio y nuevas formas de habitar

La tendencia hacia viviendas más pequeñas, el auge del trabajo híbrido y la importancia creciente del bienestar en casa han redefinido el concepto de mobiliario.

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Según Rosen Perú, los usuarios prefieren piezas que permitan reorganizar ambientes, como sofás modulares y muebles que se transforman según la necesidad: trabajar, leer, recibir visitas o descansar.

Los módulos configurables y los muebles con espacios de guardado facilitan la circulación y ayudan a mantener el orden, una demanda clave en hogares donde el espacio es limitado.

Según Mercado, “el desafío está en crear muebles que resuelvan necesidades reales sin dejar de aportar identidad y armonía al espacio”.

Muebles con cajones deco
Los sofás cama, los asientos modulares y los muebles con almacenamiento integrado ganan demanda entre consumidores jóvenes que buscan aprovechar cada metro cuadrado.

Materiales y durabilidad, una apuesta de largo plazo

La calidad y la resistencia de los materiales también ocupan un lugar central en las preferencias de las nuevas generaciones. Frente al consumo impulsivo, explica, muchos jóvenes priorizan inversiones de mayor duración y optan por muebles fabricados con madera, piedra, metal o textiles de alta resistencia.

Los tonos neutros, como blanco, arena, beige, greige, gris y grafito, dominan la paleta, lo que permite que las piezas mantengan vigencia en diferentes estilos decorativos. De igual forma, la comodidad se ha convertido en un criterio determinante al elegir mobiliario para el hogar, explica Rosen Perú.

Factores como el soporte, la postura y el confort influyen de forma directa en la experiencia cotidiana, especialmente en hogares donde se trabaja y se descansa en los mismos ambientes. La optimización ergonómica es ahora tan relevante como la apariencia, sentencia.

muebles
El trabajo híbrido y el mayor peso del bienestar en el hogar impulsaron muebles que permiten reorganizar ambientes para trabajar, leer, recibir visitas o descansar.

¿Cuánto mueve la industria de muebles?

El mercado de muebles en el Perú mueve cerca de S/ 1,500 millones anuales solo en la rama de fabricación dentro del sector manufactura, de acuerdo con cifras al 2024 del Ministerio de la Producción (PRODUCE). Este sector está estrechamente ligado al rubro inmobiliario, el cual factura más de S/ 11,000 millones al año con la venta de viviendas.

En tanto, el valor mundial del mercado de muebles superará los USD 950.000 millones hacia 2031, con una tasa de crecimiento anual del 5.47%, de acuerdo con la consultora Mordor Intelligence.

El dato

  • Rosen convoca a estudiantes y jóvenes profesionales a participar en el concurso “Diseña Tu Sofá”, abierto hasta el 30 de agosto de 2026.
  • El ganador recibirá USD 3,000 y su diseño se integrará a la colección NEW IN DECO 2027.
  • El jurado está compuesto por referentes de la arquitectura y el diseño; las bases están disponibles en el sitio web de la marca.

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