Más peruanos buscan casa propia, pero estos errores pueden complicar la compra de un departamento

El creciente interés por comprar una vivienda se da en un contexto en el que más hogares evalúan las opciones de financiamiento y oportunidades que ofrece actualmente el sector inmobiliario. Foto: Descubre Lima

El acceso a una vivienda propia continúa siendo una de las principales metas para muchas familias peruanas. Durante el primer trimestre de 2026, se entregaron 2.335 créditos hipotecarios Mivivienda, cifra que representó un incremento de 8,4% frente al mismo periodo del año anterior, según información del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

El mayor interés por adquirir un inmueble ocurre en un escenario donde las familias buscan aprovechar las alternativas disponibles en el mercado inmobiliario. No obstante, especialistas advierten que una decisión apresurada o una falta de planificación pueden generar dificultades durante el proceso de compra de un departamento.

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Evaluar la capacidad financiera antes de asumir una deuda

Uno de los principales problemas que enfrentan quienes buscan adquirir una vivienda es no definir con anticipación cuánto pueden pagar realmente. Eva Pozo, gerente general In Urban, señala que es importante analizar los ingresos, gastos y compromisos financieros antes de iniciar la solicitud de un crédito hipotecario.

Esta evaluación permite establecer una cuota mensual que sea sostenible durante el periodo de pago. Los préstamos inmobiliarios suelen extenderse por plazos de entre 20 y 25 años, por lo que asumir una deuda por encima de la capacidad económica puede afectar las finanzas familiares durante un largo periodo.

Uno de los errores más frecuentes entre los compradores es iniciar la búsqueda de una vivienda sin haber establecido previamente cuál es el monto que pueden asumir según su situación económica. Foto: Armonhy

La importancia de contar con un ahorro previo y un buen historial crediticio

Otro aspecto que puede dificultar la compra de un departamento es no disponer de un fondo destinado a la cuota inicial. Aunque existen diferentes alternativas de financiamiento, contar con un ahorro previo puede facilitar el acceso a mejores condiciones y reducir el monto que deberá solicitarse a la entidad financiera.

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Además, las instituciones bancarias consideran el historial crediticio del solicitante antes de aprobar un préstamo. Mantener los pagos al día y evitar retrasos permite mejorar las posibilidades de acceder a condiciones más favorables al momento de financiar una vivienda.

Comparar créditos y analizar más allá del precio del inmueble

Elegir la primera opción de financiamiento disponible puede generar costos mayores a futuro. Por ello, resulta recomendable revisar distintas alternativas del mercado, considerando factores como las tasas de interés, los plazos de pago y los beneficios ofrecidos por cada entidad.

De igual manera, la compra de un departamento no debería basarse únicamente en el precio inicial. Aspectos como la ubicación, la facilidad de acceso, la cercanía a servicios y la posibilidad de valorización del inmueble también influyen en la decisión final y en el beneficio que obtendrá el propietario con el paso del tiempo.

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Otro factor que puede complicar el acceso a un departamento es no contar con ahorros suficientes para cubrir la cuota inicial requerida. Foto: Business Empresarial

Planificación para evitar problemas durante la compra

Ante el crecimiento de la demanda por viviendas, In Urban recomienda que los compradores inicien este proceso con información clara y una evaluación previa de sus posibilidades económicas. Contar con orientación especializada puede ayudar a identificar riesgos y tomar mejores decisiones.

La planificación financiera permite que la adquisición de un inmueble esté alineada con las necesidades de cada familia y evita que errores comunes retrasen la compra o generen dificultades durante el cumplimiento del crédito hipotecario.