Perú

Temblor hoy en Perú: Últimos sismos y reporte del IGP del jueves 23 de julio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú registró cinco eventos sísmicos en pocas horas, con epicentros en la sierra central y la costa sur, generando inquietud y activando protocolos de prevención

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IGP advierte riesgo de terremoto de 8.8 en Lima: el último gran sismo en la capital fue hace 270 años
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El territorio de Perú registró cinco sismos de magnitud entre 3,5 y 4,5 durante la jornada del 22 de julio de 2026, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los movimientos ocurrieron en diversas regiones del país y pusieron de manifiesto la persistente actividad sísmica en la zona andina y costera. La vigilancia y preparación ante eventos de este tipo es considerada una prioridad nacional, dada la ubicación del país en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Último sismo del miércoles

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.4 ocurrido el 22 de julio de 2026 a las 21:56 horas, con una profundidad de 12 kilómetros. El epicentro se localizó a 1 kilómetro al suroeste de Calacoa, en la provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua, con una intensidad III en Calacoa. Las coordenadas fueron latitud -16.75 y longitud -70.69.

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Sismo en Moquegua
Sismo en Moquegua

La actividad sísmica reciente en Perú

Durante el 22 de julio de 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó cinco sismos con magnitudes superiores a 3,5 en diferentes regiones. El primero se registró a las 07:25 cerca de Ricardo Palma en Huarochirí, Lima, con magnitud 4,1 y profundidad de 101 km. Este evento alcanzó una intensidad III en la escala de Mercalli.

Más tarde, a las 11:15, un sismo de magnitud 3,6 y profundidad de 9 km sacudió la zona sur de Chupaca, Junín, con una intensidad entre III y IV. Hacia el final del día, otro temblor, de magnitud 3,5, se localizó 13 km al suroeste de la misma localidad, a 9 km de profundidad, y registró intensidad II-III.

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Infografía sobre sismos en Perú. Muestra un globo terráqueo, mapas de placas tectónicas, el Cinturón de Fuego, y diagramas de subducción y monitoreo sísmico.
Explicación de las causas de la actividad sísmica en Perú, incluyendo el Cinturón de Fuego del Pacífico y la interacción de placas tectónicas como la de Nazca y la Sudamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por la noche, la región de Camaná, Arequipa, experimentó un movimiento de magnitud 4,5 a 100 km de profundidad, con intensidad III. Minutos después, un sismo de igual magnitud impactó al suroeste de Samanco, Áncash, a 42 km de profundidad, con intensidad III.

“La actividad sísmica en Perú es constante y se monitorea de manera permanente para alertar a la población”, informaron especialistas del IGP.

¿Por qué Perú es un país sísmico?

Perú se ubica sobre la placa Sudamericana, en contacto con la placa de Nazca, lo que genera una intensa actividad tectónica. Esta interacción produce acumulación de energía que, liberada súbitamente, da origen a los sismos.

El país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Los registros históricos muestran que los terremotos han sido recurrentes a lo largo de la costa peruana y en regiones andinas, con efectos variables según la profundidad, magnitud y cercanía a centros poblados.

Los especialistas del Instituto Geofísico del Perú han subrayado que “la educación y la preparación de la población son claves para reducir el impacto de los sismos”. La información científica disponible permite actualizar protocolos y normativas de construcción para zonas de alto riesgo.

Pantalla grande muestra gráficos de ondas sísmicas, un mapa de Perú y el logo IGP. Un maletín, radio, casco, chaleco reflectante y linterna están sobre una mesa.
Una sala de monitoreo sísmico en Perú muestra datos de actividad geológica en una pantalla gigante, con el logo del IGP, junto a equipo de respuesta para emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo actuar durante un sismo

  • Mantén la calma y ubica zonas seguras en el lugar donde te encuentres.
  • Aleja objetos que puedan caer o bloquear salidas.
  • No utilices ascensores.
  • Si estás en la calle, aléjate de postes, cables y construcciones inestables.
  • Si conduces, detén el vehículo en un sitio seguro y permanece dentro.
  • Escucha la radio o consulta fuentes oficiales para obtener información actualizada.
Infografía que muestra placas tectónicas, antenas de monitoreo, símbolos de predicción, banderas de Estados Unidos y Japón, un mapa de sismicidad y elementos de prevención.
Una infografía explica la actual imposibilidad científica de predecir sismos, incluyendo avances globales insuficientes en Estados Unidos y Japón, y subraya la importancia de la prevención y preparación ante eventos sísmicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para preparar el hogar ante un sismo

  • Fija correctamente estanterías, cuadros y objetos pesados.
  • Identifica y refuerza puntos vulnerables en la vivienda.
  • Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y documentos importantes.
  • Conoce y comparte con tu familia las rutas de evacuación y puntos de encuentro.
  • Participa en simulacros organizados por autoridades locales.
  • Guarda medicamentos básicos y elementos de primeros auxilios.
En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer después de un sismo?

  • Verifica tu estado y el de quienes te rodean.
  • Revisa posibles daños estructurales antes de reingresar a un edificio.
  • Mantén la calma y ayuda a personas en situación vulnerable.
  • No enciendas fósforos ni equipos eléctricos si percibes olor a gas.
  • Sigue las instrucciones de las autoridades locales.
  • Mantente informado sobre réplicas o emergencias secundarias.
Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instituciones a cargo del monitoreo y respuesta

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) son responsables de la vigilancia sísmica y la gestión de emergencias. El IGP emite reportes en tiempo real sobre la localización, magnitud y profundidad de los sismos, mientras que INDECI coordina la respuesta y brinda recomendaciones de seguridad.

Ambas instituciones trabajan en conjunto con centros de operaciones regionales y municipales para desplegar acciones de información, prevención y atención a la población afectada. La colaboración entre entidades y la participación ciudadana resultan esenciales en la reducción de riesgos.

Detalle de un sismógrafo con una aguja dibujando ondas sísmicas en papel milimetrado; un logotipo del IGP se ve en el lateral del aparato.
Un sismógrafo profesional dibuja ondas sísmicas sobre papel milimetrado en una estación de monitoreo del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Últimos sismos registrados el 22 de julio de 2026

  • Sismo de magnitud 4,1 a las 07:25, profundidad 101 km, intensidad III, 2 km al sureste de Ricardo Palma (Huarochirí, Lima).
  • Sismo de magnitud 3,6 a las 11:15, profundidad 9 km, intensidad III-IV, 17 km al sur de Chupaca (Chupaca, Junín).
  • Sismo de magnitud 3,5 a las 17:55, profundidad 9 km, intensidad II-III, 13 km al suroeste de Chupaca (Chupaca, Junín).
  • Sismo de magnitud 4,5 a las 21:38, profundidad 100 km, intensidad III, 33 km al norte de Camaná (Camaná, Arequipa).
  • Sismo de magnitud 4,5 a las 21:55, profundidad 42 km, intensidad III, 101 km al suroeste de Samanco (Santa, Áncash).

“La rápida difusión de la información permite que las comunidades tomen decisiones informadas y reduzcan el riesgo de lesiones”, explicaron expertos del IGP.

Mapa de Perú en tonos rojos y naranjas con un epicentro y ondas sísmicas. Un ícono de alerta triangular rojo y el texto 'SISMO EN PERÚ' son visibles
Representación gráfica de una alerta de sismo mostrando el mapa de Perú con un epicentro y ondas sísmicas, indicando las zonas afectadas por el movimiento telúrico. (Infobae Perú)

Recursos de información y educación sísmica

  • Consulta el sitio web del Instituto Geofísico del Perú (IGP) para reportes y alertas en tiempo real.
  • Accede a materiales educativos sobre prevención y manejo de emergencias en la página de INDECI.
  • Descarga aplicaciones móviles oficiales para recibir alertas y consejos de seguridad.
  • Participa en charlas y talleres comunitarios de capacitación en gestión de riesgos.
  • Sigue las cuentas oficiales de las instituciones en redes sociales para obtener información verificada.
Mapa físico-político de Perú con chinchetas de colores. Brújula, lupa, dos rotuladores, un lápiz, un mapa doblado y un papel con un escudo impreso.
Un mapa físico-político de Perú señala con marcadores de colores las regiones de mayor actividad sísmica del país, acompañado por el logo del Indeci. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto de la prevención ante grandes terremotos

La historia sísmica de Perú incluye eventos de gran magnitud que han causado daños significativos en infraestructura y pérdida de vidas. Las autoridades insisten en la importancia de construir viviendas seguras y respetar las normativas antisísmicas en zonas urbanas y rurales.

Un sistema de alerta sísmica del IGP con altavoces en un poste, frente a edificios costeros y el mar bajo un cielo nublado.
Un sistema de alerta sísmica del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en una ciudad costera subraya los esfuerzos del país en la prevención y respuesta ante eventos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación familiar y comunitaria, junto con la actualización de sistemas de alerta temprana, forman parte de la estrategia nacional para disminuir el impacto de futuros movimientos telúricos. La cooperación entre la población y las instituciones sigue siendo un pilar fundamental en la protección ante desastres naturales.

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