Menos obra pública en Perú: aseguradoras sufren caída de 16% en pólizas de construcción

Avla Perú atribuyó la desaceleración de las licitaciones públicas a un año electoral y trasladó la expectativa de recuperación hacia la inversión privada.

La contratación pública en Perú registró una desaceleración durante el primer semestre de 2026, con convocatorias de licitaciones públicas que alcanzaron casi S/ 20 mil millones.

Según el análisis presentado por Avla Perú en su evento Avla Day, esta cifra representa una reducción del 33% frente a los cerca de S/ 30 mil millones registrados en el mismo periodo de 2025.

El número de convocatorias también cayó en 10%, en un contexto marcado por menor actividad en los programas impulsados por el Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías y la Dirección de Electrificación Rural del MINEM, así como en gobiernos regionales.

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Menor actividad pública y cambios en el mercado de seguros

Durante los primeros seis meses del año, las licitaciones para nuevas obras disminuyeron en 34% y los servicios cayeron en 39%. A pesar de este escenario, el sector privado considera que subyacen oportunidades.

Walter Fernández, gerente general de Avla Perú, señaló que el país cuenta con condiciones favorables para dinamizar proyectos privados a partir de la estabilidad macroeconómica, precios de intercambio positivos y mayor confianza empresarial.

El mercado de cartas fianza en Perú registró primas por S/ 244 millones al cierre de mayo de 2026 y mantuvo el mismo nivel del año previo.

“La reducción de convocatoria de nuevas licitaciones públicas representa un desafío para las industrias que acompañan la inversión pública, pero entendemos que es coyuntural, propio de un año electoral”, indicó Fernández.

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El ejecutivo agregó que, ahora, la expectativa apunta a un crecimiento de la inversión privada en minería, energía, industria, infraestructura y logística, lo que fortalecerá el mercado de seguros de construcción y cartas fianza.

“Los clientes buscan especialización, agilidad y una adecuada asesoría en la gestión de riesgos de sus proyectos”, afirmó Fernández.

Se cae la obra pública y aseguradoras viran hacia la minería

A pesar de la menor contratación pública, el mercado de cartas fianza registró un valor de S/ 244 millones en primas al cierre de mayo de 2026, manteniendo el mismo nivel del año previo.

Por su parte, las pólizas de seguros de ingeniería como Todo Riesgo Construcción (CAR) y Todo Riesgo Montaje (EAR) sumaron S/ 118 millones, con una caída del 16% respecto al mismo periodo de 2025, principalmente por el menor ritmo de obras públicas.

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Los seguros de ingeniería, como Todo Riesgo Construcción y Todo Riesgo Montaje, alcanzaron S/ 118 millones y cayeron 16% por el menor ritmo de obras públicas.

Durante el Avla Day, el exministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, destacó que Perú mantiene sólidos fundamentos macroeconómicos, con una inflación controlada, estabilidad cambiaria y riesgo país bajo.

El economista consideró que el inicio del nuevo gobierno genera expectativas favorables y puede acelerar la ejecución de proyectos clave en infraestructura. “El país muestra una recuperación sostenida de la inversión privada, lo que puede impulsar el crecimiento del PBI a un mayor ritmo”, sostuvo.

Perspectivas para el segundo semestre, según Avla

El análisis de Avla Perú anticipa una recuperación del mercado en la segunda mitad del año, impulsada por la mayor participación de la inversión privada y el desarrollo de proyectos estratégicos en sectores clave.

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La expectativa del sector apunta a que la especialización y la gestión eficiente de riesgos serán determinantes para acompañar el crecimiento de la inversión en los próximos meses. Solo el tiempo dirá.