Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

La exconductora de televisión regresó a América TV y se convirtió en la figura principal del evento, el mismo que logró el objetivo

Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

La Teletón 2025 concluyó con la superación de la meta de recaudación y el regreso de Gisela Valcárcel como figura principal del evento benéfico, logrando un total de S/ 9 168 509 que permitirá continuar la atención en el Hogar Clínica San Juan de Dios. El evento, transmitido entre el 12 y el 13 de septiembre, convocó a miles de familias peruanas y agrupó a personalidades de la televisión bajo una sola causa: garantizar terapias y servicios especializados para niñas y niños con discapacidad.

A diferencia de años anteriores, la organización de la Teletón 2025 quedó en manos de América Televisión, que sumó la señal de TV Perú a la transmisión ininterrumpida. Esta edición no contó con la participación coordinada de todos los canales afiliados a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, lo que marcó una variante en la tradición del evento, pero no redujo el alcance de la convocatoria ni la magnitud de la respuesta ciudadana.

En la apertura del evento, la conductora Gisela Valcárcel reapareció en la pantalla de América TV tras un prolongado alejamiento de la televisión abierta. Su regreso estuvo enfocado en liderar la conducción y alentar los aportes del público para alcanzar el objetivo de más de S/ 8 millones fijado como meta nacional. Junto a ella participaron Christian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo, quienes compartieron el mensaje institucional y motivaron la colaboración solidaria durante ambas jornadas.

Las primeras horas dejaron una recaudación superior a S/ 1 600 000, cifra que reflejó la disposición de la sociedad a contribuir desde el inicio de la colecta. Durante la transmisión se destacó la presencia de familias beneficiarias y jóvenes como Jesús Díaz, Ariana Macalupú y Kristell Quispe, cuyas experiencias personales mostraron el alcance del acompañamiento y la rehabilitación, y cómo estos apoyos posibilitan avances en la calidad de vida de los participantes.

El gerente general de la Fundación TeletónSergio León, enfatizó la relevancia del respaldo comunitario. “Hoy queremos hablarle al corazón de cada peruano: sin su solidaridad no podremos alcanzar la meta. Las niñas y niños de la Teletón dependen de estas terapias para caminar, hablar o simplemente tener una mejor calidad de vida. No dejemos que sus sueños se detengan”, sostuvo León en el momento de llamado a la colaboración.

La suma final reunida superó el récord de S/ 8 054 927 establecido el año anterior. El logro se constituyó en un hito que permitirá el financiamiento de tratamientos y servicios especializados en rehabilitación física, destinados a menores de distintas regiones del país. La respuesta colectiva obtenida por la Teletón 2025 ratificó una vez más el alcance de la solidaridad nacional.

Gisela Valcárcel y Fernando Muñiz protagonizan abrazo tras la controversia en América TV

Durante la apertura de la Teletón 2025, transmitida por América Televisión, se registró un momento inesperado entre Gisela Valcárcel y Fernando Muñiz, CEO del canal. La conductora, que días antes había formulado críticas públicas hacia Muñiz e incluso señaló restricciones para su ingreso al canal, sorprendió a la audiencia al presentarse en la gala y compartir un abrazo y un beso en la mejilla con el directivo durante el inicio del evento. Este gesto fue interpretado como una muestra de reconciliación tras las diferencias conocidas.

La participación de Valcárcel ocurrió luego de que manifestara que no estaría presente en el evento benéfico, lo que generó atención en redes y medios. Finalmente, durante el arranque televisivo, ambas figuras compartieron escenario y evitaron referirse directamente a los desacuerdos previos.

Gisela Varcárcel saludó a Fernando Muñiz con un abrazo en la Teletón.

El intercambio culminó con una frase irónica de Muñiz, quien expresó: “Bienvenidos a su casa”, mirando a Valcárcel frente a las cámaras, en una escena que quedó registrada como parte del inicio de la jornada solidaria. El episodio marcó el arranque de la teletón y fue uno de los hechos más comentados de la primera noche entre los asistentes y la audiencia.

