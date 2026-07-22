Perú

Tutores de colegios públicos pasarán a plazo indeterminado con nueva ley del Congreso

El Congreso promulgó la Ley Nº 32737, que autoriza la conversión de plazas eventuales en plazas orgánicas para tutores y personal administrativo de la educación pública

Guardar
Google icon
Profesor en escuela
La Ley Nº 32737 permite que los trabajadores del régimen 276 accedan a vínculos laborales de plazo indeterminado y dejen atrás los contratos temporales.

El Congreso de la República promulgó la Ley Nº 32737 que autoriza la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas para tutores y personal administrativo de la educación pública bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276.

Con esta norma, quienes ocupan estos cargos en instituciones educativas estatales accederán a una relación laboral de plazo indeterminado, dejando atrás la modalidad de contratos temporales que regía hasta la fecha.

¿A quiénes beneficia la nueva ley?

La Ley Nº 32737 está dirigida al personal de instituciones educativas de educación básica, institutos y escuelas de educación superior, centros de educación técnico-productiva y unidades de gestión educativa local del sector Educación.

PUBLICIDAD

Según lo aprobado por el Congreso, la medida impacta tanto a tutores encargados de la promoción de la tutoría y orientación educativa como a trabajadores administrativos bajo el régimen 276.

De acuerdo con el texto oficial, la conversión de plazas aplicará únicamente a aquellos puestos que hayan sido financiados durante los dos años presupuestales anteriores, estén presupuestados hasta el 31 de diciembre de 2026 y aparezcan registrados en los sistemas informáticos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas o del Ministerio de Educación.

ministerio de educacion
La conversión de plazas solo alcanzará a puestos financiados en los dos años presupuestales anteriores y registrados en los sistemas del Ministerio de Economía y Finanzas o del Ministerio de Educación.

Cambios en la estabilidad laboral del sector educativo

La nueva legislación establece que el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales podrán ejecutar la conversión de plazas durante el año fiscal 2026. El proceso contempla la asignación de un código permanente para los cargos convertidos, formalizando así la estabilidad laboral de los beneficiarios. Este paso busca garantizar la continuidad de funciones y la profesionalización del recurso humano en el sector.

PUBLICIDAD

Para el caso de las unidades de gestión educativa local, la conversión también exige que los puestos estén registrados en el Presupuesto Analítico de Personal vigente y en el Cuadro de Asignación de Personal Provisional.

El Ministerio de Educación deberá remitir el listado final de plazas convertidas a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, tal como lo detalla el texto legal.

Desde el 28 de julio de 2026, el Congreso pasará a ser bicameral, con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. (Foto: Agencia Andina)
Congreso. En los colegios públicos, la tutoría no constituye un cargo exclusivo, porque cada docente de aula asume esa función dentro de su jornada escolar.

Implementación progresiva y financiamiento

La aplicación de la ley será progresiva y dependerá de la disponibilidad presupuestaria asignada a cada pliego en el año fiscal correspondiente. La norma no demandará recursos adicionales al tesoro público, ya que la ejecución se realizará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación y los gobiernos regionales.

El Ministerio de Educación podrá dictar orientaciones y mecanismos para la operatividad de la ley, según lo dispuesto en la disposición complementaria final. La promulgación fue firmada por Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, presidente encargado del Congreso, y Waldemar José Cerrón Rojas, segundo vicepresidente, tras la ausencia de promulgación por parte de la Presidencia de la República dentro del plazo constitucional.

Alcance para los tutores de colegios públicos

En el sistema público peruano existen cerca de 350,000 docentes de educación básica, lo que representa el 67% del total nacional. En los colegios estatales, cada profesor de aula cumple también la función de tutor, encargándose del acompañamiento socioafectivo y cognitivo de sus alumnos, y recibe horas asignadas dentro de su jornada para sesiones grupales e individuales de tutoría.

Según el Ministerio de Educación y el INEI, el 71% de estos docentes pertenece a la Carrera Pública Magisterial con nombramiento, mientras que el resto trabaja bajo contrato. La tutoría no constituye un cargo exclusivo, sino una responsabilidad adicional asumida por los maestros de cada sección.

Temas Relacionados

Ministerio de EducacióneducacióntutoresprofesoresCongreso del Perúperu-economia

Más Noticias

Fede Vigevani llega a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para su concierto

El cantante y creador digital uruguayo vuelve a la capital peruana para presentar un espectáculo interactivo, donde la música y la cercanía con sus seguidores serán protagonistas en una fecha esperada por miles de fanáticos

Fede Vigevani llega a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para su concierto

Sin frazadas, sin módulos y con réplicas constantes: la desesperación de los afectados por el sismo en Junín

Familias con niños y adultos mayores permanecen a la intemperie tres días después del sismo y denuncian falta de ayuda, además de la entrega de medicamentos y alimentos vencidos.

Sin frazadas, sin módulos y con réplicas constantes: la desesperación de los afectados por el sismo en Junín

Incendio en La Victoria EN VIVO: familia pierde a 10 integrantes tras fuego que habría sido provocado por extorsionadores

Deudos denunciaron que el siniestro comenzó después de que desconocidos incendiaran una mototaxi eléctrica. Hay al menos cinco menores, entre 7 y 8 años de edad, que murieron calcinados

Incendio en La Victoria EN VIVO: familia pierde a 10 integrantes tras fuego que habría sido provocado por extorsionadores

Canal del río Huaycoloro es usado como 'vía expresa' por decenas de conductores al este de Lima

La obra levantada para cuidar a más de 30 mil personas en Lurigancho-Chosica terminó recibiendo minivanes, motos y camionetas que buscan llegar más rápido hacia Ramiro Prialé

Canal del río Huaycoloro es usado como 'vía expresa' por decenas de conductores al este de Lima

Vladimir Cerrón confirma que conversó con el presidente José María Balcázar sobre un posible indulto a Pedro Castillo

En 2024 el mandatario había confirmado su cercanía con el entonces líder prófugo de Perú Libre y que “lo llamaba” desde la clandestinidad

Vladimir Cerrón confirma que conversó con el presidente José María Balcázar sobre un posible indulto a Pedro Castillo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Vladimir Cerrón confirma que conversó con el presidente José María Balcázar sobre un posible indulto a Pedro Castillo

Vladimir Cerrón confirma que conversó con el presidente José María Balcázar sobre un posible indulto a Pedro Castillo

Ni Donald Trump ni Marco Rubio: quién representará a EE.UU. en la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori el 28 de julio

Apoyar una protesta no es delito: TC declara inconstitucional decreto criminalizador de Dina Boluarte

El outfit de Keiko Fujimori: Presidenta electa apuesta por ropa hecha en Gamarra y genera expectativa sobre el look que usará para este 28 de julio

Salvoconducto para Betssy Chávez: ¿sería el as bajo la manga de Keiko Fujimori para restablecer las relaciones diplomáticas con México?

ENTRETENIMIENTO

Fede Vigevani llega a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para su concierto

Fede Vigevani llega a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para su concierto

Manuel Gold, su protagónico en ‘Eureka Day’ y los miedos que venció con ‘Me Caigo de Risa’: “Agradezco haber estado en el proyecto”

Mario Hart revela cómo ayudó a Roberto Martínez a ocultar su romance con Vanessa Terkes

Pati Lorena defiende a Samahara Lobatón por salida con Pablo Heredia y Ale Fuller: “¿Cuál deslealtad?"

Pablo Heredia se pronuncia tras ser captado con Ale Fuller: “No quiero que se ponga en duda el honor de una persona”

DEPORTES

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino HOY: partido por ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026

Triunfazo de Ignacio Buse para clasificar a cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026

Se filtró la reunión clave en Alianza Lima que definirá las llegadas de Gallese y Soto: “La nueva junta de acreedores apoyará al área deportiva”

“Es un inmenso orgullo seguir siendo reconocido como leyenda”: Teófilo Cubillas valora su presencia en el Mundial 2026