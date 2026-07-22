¿Mañana 23 de julio es feriado? Sí, y fue el último que dejó este Congreso saliente

Este jueves 23 de julio se celebra el último feriado que aprobó el Congreso unicameral que va de salida. En total fueron cuatro fechas libres que promovieron. - Crédito Mincetur

Aún varios trabajadores a nivel nacional no tenían seguro que este jueves 23 de julio es feriado. Sí lo es y aplica para el sector privado y el público. Todos descansan, valga la reconfirmación.

Y si no descansan, aplica igual los efectos del feriado, como el pago triple, o el descanso compensatorio en una fecha posterior.

¿Por qué aún hay peruanos que no conocían de este feriado? Posiblemente porque ha sido el que se aprobó más recientemente. Fue el feriado número 16 que se promulgó en este Congreso unicameral que va de salida, en julio de 2023, ya hace tres años que viene aplicando.

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El Congreso de la República declaró nuevo feriado nacional el día 23 de julio,Día de la Fuerza Aérea del Perú. Video: TV Perú

Este jueves es feriado

Este jueves 23 de julio se celebra oficialmente el Día de la Fuerza Aérea del Perú, en homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales.

Si bien esta es la razón por la que esta fecha es feriado, el por qué responde a una historia más grande que ocurrió en este Congreso saliente.

Este feriado fue promulgado hace ya tres años, el 8 de julio del 2023, con la Ley 31822. Pero originalmente tenía como foco principal otra medida: modificar la Ley 16126 para declarar como héroe nacional al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles.

Este 23 de julio es feriado en todo el territorio nacional. - Crédito Andina

Este era el objetivo principal de esta medida. Sin embargo, dentro del texto, presentado por Rosangella Barbarán de Fuerza Popular (el partido entrante al Gobierno este 28 de julio), se incluía un ‘error’: se aclaraba que esta fecha se consideraba un “feriado laborable”.

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Un feriado laborable no existe. Un feriado es un fecha de descanso obligatorio para todos los trabajadores. Posiblemente, se quería aclarar que la fecha del 23 de julio no fuera entendida para nada como un feriado, por lo que se le puso laborable, pero lo propio habría sido día laborable, tal cual.

Esto no se corrigió durante el proceso de su primera aprobación en el Congreso y llegó el texto tal cual a la presidenta de ese momento Dina Boluarte. La observación de la presidenta en esa época fue que un feriado no es laborable’, por lo que observó la Ley y esta volvió a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

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Barbarán propuso la Ley y no asistió a su seguimiento cuando se dieron cambios. - Crédito Composición Infobae/Congreso

Es ahí donde se aprobó haciendo un cambio, que quitó el “laborable”, dejándolo como feriado e incluyendo la medida propia en que se cambiaba el Decreto Legislativo N° 713, norma en que figuran estos días libres. Barbarán propuso la Ley en su momento, pero no asistió a su seguimiento cuando se dieron todos estos cambios.

Se debe aclarar que no se sabe a ciencia cierta si Barbarán quiso escribir “feriado no laborable”, una forma en que se señalan los ‘días no laborables’, que solo aplican al sector público, o si quiso aprobar la fecha como feriado.

Pero tampoco luego esta congresista hizo alguna observación al cambio de su propuesta: no participó en la sesión en que se aprobó en la comisión luego del cambio (Diego Bazán de Renovación Popular era presidente de la comisión en esa época), y estuvo ausente en el Pleno cuando se aprobó finalmente por insistencia.

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La discusión en la esfera pública pone en duda derechos laborales y feriados. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Lo que si se debe resaltar es que hasta 13 congresistas de Fuerza Popular se encontraban ausentes al aprobarse esta Ley, y ocho de este partido sí votaron a favor de la Ley, mientras dos fueron en contra.

Los últimos cuatro feriados que se aprobaron

Este congreso saliente aprobó cuatro feriados, que se agregaron al calendario nacional. Estos son los siguientes:

9 de diciembre: Batalla de Ayacucho (Ley N.º 31381), incorporado en 2021

6 de agosto: Batalla de Junín (Ley N.º 31530), incorporado en 2022

7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera (Ley N.º 31788), incorporado en 2023

23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú, en homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales (Ley N.º 31822), incorporado en 2023.