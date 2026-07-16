Hallaron las carpas pero no a los montañistas: la búsqueda en el Huascarán se reanudará con helicópteros de la PNP y la FAP

El operativo de rescate en la zona del Huascarán mantiene en vilo a la comunidad andina tras confirmarse que Alejandro Manuel Ugarte Jordán, Freddy Saúl Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán continúan desaparecidos a pesar de haber encontrado sus campamentos. La búsqueda de los tres andinistas peruanos se reanudará con el apoyo de helicópteros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) luego de 48 horas.

Desde que se reportó la desaparición, decenas de montañistas y ciudadanos de Huaraz se han sumado al esfuerzo de localización, facilitando recursos y alimentos para más de cuarenta rescatistas. La colaboración ha sido constante y se sostiene en el compañerismo entre montañistas y la población local.

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Continúa la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos en el Huascarán| Latina Noticias

Hallan carpas de los andinistas

Lauro Salas, hermano de uno de los desaparecidos, expresó su pesar y esperanza en declaraciones a Latina Noticias. Lauro detalló que, aunque los rescatistas hallaron dos carpas y algunos enseres en el sector conocido como campo uno, no se ha encontrado rastro de los andinistas.

“No estamos perdiendo la fe y la esperanza. Lo único que esperamos es que el día de mañana (hoy) se continúe con el rescate y seguramente que van a partir muy de madrugada, entre las tres o cuatro de la madrugada”.

La búsqueda se vio dificultada por la llegada tardía de los helicópteros a la zona de Caraz, lo que limitó las acciones por la caída de la noche y las condiciones meteorológicas adversas.

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Según familiares y rescatistas, la presencia de tormentas en la garganta del Huascarán ha complicado las tareas.

Grupo de búsqueda se formó para intentar rescatar a tres andinistas peruanos desaparecidos en el nevado Huascarán durante una expedición. (Video: Contrapunto Áncash)

Hasta el momento, dos helicópteros, uno de la PNP y otro de la FAP, se encuentran en la región para apoyar el operativo, junto con ocho comandos de la Fuerza Aérea que permanecen en el refugio base. Asimismo, los rescatistas están divididos entre el campo uno y el refugio, listos para reanudar las labores en las primeras horas de la mañana.

Lucero Salas, sobrina de Artidoro Salas, remarcó la premura del operativo al señalar que se habían cumplido cuarenta y ocho horas desde la desaparición a las seis de la tarde, y que el tiempo resulta determinante para la suerte de los tres montañistas. Explicó que los alpinistas solo disponían del equipo imprescindible para ascender, porque el resto de sus pertenencias suele quedarse en los campamentos base, de acuerdo con lo que indican los guías de la zona.

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Dos helicópteros participarán en la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos desde las primeras horas del jueves. Composición: Infobae

La influencer Paola Chiappina solicitó apoyo urgente a autoridades y a la comunidad para localizar a su pareja, Alejandro Ugarte, y a dos montañistas. Chiappina pidió el uso de drones y un helicóptero, así como ayuda técnica para acceder al dispositivo de su novio y conocer su última ubicación.

El Huascarán, con una altitud de 6.700 metros sobre el nivel del mar, representa uno de los retos más exigentes para el montañismo en Perú. Las operaciones de búsqueda continuarán a primera hora del día, cuando se espera que las condiciones permitan acceder nuevamente a la zona donde fueron halladas las carpas de los andinistas.

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