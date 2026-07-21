Nueva avalancha en el Huascarán detiene la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos

Los montañistas peruanos Artidoro Salas, Alejandro Ugarte y Freddy Mendoza recorren las laderas del nevado Huascarán, Áncash, poco antes de su desaparición.

Una nueva avalancha en el nevado Huascarán obligó a frenar el avance de un grupo de rescatistas contratado por las familias de los tres montañistas desaparecidos desde el pasado 14 de julio, Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas, cuando perdieron comunicación con sus familiares aproximadamente a una altura de 6.000 metros sobre el nivel del mar.

El grupo de rescate no pudo avanzar al punto objetivo en el que se piensa que se podrían encontrar los montañistas para continuar con su búsqueda. “Por temas de una avalancha no han podido avanzar al campamento 2 porque ellos se están dirigiendo a las coordenadas ya más precisas que tenemos”, afirmó Bruno Quiapina, cuñado de Alejandro Ugarte.

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El equipo logró alcanzar el Campo 1, pero el desprendimiento de nieve les cerró el paso hacia el Campo 2. Al mismo tiempo, un dron detectó huellas cerca de la cumbre, a más de 6.400 metros, en el punto donde se perdió la comunicación con los desaparecidos.

Mientras la búsqueda en altura se reordena, la Asociación de Montañistas informó que quedó descartada una de las primeras hipótesis. “Al inicio, para la información, fue que estaban en el Campo 2, cerca de La Garganta, pero para eso fueron muy rápido estos 12 montañistas checos a buscarlos. Los buscaron hasta más de la medianoche, no lograron ubicarlos”, señaló el presidente de la entidad, Beto Pinto, según ATV.

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Un mapa ilustra la ruta de escalada en el Huascarán que habrían tomado los montañistas desaparecidos, señalando campamentos, refugio y zonas clave de la montaña. (Cuarto Poder)

Por otro lado, los familiares de los montañistas también intentan sumar tecnología para ayudar en el rastreo. “No tenemos la contraseña de ingreso y queremos poder entrar al teléfono para poder ubicar y rastrear el teléfono y tener más ubicaciones. Es un trabajo que estamos haciendo que podría aportar más datos sobre la posible ubicación de ellos minutos antes de desaparecer”, dijo Quiapina.

Avalanchas en el Huascarán

Esta es la segunda avalancha registrada en el nevado Huascarán durante el proceso de búsqueda y rescate de los tres montañistas peruanos. El jueves 16 de julio se registró un desprendimiento que afectó a otro grupo de tres montañistas y causó la muerte de uno de ellos. El accidente, ocurrió mientras continúan las tareas de búsqueda de tres andinistas peruanos desaparecidosdesde hace días en la misma zona

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El desprendimiento de nieve se registró alrededor de las 7:30 a. m., a unos 5.500 metros de altitud, cuando el grupo de montañistas ascendía por una de las rutas más exigentes del Huascarán.

Imágenes impactantes de un arriesgado rescate en una montaña nevada. Un equipo de montañistas trabaja coordinadamente para descender a una persona por una pendiente peligrosa. | Radio San Viator

De acuerdo con la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), el guía Edgar Laveriano y un turista extranjero estuvieron fuera de peligro luego recibir atención y ser evacuados del área afectada. El porteador, cuya identidad no fue precisada oficialmente, perdió la vida en el lugar tras quedar inconsciente por el impacto del alud.

La emergencia movilizó de inmediato a la División de Rescate de Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú (DEPSAM), a brigadistas de Socorro Andino Peruano y a integrantes de la AGMP. El Gobierno Regional de Áncash gestionó el despliegue de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para apoyar la evacuación de los heridos y el traslado de la víctima mortal.

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