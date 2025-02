Humedales en Perú: ecosistemas claves frente al cambio climático

Humedales de Puerto Viejo, en Cañete. (Gobierno del Perú)

Los humedales son ecosistemas de gran importancia ecológica, económica y social, cuyos beneficios son aún poco reconocidos tanto a nivel global como en el Perú. Esta falta de conciencia los hace vulnerables a diversas amenazas, como la contaminación, el cambio de uso del suelo, la extracción no autorizada de recursos y los efectos del cambio climático, lo que puede llevar a su degradación e incluso a su destrucción. Frente a estos desafíos, la reciente aprobación del Reglamento de la Ley N° 32099,mediante el Decreto Supremo N.° 002-2025-MINAM, representa un avance significativo en la protección y gestión sostenible de estos ecosistemas en el Perú.

El reglamento introduce instrumentos clave para la gestión de humedales, como el Inventario Nacional de Humedales, que permitirá identificar, monitorear y gestionar estos ecosistemas de manera integral. Este inventario es fundamental para priorizar acciones de conservación y recuperación en humedales en riesgo, como los bofedales andinos o los manglares de Tumbes. Asimismo, se establecen medidas para la delimitación y el establecimiento de zonas de amortiguamiento, la recuperación de humedales degradados y la prevención de infracciones, con mecanismos de control y vigilancia para asegurar el cumplimiento de la ley.

Los humedales son ecosistemas vitales que albergan una gran diversidad de vida silvestre y mantienen el equilibrio ecológico. Funcionan como sumideros de carbono, almacenando carbono en suelos y vegetación, lo que ayuda a mitigar el cambio climático. Además, brindan servicios que contribuyen a la adaptación y resiliencia climática, al controlar inundaciones, proteger contra tormentas y mantener la calidad del agua. Ofrecen servicios ecosistémicos clave, como la purificación del agua (filtran contaminantes), el soporte de la biodiversidad (albergan especies endémicas y en peligro) y la provisión de hábitat (zonas de reproducción y refugio para numerosas especies). Su conservación es esencial para el bienestar ambiental y social.

En Perú, existen aproximadamente 18 millones de hectáreas de humedales, distribuidos en las regiones andina, costera y amazónica. Según el Ministerio del Ambiente (MINAM), la región amazónica alberga la mayor extensión de estos ecosistemas. La tabla muestra la distribución de los humedales en Perú por región y tipo.

Humedales en Perú

Fuente: MINAM. Adaptación propia.

Así, la región amazónica tiene 9,038,741.41 has de bosques aluviales inundables, 5,527,523.42 has de pantanos de palmeras y 795,573.87 has de pantanos herbáceo-arbustivos. La región andina destaca por los bofedales, humedales de alta montaña que cubren 548,174.41 has. La región costera incluye humedales costeros (56,769.34 has) y manglares (6,943.31 has), ecosistemas críticos para la biodiversidad marina. Los ecosistemas acuáticos, como ríos (1,474,389.46 has) y lagos/lagunas (845,836.26 has), son transversales a todas las regiones.

Asimismo, los humedales son ecosistemas complejos pero claves, que brindan una enorme variedad de beneficios económicos a las comunidades cercanas. Estos beneficios, derivados de los servicios ecosistémicos que ofrecen, pueden ser aprovechados de manera sostenible para impulsar el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de las personas.

Como proveedores de servicios de provisión de bienes ambientales, los humedales son fuente de alimento, medicinas y materiales para las comunidades. Plantas comestibles, hierbas medicinales y fibras vegetales para la elaboración de artesanías son algunos ejemplos. Además, los humedales actúan como bancos de genes, albergando una gran diversidad genética que puede ser crucial para la agricultura y la conservación de especies. Por ejemplo, según el Instituto del Mar Peruano (IMARPE), el Lago Titicaca alberga más de 30 especies de peces.

En el país, los humedales desempeñan un papel fundamental en la regulación del ciclo hidrológico, la recarga de acuíferos y el control de inundaciones. También actúan como sumideros de carbono, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. De igual modo, son vitales por su capacidad para ofrecer oportunidades para el ecoturismo, generando ingresos y empleos para las comunidades locales. Actividades como la observación de aves, el turismo de naturaleza y la visita a sitios de patrimonio cultural asociados a los humedales pueden impulsar el desarrollo económico de la región. Un ejemplo destacado es la Reserva Nacional de Paracas, donde los humedales no solo cumplen funciones ecológicas claves, sino también son un atractivo esencial para el turismo en la zona.

En conclusión, la efectividad del reglamento dependerá de una combinación de fortalecimiento institucional, coordinación intersectorial, investigación aplicada y participación ciudadana, todo orientado hacia la conservación y el uso sostenible de los humedales en Perú. Además, será fundamental asegurar recursos financieros adecuados para la implementación de medidas de gestión, monitoreo y restauración a largo plazo y así maximizando los beneficios que bridan a las comunidades y al medio ambiente.