Lanzan promoción de 2x1 para visitar a estas 14 áreas naturales protegidas por Fiestas Patrias

La promoción aplicará solo para recorridos con una permanencia máxima de un día. Foto: Mongabay

Con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) aprobó una promoción temporal que permitirá el ingreso de dos personas por el precio de una a 14 áreas naturales protegidas de administración nacional.

La medida estará vigente del 20 al 29 de julio de 2026 y busca incentivar el turismo interno mediante la compra de tickets digitales a través de la plataforma oficial del Sernanp. El beneficio será válido únicamente para visitas de un día de duración.

¿Cómo funcionará la promoción?

La Resolución de Presidencia Ejecutiva establece que la tarifa promocional permitirá el ingreso de dos visitantes con el pago de un solo derecho de ingreso. El beneficio será exclusivo para quienes adquieran sus entradas de forma digital mediante la plataforma web del Sernanp.

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Asimismo, la promoción solo estará disponible entre el 20 y el 29 de julio de 2026 y aplicará para visitas con una permanencia máxima de un día. Una vez concluido ese periodo, seguirán vigentes las tarifas promocionales que hayan sido aprobadas previamente por las jefaturas de las áreas naturales protegidas incluidas en el anexo de la resolución.

Sernanp indicó que esta promoción busca atraer a más visitantes y promover el uso del sistema web para adquirir los boletos de ingreso. Foto: Oceana Perú

Las 14 áreas naturales protegidas incluidas

La promoción será aplicable en 14 áreas naturales protegidas administradas por el Estado. En el caso de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, el beneficio comprende los sectores Palomino, Isla Guañape, Punta San Juan y Punta Coles.

El listado también incluye la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, la Reserva Nacional San Fernando, la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, la Reserva Nacional de Lachay, la Reserva Nacional de Junín, el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, la Reserva Nacional Pacaya Samiria, el Parque Nacional del Río Abiseo, el Santuario Histórico Bosque de Pómac, el Santuario Histórico de Chacamarca, el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, el Santuario Nacional Lagunas de Mejía y el Santuario Nacional de Ampay.

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Objetivo de la medida

De acuerdo con la resolución, la promoción se sustenta en la Nueva Ley General de Turismo, que faculta a las autoridades competentes a establecer tarifas promocionales para fomentar el turismo interno durante determinados periodos.

El Sernanp señala que esta iniciativa busca incentivar las visitas a las áreas naturales protegidas y, al mismo tiempo, promover el uso de su plataforma digital para la adquisición de entradas. Según el documento, este sistema mejora la experiencia de los visitantes, agiliza la compra y el control de tickets, fortalece la gestión de las áreas protegidas, reduce los riesgos asociados a la recaudación y optimiza las labores de vigilancia y control.

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La norma dispone que, durante la vigencia de la promoción, dos personas podrán ingresar pagando un solo derecho de acceso. Foto: Sernanp

Otras disposiciones de la resolución

La resolución también dispone que la Dirección de Uso Sostenible de los Recursos Naturales informe a la Presidencia Ejecutiva del Sernanp sobre las acciones implementadas para la aplicación de esta promoción temporal.

Además, establece que la medida será comunicada al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y a las jefaturas de las áreas naturales protegidas comprendidas en el beneficio para su correspondiente difusión y cumplimiento.