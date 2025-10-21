Perú

NatGeo se rinde ante el Perú: revista dedicó emotiva crónica a la riqueza cultural y gastronómica

En la publicación se subraya que el país andino es mucho más que su icono andino y que cada región reúne rutas y paisajes singulares

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Sector del Parque Nacional Huascarán,
Sector del Parque Nacional Huascarán, donde se ubica el lugar con menor gravedad de la Tierra. (Andina)

La revista Viajes de National Geographic España publicó una crónica dedicada a explorar los diversos atractivos de Perú, resaltando la amplitud de su riqueza cultural, natural y gastronómica. El reportaje titulado “Viaje al corazón de Sudamérica: la forma de descubrir Perú desde todas sus facetas” propone un recorrido que va más allá de Machu Picchu, identificando al país como un destino que ofrece experiencias variadas para los visitantes.

En la publicación se subraya que Perú es mucho más que su icono andino y que cada región reúne rutas y paisajes singulares. Entre los puntos destacados figura la Laguna 69 del Parque Nacional Huascarán en Áncash, cuyo ascenso implica atravesar glaciares y cascadas, así como el Santa Cruz Trek, ruta de varios días con vistas al nevado Alpamayo. Otro trayecto central es el recorrido por el valle del Colca, en Arequipa, ideal para el avistamiento de cóndores.

El texto enfatiza el legado arqueológico de Perú, con sitios como Choquequirao, Vilcabamba, Espíritu Pampa y Kuélap, además de la ciudad prehispánica de Chan Chan y el Museo Tumbas Reales de Lambayeque, donde se exhiben tesoros del Señor de Sipán. La crónica recuerda que la tradición local también se expresa en fiestas emblemáticas como la Virgen de la Candelaria.

Una delegación de Puno viajará
Una delegación de Puno viajará a Canarias para promover la tradición cultural y religiosa. (Composición: Infobae / Andina)

Respecto a la biodiversidad, se destaca la variedad de ecosistemas, desde la Amazonía —con la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional del Manu— hasta desiertos y costas donde prosperan islas, dunas y playas vírgenes.

En gastronomía, el artículo señala la diversidad de influencias en la cocina peruana y menciona platos y bebidas típicas de distintas regiones. La publicación recomienda planificar la visita atendiendo al clima de cada zona y concluye que Perú es un destino atemporal, capaz de ofrecer actividades para todos los viajeros durante el año.

Principales destinos turísticos

Perú sobresale internacionalmente por su diversidad de destinos turísticos, que combinan historia, naturaleza y cultura viva. Machu Picchu, la ciudadela inca ubicada en Cusco, representa el emblema del turismo nacional y es considerada uno de los principales atractivos de Sudamérica por su arquitectura monumental y su entorno natural. La región de Cusco también alberga el Valle Sagrado, el sitio arqueológico de Sacsayhuamán y la montaña Vinicunca, reconocida por sus colores minerales.

Gobierno destina fondos para mejorar
Gobierno destina fondos para mejorar servicios turísticos en Machu Picchu, Colca y Huánuco. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

El sur del país ofrece el Cañón del Colca en Arequipa, uno de los cañones más profundos del mundo, atractivo por sus paisajes y la posibilidad de observar al cóndor andino en pleno vuelo. Arequipa, denominada la Ciudad Blanca, atrae por su centro histórico de arquitectura colonial y su oferta gastronómica.

En la costa, Lima destaca como puerta de entrada al país y centro de la gastronomía peruana. Su circuito de museos, la Plaza Mayor y el barrio de Miraflores, junto al Malecón, figuran entre los lugares más visitados.

Hacia el norte, la región de La Libertad cuenta con la ciudad de Trujillo y Chan Chan, la mayor ciudad de adobe de América prehispánica. Lambayeque sobresale por el Museo Tumbas Reales de Sipán y la riqueza cultural moche y sicán.

La Amazonía peruana, especialmente en las regiones de Loreto y Madre de Dios, es destino para el turismo de naturaleza, con reservas como Tambopata y el Parque Nacional del Manu, que resguardan alta biodiversidad y permiten un acercamiento al mundo amazónico.

Además, el Lago Titicaca en Puno es el lago navegable a mayor altitud del mundo y ofrece contacto con comunidades quechuas y aymaras. Cada destino peruano combina patrimonio, paisajes y tradiciones vivas, claves que explican su atractivo turístico permanente.

Temas Relacionados

NatGeoMachu PicchuPeruperu-noticias

Más Noticias

Guillermo Bermejo conocerá este viernes 24 de octubre sentencia del PJ por presunta afiliación a Sendero Luminoso

El congresista y precandidato presidencial será juzgado tras más de una década de iniciado el proceso. La Fiscalía solicita 20 años de prisión

Guillermo Bermejo conocerá este viernes

Consejo Fiscal: cada año el Perú perderá S/35.000 millones con las leyes que deja este Congreso

Deuda pública de Perú podría llegar al 70% del PBI en apenas 10 años. En su intento por mantenerse en el poder, Dina Boluarte eligió no observar las iniciativas de gasto lanzadas desde el Congreso, alerta el Consejo Fiscal

Consejo Fiscal: cada año el

Abogado de Eduardo Ruiz Sanz denuncia trabas en investigación por su muerte: “Están demorando el acceso a las cámaras”

Durante una conferencia de prensa, la familia de ‘Trvko’ advirtió sobre retrasos en las diligencias tras el crimen

Abogado de Eduardo Ruiz Sanz

Así cayó el ‘Tendero gourmet’ en Miraflores: cámaras de seguridad lo identifican gracias a la Inteligencia Artificial

La tecnología de videovigilancia del municipio permitió seguir sus pasos tras una serie de hurtos en tiendas de productos finos, lo que facilitó su ubicación y posterior captura por el serenazgo y la Policía

Así cayó el ‘Tendero gourmet’

José Chlimper, exministro y militante de Fuerza Popular, dijo que aún no decide si demandará a fiscales del caso Cócteles

De acuerdo con Chlimper, ahora hay un “momento de llorar”, pero que va a consultar con sus abogados acerca de la posibilidad de denunciar al fiscal

José Chlimper, exministro y militante
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Guillermo Bermejo conocerá este viernes

Guillermo Bermejo conocerá este viernes 24 de octubre sentencia del PJ por presunta afiliación a Sendero Luminoso

José Chlimper, exministro y militante de Fuerza Popular, dijo que aún no decide si demandará a fiscales del caso Cócteles

Voto de confianza al primer gabinete de José Jerí: ¿Cuántos votos necesita el equipo de Ernesto Álvarez?

Pedro Castillo: “Tenemos presidente interino, fiscal interino, sala provisional; es necesario explicar eso al país”

Deudos de Inti, Bryan, ‘Trvco’ y víctimas de protestas contra Dina Boluarte podrían recibir pensión

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo le pide perdón

Gustavo Salcedo le pide perdón a Maju Mantilla y Christian Rodríguez tras semanas de controversia: “Les pido disculpas a ambos”

Gian Marco anuncia las nuevas fechas de su gira nacional tras posponerla por la violencia: “Espero volver a abrazarlos con música”

Christian Domínguez: cuántos hijos tiene el cantante de cumbia y quiénes son las madres de sus pequeños

Soda Stereo vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el show que reunirá a Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti

Gisela Valcárcel estaría detrás de la compra de Panamericana: “Es una empresaria televisiva”, afirma Pati Lorena

DEPORTES

Hernán Barcos reveló la fecha

Hernán Barcos reveló la fecha para definir su renovación con Alianza Lima: “Hasta que uno se sienta con ganas, vamos a seguir”

Leao Butrón dejó polémico comentario sobre no expulsión de Anderson Santamaría en Universitario vs Ayacucho FC

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del debut ‘crema’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Kazoku No Perú: día, hora y canal TV confirmado del duelo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Con Alianza Lima confirmado, así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV