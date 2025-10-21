NatGeo se rinde ante el Perú: revista dedicó emotiva crónica a la riqueza cultural y gastronómica

Sector del Parque Nacional Huascarán, donde se ubica el lugar con menor gravedad de la Tierra. (Andina)

La revista Viajes de National Geographic España publicó una crónica dedicada a explorar los diversos atractivos de Perú, resaltando la amplitud de su riqueza cultural, natural y gastronómica. El reportaje titulado “Viaje al corazón de Sudamérica: la forma de descubrir Perú desde todas sus facetas” propone un recorrido que va más allá de Machu Picchu, identificando al país como un destino que ofrece experiencias variadas para los visitantes.

En la publicación se subraya que Perú es mucho más que su icono andino y que cada región reúne rutas y paisajes singulares. Entre los puntos destacados figura la Laguna 69 del Parque Nacional Huascarán en Áncash, cuyo ascenso implica atravesar glaciares y cascadas, así como el Santa Cruz Trek, ruta de varios días con vistas al nevado Alpamayo. Otro trayecto central es el recorrido por el valle del Colca, en Arequipa, ideal para el avistamiento de cóndores.

El texto enfatiza el legado arqueológico de Perú, con sitios como Choquequirao, Vilcabamba, Espíritu Pampa y Kuélap, además de la ciudad prehispánica de Chan Chan y el Museo Tumbas Reales de Lambayeque, donde se exhiben tesoros del Señor de Sipán. La crónica recuerda que la tradición local también se expresa en fiestas emblemáticas como la Virgen de la Candelaria.

Una delegación de Puno viajará a Canarias para promover la tradición cultural y religiosa. (Composición: Infobae / Andina)

Respecto a la biodiversidad, se destaca la variedad de ecosistemas, desde la Amazonía —con la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional del Manu— hasta desiertos y costas donde prosperan islas, dunas y playas vírgenes.

En gastronomía, el artículo señala la diversidad de influencias en la cocina peruana y menciona platos y bebidas típicas de distintas regiones. La publicación recomienda planificar la visita atendiendo al clima de cada zona y concluye que Perú es un destino atemporal, capaz de ofrecer actividades para todos los viajeros durante el año.

Principales destinos turísticos

Perú sobresale internacionalmente por su diversidad de destinos turísticos, que combinan historia, naturaleza y cultura viva. Machu Picchu, la ciudadela inca ubicada en Cusco, representa el emblema del turismo nacional y es considerada uno de los principales atractivos de Sudamérica por su arquitectura monumental y su entorno natural. La región de Cusco también alberga el Valle Sagrado, el sitio arqueológico de Sacsayhuamán y la montaña Vinicunca, reconocida por sus colores minerales.

Gobierno destina fondos para mejorar servicios turísticos en Machu Picchu, Colca y Huánuco. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

El sur del país ofrece el Cañón del Colca en Arequipa, uno de los cañones más profundos del mundo, atractivo por sus paisajes y la posibilidad de observar al cóndor andino en pleno vuelo. Arequipa, denominada la Ciudad Blanca, atrae por su centro histórico de arquitectura colonial y su oferta gastronómica.

En la costa, Lima destaca como puerta de entrada al país y centro de la gastronomía peruana. Su circuito de museos, la Plaza Mayor y el barrio de Miraflores, junto al Malecón, figuran entre los lugares más visitados.

Hacia el norte, la región de La Libertad cuenta con la ciudad de Trujillo y Chan Chan, la mayor ciudad de adobe de América prehispánica. Lambayeque sobresale por el Museo Tumbas Reales de Sipán y la riqueza cultural moche y sicán.

La Amazonía peruana, especialmente en las regiones de Loreto y Madre de Dios, es destino para el turismo de naturaleza, con reservas como Tambopata y el Parque Nacional del Manu, que resguardan alta biodiversidad y permiten un acercamiento al mundo amazónico.

Además, el Lago Titicaca en Puno es el lago navegable a mayor altitud del mundo y ofrece contacto con comunidades quechuas y aymaras. Cada destino peruano combina patrimonio, paisajes y tradiciones vivas, claves que explican su atractivo turístico permanente.