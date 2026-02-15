Región del Perú concentra la mayor biodiversidad del país y es reconocida a nivel mundial: ¿cuál es y qué la hace única?

En Madre de Dios, una mariposa se posa delicadamente sobre la cabeza de una tortuga, ejemplificando la rica biodiversidad que consolida a la región como capital mundial.

Madre de Dios, ubicada en el sureste del Perú, se consolida como uno de los territorios más excepcionales del planeta por su extraordinaria biodiversidad y la diversidad de ecosistemas que alberga. Este departamento, considerado la región con mayor riqueza biológica del país, posiciona al Perú entre los referentes mundiales en megadiversidad, según organismos internacionales dedicados a la conservación.

Además de su importancia como reserva ecológica, Madre de Dios se ha transformado en un polo de innovación en conservación y ciencia. El reciente hallazgo de una nueva especie de planta en peligro de extinción, registrado en junio de 2025 por el equipo del investigador Isau Huamantupa de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, ilustra el dinamismo de la investigación que caracteriza a la región.

Con una extensión de 85.300,54 kilómetros cuadrados, Madre de Dios limita con Ucayali, Brasil, Bolivia, Cusco y Puno, y está cubierta de selva amazónica que abarca desde la alta y baja Amazonía hasta vastas sabanas de palmeras. La capital, Puerto Maldonado, se sitúa en la confluencia de los ríos Madre de Dios y Tambopata, y cumple un rol estratégico como centro logístico, científico y administrativo en la región.

La exuberante naturaleza de Madre de Dios, consolidada como la capital mundial de la biodiversidad, se muestra con un río serpenteando entre densa vegetación y montañas cubiertas de niebla.

áreas naturales protegidas: red de reservas y gestión compartida

Dentro de Madre de Dios se gestionan seis áreas naturales protegidas, de las cuales tres están bajo administración nacional y dos bajo administración comunal, lo que garantiza acciones permanentes para la protección de la biodiversidad y las culturas ancestrales. Las áreas gestionadas por el Estado incluyen el Parque Nacional del Manu, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional Tambopata; en tanto, las reservas comunales Amarakaeri y Purús destacan por la participación activa de las comunidades indígenas en su custodia y uso sostenible.

El Parque Nacional del Manu es considerado uno de los santuarios naturales más importantes del planeta. Con 1.716.295 hectáreas, abarca un gradiente altitudinal que va desde las punas frías a más de 4.000 metros hasta las llanuras amazónicas. Declarado Reserva de Biósfera en 1977 y Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1987, bajo los criterios IX y X, este parque ejemplifica procesos ecológicos en desarrollo y es refugio de especies amenazadas de valor universal.

En cuanto a fauna silvestre, el Manu alberga 228 especies de mamíferos (el 44% del total nacional), 1.030 especies de aves (56%), y 132 reptiles (30%). Destaca la riqueza de insectos, con aproximadamente 1.307 especies de mariposas y, en flora, se han identificado al menos 4.385 especies vegetales. En una sola hectárea pueden coexistir hasta 250 variedades de árboles y se han documentado 720 especies de orquídeas. Los ecosistemas predominantes incluyen aguajales, bosques nublados, valles y complejos sistemas hidrográficos.

Una madre mono araña con su cría aferrada a su espalda, posadas en una rama de árbol en la exuberante selva de Madre de Dios, reconocida por su vasta biodiversidad.

Pueblos originarios y diversidad cultural

El Parque Nacional del Manu también protege a comunidades indígenas como los Yora, Mashko-Piro, Matsiguenka, Harakmbut, Wachipaeri y Yine, muchas de ellas en aislamiento voluntario, lo que refuerza el legado cultural y biológico de la zona.

La Reserva Nacional Tambopata es reconocida internacionalmente como uno de los destinos ecoturísticos más atractivos de la Amazonía. Con 274.690 hectáreas, resguarda una comunidad biológica única: 648 especies de aves, 1.200 mariposas, 169 mamíferos y una flora de 1.713 especies. El ecosistema, formado por aguajales, pantanos y bosques ribereños, constituye una fuente vital de desarrollo sostenible para las comunidades locales.

Entre las especies emblemáticas destacan el jaguar, la mayor concentración mundial de guacamayos, el lobo de río y el águila harpía. árboles como el shihuahuaco, que puede superar los 60 metros de altura, junto a la diversidad de orquídeas y bromelias, configuran un tapiz vegetal sin igual. Además, la reserva funciona como corredor biológico, conectando áreas protegidas del Perú con ecosistemas de Bolivia.

Una vista aérea muestra la densa selva amazónica y un río serpenteante en Madre de Dios, reconocida por su vasta biodiversidad.

Innovación tecnológica y gestión colaborativa

Desde abril de 2025, el Servicio Nacional de áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) utiliza 13 drones especializados para monitoreo de biodiversidad, detección de incendios y control de actividades ilegales. También se han implementado programas de formación para guardaparques y becas para incentivar la investigación en temas sociales, ecológicos y ambientales.

Dentro del modelo de gestión colaborativa, la participación de las comunidades indígenas Ese’Eja y Kotsimba resulta fundamental. La reserva fomenta la sostenibilidad mediante el aprovechamiento de la castaña, el ecoturismo y la educación ambiental. Más de 40 especies de aves migratorias transcontinentales emplean los humedales de Tambopata como puntos de escala durante sus rutas de migración.

El Parque Nacional Bahuaja Sonene, con 1.091.416 hectáreas repartidas entre Madre de Dios y Puno, protege el único enclave de sabana tropical húmeda existente en el Perú, además de hábitats clave como lagos, pantanos y bosques inundables. Destacan las Pampas del Heath, planicies donde se forman islas de palmeras y pastizales que crean ambientes únicos para la fauna local.

En este parque se han registrado más de 600 especies de aves, incluidas siete variedades de guacamayos, el cóndor de la selva y la espátula rosada. La diversidad de mamíferos incluye más de 180 especies, como el ciervo de los pantanos y el lobo de crin—ambos emblemáticos de las Pampas del Heath—además del jaguar. El área alberga también cinco especies endémicas de ranas, 180 peces y 1.200 mariposas.

Una vista aérea de la exuberante selva amazónica en Madre de Dios, una región reconocida por su inmensa biodiversidad y belleza natural, con un lago serpenteante y un río de aguas marrones.

Hallazgos científicos y valor biológico

La presencia del ciervo de los pantanos y el lobo de crin, especies ausentes en otros puntos del país, refuerza el valor biológico del parque. En flora, sobresalen palmeras, cedro, caoba y castaña, junto a descubrimientos recientes como la Piptocarpha rotundifolia, catalogada como especie en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El Parque Nacional Bahuaja Sonene es territorio ancestral de la etnia Ese’eja, que mantiene lazos espirituales y de gestión con el entorno, administrando propiedades comunales aledañas a la zona protegida. El nombre proviene de la unión de los nombres indígenas de los ríos Tambopata (Bahuaja) y Heath (Sonene).

En estas áreas, la interacción de pueblos originarios como Harakmbut, Yine, Matsiguenka y Pukirieri constituye un pilar de la gestión sostenible y la preservación de la diversidad biológica. En la Reserva Comunal Amarakaeri, la vigilancia indígena es esencial, mientras que la Reserva Comunal Purús fortalece la administración comunitaria y combate amenazas externas con acciones como la reproducción de tortugas y la reforestación.

La exuberante selva de Madre de Dios, reconocida como capital mundial de biodiversidad, se extiende a orillas de un río amazónico, reflejando su vital riqueza natural bajo un cielo azul claro.

Estrategias para un futuro biocultural

Las áreas protegidas de Madre de Dios implementan enfoques integrados que incluyen monitoreo tecnológico, educación ambiental, investigación científica y liderazgo indígena. La existencia de contratos de administración y fondos de becas impulsa estudios innovadores y campañas de sensibilización, como la recolección de residuos para preservar la calidad ambiental turística.

La convergencia entre conocimientos tradicionales y ciencia moderna, reflejada en los recientes descubrimientos y en proyectos de conservación, consolida a Madre de Dios como modelo de gestión y desarrollo participativo en la Amazonía y reafirma su puesto como capital de la biodiversidad del Perú.