Crédito suplementario aprobado: el Congreso dio el visto bueno a S/9.596 millones que incluyen gratificaciones CAS y bonos para docentes

Momentos de tensión en el pleno del Congreso durante la votación del crédito suplementario. Tras una pausa y varias llamadas, un congresista cambió su voto, lo que resultó crucial para la aprobación del presupuesto con la cantidad mínima de votos requerida. | Canal N

La Comisión Permanente del Congreso aprobó esta noche el crédito suplementario de S/9.596 millones con el mínimo indispensable: 17 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. La medida incluye, entre sus disposiciones, el pago progresivo de gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del régimen CAS. De los 28 acreditados, se necesitaban exactamente 17 para dar luz verde a la norma. La votación se produjo a las 21:38 del martes 14 de julio, tras una semana de postergaciones sucesivas.

La aprobación llegó con la votación en vilo hasta el último momento. Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República, demoró varios minutos en anunciar el resultado mientras se gestionaban llamadas para sumar el voto que faltaba. Fue el congresista Elías Vergara quien, tras ser contactado, anunció su cambio de posición desde la sala: pasó de la abstención al voto a favor. “Han votado a favor diecisiete congresistas, cinco en contra, cuatro abstenciones. Ha sido aprobado el texto sustitutorio de la Comisión de Presupuesto“, proclamó Rospigliosi.

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El Congreso de la República de Perú informa sobre la aprobación de un dictamen para créditos suplementarios en inversiones públicas, con una imagen de trabajadores en una obra de construcción. (Congreso de la República)

Qué incluye el crédito suplementario

La norma aprobada destina los recursos a cuatro frentes. El primero es el pago progresivo de gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), un beneficio que ese sector reclamaba desde hace dos décadas. El segundo es la entrega de bonos extraordinarios a docentes, auxiliares y personal del servicio militar. El tercero contempla el pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada en el sector Educación. El cuarto apunta a la reactivación de las micro y pequeñas empresas a través del programa Impulso MYPERÚ.

El grueso del financiamiento, S/5.435 millones, corresponde a canon, sobrecanon y regalías con destino predeterminado a proyectos de inversión regional. Los S/4.160 millones restantes de libre disponibilidad se cubrirán con S/2.900 millones del Tesoro Público y S/1.260 millones en bonos soberanos.

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El crédito suplementario incluye el pago progresivo de gratificaciones y CTS para los trabajadores del régimen CAS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una votación sin debate

La sesión del martes 14 arrancó sin debate. Rospigliosi advirtió que las sucesivas postergaciones de la semana habían agotado el margen de tiempo disponible, ya que este miércoles 15 se instala la Junta Preparatoria del nuevo Parlamento.

“Hemos tenido sucesivas postergaciones que han sido explicadas por el presidente de la Comisión de Presupuesto. Mañana se instala la Junta Preparatoria del nuevo Congreso, así que este tema se vota ahora: o se aprueba tal como está o se rechaza. Esa no es una opinión ni un deseo mío, sino la realidad“, afirmó el presidente del Congreso.

Rospigliosi advirtió además que cualquier modificación al texto obligaría a reiniciar las negociaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que haría inviable cerrar el proceso en el plazo disponible. La última demora de la noche se produjo por problemas en el sistema digital del MEF, que tardó en cargar el dictamen y sus anexos. Eduardo Castillo, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, solicitó al pleno esperar hasta las 21:00 horas para que los congresistas pudieran revisar el material antes de votar.

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Una semana de idas y vueltas

El proyecto fue presentado por el Ejecutivo a mediados de junio. El 30 de ese mes, la Comisión de Presupuesto aprobó su dictamen con 28 votos a favor y uno en contra, lo que lo dejó listo para el pleno. La primera fecha fijada fue el jueves 9 de julio, pero ese día el debate fue sometido a cuarto intermedio. Luego se reprogramó para el lunes 13, que tampoco prosperó por desacuerdos entre la comisión y el MEF sobre los pedidos de incorporación de proyectos regionales. El martes 14 fue la cuarta y última fecha.

Alejandro Soto, presidente de la Comisión de Presupuesto, había explicado en sesiones previas que las demoras respondían a la complejidad técnica de las propuestas de incorporación. “La Comisión de Presupuesto ha elaborado y consensuado el dictamen, los articulados pertinentes, pero en lo que respecta a los proyectos de inversión tenemos algunas discrepancias con el MEF y, por ello, no nosotros, sino ellos, están evaluando las propuestas de los parlamentarios“, señaló el legislador de Alianza para el Progreso (APP).

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El congresista Waldemar Cerrón, vicepresidente del Congreso, tomó la palabra tras conocerse el resultado. “Sé que es difícil, a pesar de que no hemos sido considerados para la nueva Carretera Central, también aquí se ha considerado a los docentes universitarios y a los CAS con derechos. Muchas gracias, presidente”, dijo.