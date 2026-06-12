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Trabajadores CAS recibirían gratificación al 100% todavía para el 2030

Gobierno de Balcázar busca que se apruebe la gradualidad de la Ley 32563 en el Congreso de la República

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trabajadores públicos peruanos
Trabajadores CAS deberán esperar hasta el 2030 para cobrar una gratificación equivalente a su sueldo en julio y diciembre. - Crédito Andina

El mismo día de la fecha del último Pleno del Congreso unicameral, el Poder Ejecutivo ha presentado el proyecto de ley del crédito suplementario que busca aprobar, dentro del cual se incluye una medida para darle gradualidad a la Ley 32563, la Ley que le da la gratificación y CTS a los trabajadores CAS del sector público (bajo el régimen del decreto legislativo 1057).

Esta gradualidad, que ya se había alertado que se quería aplicar, desde sindicatos de trabajadores CAS, con la cual estaba en desacuerdo, haría que no se pagará el monto del 100% del sueldo como gratificación para los CAS este julio de 2026, sino que el monto se aplique progresivamente.

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Así, para este julio de 2026, se pagaría el 10% del sueldo del trabajador CAS como monto de gratificación (con un mínimo de S/300, justo como el aguinaldo del sector público). Luego cada años iría aumentando, hasta llegar al 100% para el pago de las gratificaiones del 2030, en cuatro años.

presidente del Perú José María Balcazar haciendo gesto con las manos
Las gratificaciones de los CAS no se pagarían completas. Gobierno de José María Balcázar busca aplicar gradualidad a la norma aprobada. - Crédito Presidencia

Así pagarían la gratificación CAS

¿Eres trabajador CAS y esperabas tu gratificación completa este julio de 2026? Seguirás esperando, si se aprueba el proyecto de crédito suplementario que ha presentado el Poder Ejecutivo ante el Congreso.

Así, esta es la gradualidad que se propone para pagar este monto desde este 2026 al 2030, cuando se pagaría la gratificación completa:

  • El 10% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2026
  • El 20% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2027
  • El 30% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2028
  • El 50% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2029
  • El 100% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2030.
El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

Es decir, si un trabajador CAS percibe un sueldo de S/3.000, este julio de 2026 su gratificación sería de S/300. Pero si el sueldo es menor (S/2.500, por ejemplo), por una de las medidas agregadas, el monto igual será de S/300, dado que es el mínimo que se asegura según el proyecto.

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Así, en este ejemplo, para el 2027, su gratificación sería de S/600 (dependiendo de si su sueldo se mantiene igual); para el 2028 sería de S/900; para 2029 sería de S/1.500; y finalmente en el 2030 recibiría un monto equivalente al 100% de su sueldo, un extra de S/3.000 en julio y diciembre (en total, S/6.000 al año).

La justificación del Ejecutivo

El Ejecutivo ha propuest oficialmente la “implementación progresiva de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, y la Compensación por Tiempo de Servicios del personal del Decreto Legislativo N° 1057″, dentro de su proyecto de crédito suplementario presentado ante el Congreso.

fachada del MEF
El MEF había señalado que sí pagaría a los CAS su gratificación este julio de 2026, pero que el monto estaba por definirse. Ahora, ya se sabría más a qué se refería el ministro de Economía con esto. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

“El problema público que la presente propuesta normativa busca atender es la implementación progresiva y viable de la Ley N° 32563, Ley que regula los derechos y obligaciones de los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057, para el otorgamiento de las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, así como el pago de la CTS", aclara en su exposición de motivos.

Así, el Gobierno muestra los costos de esta norma, que busca aplicar progresivamente. “La implementación del pago de ambos beneficios (CTS y gratificaciones) tendría un costo estimado de S/3.016 millones”, explica.

  • El Gobierno nacional, aplicar la CTS y gratificación costaría S/1.795 millones 97 mil 753
  • En los gobiernos regionales, sería de S/733 millones 978 mil 349
  • En los gobiernos locales costaría S/487 millones 792 mil 754.

“La implementación de la Ley, en el presente ejercicio fiscal, generará un desfinanciamiento de la planilla en las entidades de Gobierno Nacional ascendente a S/1.930 millones, en los gobiernos regionales de S/795 millones y en los gobiernos locales de S/497 millones”, agrega.

Ante esto, el Gobierno considera necesario establecer los anterioes criterios de progresividad que permitan la implementación de la Ley N° 32563, sin que implique una afectación de las obligaciones que tienen las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

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