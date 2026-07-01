MEF pide aplicar de forma gradual los gastos aprobados por el Congreso: “No tienen sostenibilidad”

El ministro de Economía, Rodolfo Acuña, declara sobre los créditos suplementarios para la inversión pública, enfocándose en los fondos destinados a seguridad ciudadana, elecciones y la preparación para el Fenómeno del Niño. (Crédito: Canal N)

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió que diversas medidas de gasto aprobadas por el Congreso de la República no cuentan con sostenibilidad fiscal y podrían generar presiones significativas sobre las cuentas públicas si no se aplican de manera progresiva, según explicó el ministro Rodolfo Acuña.

El titular del MEF señaló que el problema no radica únicamente en el aumento del gasto, sino en la velocidad de su implementación. En ese sentido, señaló que el Estado debe priorizar la gradualidad para evitar desequilibrios en la caja fiscal. “El problema que ha revelado el Consejo Fiscal es que muchas de las disposiciones que aprobó el Congreso no tienen sostenibilidad”, afirmó a su salida del Parlamento.

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Acuña sostuvo que el Ejecutivo busca mantener un manejo ordenado del presupuesto mientras se atienden demandas sociales y sectoriales. En esa línea, indicó que se vienen evaluando distintas obligaciones aprobadas recientemente para determinar su viabilidad financiera en el corto y mediano plazo.

MEF advierte que leyes aprobadas por el Congreso carecen de sostenibilidad fiscal y pide aplicarlas de forma gradual. (Foto: Infobae Perú)

Impacto de leyes aprobadas por el Congreso

El titular del MEF señaló que varias iniciativas legislativas generan compromisos de gasto elevados que no cuentan con financiamiento inmediato. Entre ellas mencionó el incremento de pensiones para docentes, cuyo costo estimado alcanzaría los S/ 10 mil millones.

“¿De dónde sacamos diez mil millones de soles de golpe? No hay forma”, declaró Acuña, al referirse a la imposibilidad de ejecutar estos aumentos sin comprometer la estabilidad fiscal.

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Asimismo, indicó que la creación de nuevas universidades aprobadas por el Parlamento también forma parte de las medidas que requieren revisión técnica, debido a su impacto en el presupuesto público y en la capacidad operativa del Estado.

Congreso de la República de Perú. (Foto: Agencia Andina)

Sostenibilidad fiscal y rol del Congreso

El ministro de Economía advirtió que la acumulación de normas con impacto presupuestal puede afectar la sostenibilidad del gasto público si no se establecen mecanismos de implementación gradual. Según explicó, el Consejo Fiscal ya ha alertado sobre este riesgo en anteriores evaluaciones.

“El problema es si no se aplica con gradualidad, no hay forma ni caja fiscal que soporte ese tema”, señaló Acuña, insistiendo en que las decisiones de gasto deben considerar la capacidad real del Estado.

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En ese contexto, cuestionó que el Congreso continúe aprobando iniciativas que implican compromisos financieros sin una evaluación completa de su financiamiento, lo que genera tensiones en la planificación presupuestal.

Titular del MEF responde a las críticas y señala que el Congreso pone al Ejecutivo en una situación complicada al aprobar leyes sin respaldo presupuestario. (Crédito: Canal N)

Transferencia de gobierno

De cara al proceso de transición, el MEF aseguró que la transferencia de gestión se viene realizando de manera ordenada y con la información necesaria para el próximo gobierno. El ministro descartó que se estén dejando problemas ocultos o desequilibrios fiscales.

“Las transferencias se van a realizar de acuerdo al orden que se está señalando… no tienen por qué alertarse”, indicó Acuña, al referirse a las preocupaciones sobre el estado de las finanzas públicas.

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Keiko Fujimori sonríe mientras participa en una entrevista, sentada en un sofá y con un micrófono frente a ella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, el titular del MEF reiteró que el Ejecutivo no ha cerrado el debate sobre las medidas de gasto, pero insistió en que cualquier incremento deberá evaluarse bajo criterios de progresividad y responsabilidad fiscal. “Estamos siguiendo, se sigue discutiendo con la Comisión de Presupuesto este tema”, concluyó.