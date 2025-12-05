Banco Central de Reserva del Perú escogió a esta billetera digital para piloto de pagos minoristas

El Banco Central de Reserva del Perú ya cerró la primera etapa del proyecto, orientada a adecuar el modelo UPI al contexto nacional, y en estos momentos avanza con la segunda fase de desarrollo. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El Banco Central de Reserva del Perú dio un paso clave en la transformación del sistema de pagos al seleccionar a Ligo y LigoPay para integrar el primer piloto de su nueva Plataforma de Pagos Minoristas (PPM), una iniciativa que toma como referencia el modelo UPI utilizado en otros mercados.

La participación de estas soluciones permitirá avanzar hacia un entorno de transacciones más ágil, interoperable y seguro, con herramientas que buscan simplificar tanto las operaciones entre personas como los cobros de comercios y empresas asociadas a este ecosistema digital.

Un sistema inspirado en estándares internacionales

La iniciativa es impulsada por Tarjetas Peruanas Prepago (TPP), entidad emisora de dinero electrónico responsable de Ligo y LigoPay. Según informó, el proyecto apunta a ofrecer un esquema de pagos más rápido y simple, que incluirá un QR único para todo el país, transferencias inmediatas, pagos P2P, pagos P2M y solicitudes de cobro, con el fin de facilitar las transacciones diarias de usuarios y empresas.

El banco central ya concluyó la Fase 1 del proyecto, enfocada en adaptar el modelo UPI a la realidad local, y actualmente se encuentra desarrollando la Fase 2, centrada en la implementación tecnológica y en las pruebas con los actores del sistema. El piloto controlado está previsto para iniciar en diciembre de 2026, dando paso a la Fase 3 del despliegue.

El proyecto es liderado por Tarjetas Peruanas Prepago, la empresa de dinero electrónico que administra las soluciones digitales Ligo y LigoPay. Foto: Better Money

Integración de Ligo y LigoPay a la nueva infraestructura

Tras ser elegidas en el primer grupo de entidades participantes, Ligo (billetera digital) y LigoPay (solución de pagos B2B) evolucionarán para conectarse de forma directa con la infraestructura nacional de la PPM. Esta integración permitirá fortalecer capacidades dirigidas a usuarios finales, comercios y empresas.

“Nuestra participación refleja el compromiso de Ligo y LigoPay con un ecosistema de pagos más eficiente, seguro e interoperable. Ser parte del piloto nos permitirá acelerar nuevas capacidades alineadas a los mejores estándares internacionales en pagos digitales”, señaló Alberto Castillo, CEO de Ligo.

Beneficios para usuarios y comercios peruanos

Con la incorporación a la plataforma impulsada por el BCRP, Ligo habilitará pagos más rápidos y simples, compatibles con cualquier entidad del sistema. LigoPay, por su parte, facilitará que comercios y empresas procesen sus cobros con menos pasos y mayor agilidad, aprovechando la nueva infraestructura nacional.

TPP afirmó que continuará coordinando con el BCRP y con las demás entidades participantes para que la modernización del sistema de pagos avance de manera ordenada, segura y con beneficios concretos para los usuarios en todo el territorio nacional.

Tras integrarse a la plataforma promovida por el BCRP, Ligo permitirá realizar transacciones de manera más ágil y sencilla, con interoperabilidad entre todas las entidades del sistema. Foto: LigoPay

¿Cuáles son las billeteras digitales más utilizadas en Perú?

En el Perú, las billeteras digitales más utilizadas hoy por los usuarios son Yape y Plin, que se destacan por su penetración y crecimiento constante. Según datos recientes, alrededor del 58% de la población ya emplea este tipo de plataformas para efectuar pagos. Yape, creada por Banco de Crédito del Perú (BCP), es la que lidera el mercado, con más de 14 millones de cuentas activas declaradas a inicios de 2025; Plin sigue como su competidor más cercano, con unas 4 millones de cuentas activas.

Junto a ellas, otras opciones como Tunki, Agora Pay, BIM y servicios internacionales como PayPal también se usan, aunque con menor frecuencia. Este uso extendido ha coincidido con un crecimiento acelerado de los pagos digitales: solo en 2024 las transacciones mediante billeteras aumentaron cerca de 77%, mientras las operaciones con código QR crecieron 85%, lo que evidencia el giro de muchos peruanos desde el efectivo hacia métodos digitales.