Apps de delivery y marketplace podrán cobrar y pagar desde su propia billetera digital: así funcionará el BaaS en Perú

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dio un paso decisivo hacia la modernización financiera en Perú al publicar el proyecto de reglamento para el modelo Banking as a Service (BaaS).
Esta propuesta, actualmente en consulta pública, busca establecer reglas claras para un sistema que ya opera en el trasfondo de muchas plataformas tecnológicas del país.
Pero el cambio ya genera expectativas entre actores relevantes: un análisis de LigoPay señala que la regulación permitirá ordenar y supervisar una tecnología cada vez más extendida entre fintechs y aplicaciones digitales.
Qué es el BaaS y cómo transforma la experiencia digital
El BaaS ofrece a empresas tecnológicas la posibilidad de incorporar funciones financieras como pagos, transferencias y cuentas digitales dentro de sus propias aplicaciones, sin convertirse ellas mismas en bancos ni desarrollar infraestructura desde cero.
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Según Nazart Jara, Chief Technology Officer de LigoPay, “el BaaS está acelerando la integración entre tecnología y servicios financieros. Una empresa puede incorporar pagos, validación de identidad o transferencias dentro de su propia plataforma mediante APIs y arquitectura financiera especializada”.
Esto significa que las plataformas (como delivery o marketplace) podrán gestionar pagos y cobros directamente, ofreciendo una experiencia unificada y más eficiente al usuario final.
El desarrollo tradicional de servicios financieros exige meses o años de trabajo, inversiones elevadas y el cumplimiento de regulaciones complejas. Así, el modelo permite a las empresas conectarse a una infraestructura lista y regulada, lo que acorta los tiempos de implementación y reduce los costos operativos.
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“Antes, integrar servicios financieros podía tomar meses o incluso años de desarrollo. Ahora las empresas buscan modelos mucho más ágiles que les permitan enfocarse en la experiencia del usuario mientras la infraestructura financiera opera en segundo plano”, destaca Jara.
Ejemplos de aplicación y mejoras operativas
Con este sistema, una app de delivery podrá habilitar una billetera digital propia, con la cual los usuarios podrán pagar pedidos y los repartidores cobrar sus ingresos directamente desde la plataforma.
En el caso de los marketplaces, los vendedores recibirán el dinero en su cuenta interna y podrán usarlo o transferirlo sin demoras. Para las fintechs de créditos y factoring, el BaaS permite automatizar desembolsos, cobranzas y conciliaciones, procesos que antes se hacían manualmente y con mayor riesgo de errores.
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Este esquema no solo reduce los tiempos y errores en las operaciones financieras, sino que también mejora la trazabilidad de cada transacción, fortalece el control interno de las empresas y facilita la escalabilidad de los servicios.
Seguridad, responsabilidad y nuevas exigencias regulatorias
El nuevo reglamento de la SBS establece que la responsabilidad ante los clientes permanece en la entidad financiera regulada, aunque terceros tecnológicos participen en la prestación del servicio.
Además, incorpora lineamientos estrictos para la gestión de riesgos, la protección de datos personales y la prevención de actividades ilícitas.
“Las empresas ya no solo buscan conectar una API. Necesitan plataformas capaces de escalar, operar con altos estándares de seguridad y adaptarse rápidamente a nuevas exigencias regulatorias”, puntualiza Jara.
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Impulso a la innovación y digitalización financiera
Finalmente, el avance del BaaS se da en paralelo con el desarrollo de las finanzas abiertas y la interoperabilidad, que están transformando el sistema financiero peruano.
El análisis de LigoPay prevé que este modelo impulsará una nueva etapa de innovación, brindando a las empresas tecnológicas la capacidad de diseñar productos financieros propios adaptados a las necesidades de sus usuarios y permitiendo que el sector evolucione hacia un entorno más competitivo y seguro.
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