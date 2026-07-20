¿Viajas a Cusco por Fiestas Patrias? Estos son los museos imperdibles para conocer el legado de los incas

Explora la icónica Plaza de Armas y otros sitios gratuitos en Cusco. Vive una experiencia memorable en la Ciudad Imperial. (Andina)

Cusco es mucho más que la puerta de ingreso a Machu Picchu. La antigua capital del Imperio Inca conserva templos, casonas coloniales y calles de piedra que narran siglos de historia, pero también alberga una importante red de museos que permiten comprender cómo evolucionó una de las civilizaciones más importantes de América y cómo su legado continúa presente hasta la actualidad.

Si estás organizando un viaje a la Ciudad Imperial para estas Fiestas Patrias 2026, dedicar unas horas a recorrer sus principales museos en Cusco puede marcar la diferencia. La mayoría se encuentra a pocos minutos de la Plaza de Armas, por lo que es posible visitarlos caminando mientras descubres el Centro Histórico. Desde colecciones arqueológicas y arte religioso hasta exposiciones contemporáneas, estos espacios ofrecen un recorrido por distintas etapas de la historia cusqueña.

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Museo Inka: la mayor colección para conocer el legado del Tahuantinsuyo

Foto: Difusión

Entre los museos más importantes de la ciudad destaca el Museo Inka, administrado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. El recinto funciona en la histórica Casa del Almirante, una casona colonial construida sobre lo que fue la residencia del inca Huáscar, hijo de Huayna Cápac.

Sus salas reúnen una de las colecciones más completas dedicadas al Imperio Inca y a las culturas que habitaron los Andes antes de su expansión. Durante el recorrido es posible observar cerámicas, textiles, queros ceremoniales, herramientas de piedra, armas, objetos de oro y plata, además de momias y restos arqueológicos que muestran cómo evolucionaron las sociedades andinas durante siglos.

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Otro de sus principales atractivos son las pinturas de la reconocida Escuela Cusqueña, con retratos de incas, curacas y personajes coloniales que permiten apreciar la fusión entre las tradiciones indígenas y europeas.

El museo se encuentra a pocos pasos de la Plaza de Armas, en la Cuesta del Almirante. Atiende de lunes a viernes entre las 8:00 y las 18:00 horas, mientras que los sábados abre de 9:00 a 16:00 horas. El ingreso para visitantes nacionales cuesta alrededor de S/ 5, mientras que los extranjeros pagan aproximadamente S/ 10.

Museo de Arte Precolombino: más de tres mil años de historia en un solo recorrido

Foto: Difusión

Ubicado en la Plazoleta de las Nazarenas, el Museo de Arte Precolombino (MAP) es una parada obligatoria para quienes desean conocer el desarrollo artístico de las antiguas culturas del país mucho antes de la llegada de los españoles.

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El edificio combina muros de origen inca con arquitectura colonial y alberga una cuidada selección de piezas provenientes del Museo Larco de Lima. Sus once salas permiten recorrer cerca de 3.000 años de historia, mostrando la evolución del arte prehispánico desde el siglo IX a. C. hasta el siglo XVI.

En sus vitrinas destacan cerámicas, esculturas, textiles, objetos de madera y una impresionante colección de piezas trabajadas en oro y plata pertenecientes a culturas como Nazca, Mochica, Chimú, Huari, Chancay e Inca. Cada ambiente cuenta con una museografía moderna que resalta el valor artístico de las piezas y facilita comprender el contexto en el que fueron creadas.

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El museo abre todos los días de 9:00 a 22:00 horas, lo que permite visitarlo incluso después de recorrer otros atractivos turísticos del centro histórico. La entrada general cuesta S/ 20, mientras que los estudiantes acceden con una tarifa reducida.

Museo del Templo de Qoricancha: el lugar donde se unen las culturas inca y española

Comienzan excavaciones en Sacsayhuamán. (Foto: Andina)

Uno de los recintos más visitados de la ciudad es el Museo del Templo de Qoricancha, ubicado junto al antiguo Templo del Sol, considerado el principal santuario religioso del Tahuantinsuyo.

Este espacio reúne hallazgos arqueológicos, esculturas, pinturas y grabados que permiten entender cómo era el complejo antes de la conquista española y cómo se produjo la transformación arquitectónica tras la construcción del convento de Santo Domingo sobre los muros incas.

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Entre sus principales atractivos destaca una maqueta a escala que reconstruye el antiguo Qoricancha, mostrando cómo lucía cuando sus muros estaban recubiertos con láminas de oro dedicadas al dios Inti. También se exhiben representaciones de las principales deidades del mundo andino, además de piezas encontradas durante diversas investigaciones arqueológicas.

El museo se ubica en la intersección de la avenida El Sol con la calle Santo Domingo. Atiende de lunes a sábado entre las 8:30 y las 17:30 horas, mientras que los domingos abre por la tarde. El precio del ingreso para adultos es de aproximadamente S/ 15.

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Museo y Convento de San Francisco: arte religioso, catacumbas y una de las pinturas más grandes del continente

“San Francisco Solano en el Cusco, Perú”, 1945

A pocas cuadras de la Plaza de Armas se encuentra el Museo y Convento de San Francisco, un complejo colonial cuya historia se remonta al siglo XVI y que conserva una de las colecciones de arte religioso más importantes de la ciudad.

El recorrido permite conocer antiguos claustros, patios, jardines y catacumbas donde descansan antiguos miembros de la orden franciscana. Sin embargo, la pieza que más llama la atención de los visitantes es el monumental lienzo “El árbol genealógico de la familia franciscana”, elaborado por Juan Espinosa de los Monteros.

La obra mide aproximadamente 12 metros de alto por 9 metros de ancho, convirtiéndose en una de las pinturas sobre lienzo más grandes conservadas en Sudamérica. A ello se suma la presencia de importantes cuadros de la Escuela Cusqueña, entre ellos “Las postrimerías del hombre o Juicio Final”, realizada por Diego Quispe Tito.

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El museo atiende de lunes a viernes entre las 9:00 y las 12:00 horas, y nuevamente de 15:00 a 17:00 horas. Los sábados solo abre durante la mañana. El precio de las entradas varía desde S/ 3,50 para niños, S/ 7,50 para estudiantes y S/ 15 para adultos.