Becarios denuncian cambios en reglas y recorte de fondos: el futuro de las becas en riesgo en Perú

La controversia en torno a las becas estatales en Perú alcanzó un nuevo punto de tensión tras la difusión de propuestas para modificar el reglamento del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).
El debate se centra en la posible aplicación de nuevas reglas y el recorte de fondos, lo que ha generado preocupación entre los actuales beneficiarios, quienes advierten que miles de estudiantes podrían quedar excluidos de los programas de apoyo educativo.
Según reportó Punto Final, el ambiente de incertidumbre se ha intensificado entre quienes ya habían accedido a una beca, así como entre jóvenes que aspiraban a estudiar en el extranjero.
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Heidi Lizarbe, beneficiaria de Beca 18, expresó su descontento por los recientes anuncios: “Todo está empeorando en lugar de mejorar, porque antes nos arrebataron el presupuesto y ahora nos quieren quitar la beca”.
Otro becario consideró desproporcionado que el Estado pretenda retirar el beneficio por el simple hecho de desaprobar un curso. “No puede ser que se nos quite la beca por solamente desaprobar un curso”, afirmó.
La inquietud no solo afecta a quienes ya forman parte de Pronabec, sino también a quienes habían obtenido plazas en universidades extranjeras de prestigio. Ariana Figueroa relató que, tras meses de gestión, perdió su cupo en la Universidad de Oxford ante la imposibilidad de demostrar el financiamiento de su maestría.
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“Oxford me dijo: ‘Te damos una semana más’. Entonces, obviamente a uno le cuesta renunciar. Solo uno sabe lo que ha pasado para llegar hasta ahí”, compartió Figueroa, quien resumió la experiencia como incierta y dolorosa.
Cambios propuestos
El Ministerio de Educación presentó un documento de 92 páginas en el que propone modificar las condiciones de acceso, permanencia y sanción para los beneficiarios de Pronabec.
Punto Final detalló que el nuevo proyecto contempla la posibilidad de retirar la beca a estudiantes que reprueben un solo curso, así como la obligación de matricularse en la cantidad de créditos prevista por la malla curricular de cada periodo. Esto limitaría la flexibilidad del estudiante para organizar su avance académico según su situación personal o familiar.
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Uno de los puntos más debatidos afecta a quienes descubren que su verdadera vocación se encuentra en otra carrera. Según el texto, cambiar de especialidad podría implicar la pérdida automática del beneficio, lo que para muchos representa quedar atrapados entre continuar una carrera no deseada o renunciar al apoyo educativo.
Pronabec ofrece distintas modalidades como Beca 18, que cubre estudios, alimentación, movilidad, materiales y, en algunos casos, alojamiento; Beca Permanencia, que respalda principalmente a estudiantes de universidades públicas en situación de pobreza; y Beca Hijos de Docentes, destinada a hijos de profesores del sector público. Cada una enfrenta amenazas derivadas de los cambios normativos y el ajuste presupuestal.
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La pugna política
El conflicto sobre el futuro de las becas se produce en un contexto de pugna política por la asignación de fondos públicos. Durante sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, congresistas discutieron sobre proyectos propios y pedidos de financiamiento para obras e instituciones.
En ese marco, solo algunos mencionaron la urgencia de asegurar recursos para los becarios, como la Beca Generación Bicentenario, que permitiría a 150 jóvenes peruanos acceder a estudios de posgrado en el extranjero. En palabras de un congresista recogidas por Punto Final: “Presidente, y no nos olvidemos también de los becarios. Muchas, muchas gracias”.
A pesar de que exfuncionarios del Ministerio de Educación aseguraron que el financiamiento de la Beca Generación Bicentenario figuraba en el presupuesto inicial del programa, la reasignación de fondos y la priorización de otros proyectos han dejado a decenas de jóvenes sin posibilidad de iniciar estudios en universidades internacionales, según constató Punto Final.
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El borrador del nuevo reglamento introduce una cláusula que obliga a los becarios a mantener un trato respetuoso con los funcionarios de Pronabec y prohíbe conductas consideradas intimidatorias o violentas. El incumplimiento de esta norma podría derivar en la pérdida de la beca.
Varios estudiantes y exdirectivos consultados por Punto Final alertaron sobre el carácter ambiguo de este requisito, advirtiendo que manifestaciones de protesta, reclamos o incluso marchas pacíficas podrían ser interpretadas como faltas de respeto y, en consecuencia, motivo de exclusión del programa.
Un beneficiario de Beca Permanencia remarcó: “Si me quitan la beca, prácticamente están arruinando mi plan de vida. Llevan tres años dentro de su universidad obteniendo excelencia académica con bastante honra y esfuerzo, y que por algún error todo se vaya al tacho no es posible”.
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Exfuncionarios de Pronabec consultados por Punto Final señalaron que la insuficiencia de recursos y la reducción de vacantes no son hechos recientes, sino que vienen acumulándose desde años atrás.
Alexandra Ames, exdirectora del programa, relató que fue apartada tras insistir en el cumplimiento de la promesa estatal de duplicar la cantidad de becas ofrecidas. “En el Ministerio de Educación me decían: ‘No, el MEF no quiere’. El MEF me decía: ‘En Palacio no quieren. Hay una prioridad en seguridad ciudadana’. Esas eran las respuestas”, explicó Ames.
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