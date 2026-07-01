Perú

Gabriel Calvo da detalles de su salida de La Roro Network de Carlos Orozco: “Me cerraron el ciclo”

El exconductor de ‘Nadie se salva’ se refirió a cómo le informaron que no iba más en el proyecto y finalmente decidió retirarse antes de tiempo

Guardar
Google icon
Gabriel Calvo, uno de los participantes, explica su salida de un programa de streaming y el fin de su vínculo con una red. El escenario incluye luces de neón y efectos visuales, como llamas, en ciertos momentos de la transmisión.

Gabriel Calvo brindó por primera vez una explicación pública sobre las razones de su salida de La Roro Network, propiedad de Carlos Orozco. En declaraciones en el pódcast Sin + Que Decir, Calvo manifestó que la decisión de apartarlo del programa ‘Nadie Se Salva’ no fue iniciativa suya, sino de la producción del canal. El episodio pone fin a más de dos años de participación en uno de los espacios más exitosos del streaming peruano, donde compartía conducción con Pablo Saldarriaga y Jhovan Tomasevich.

De acuerdo con el relato de Gabriel Calvo, recogido durante su intervención en Sin + Que Decir, la salida no respondió a una decisión propia ni a un cierre de ciclo personal.

PUBLICIDAD

“En realidad yo no cerré el ciclo, me lo cerraron”, afirmó el conductor al ser consultado sobre el tema. El programa, que durante dos años mantuvo una sólida audiencia y se consolidó como pionero en el formato de streaming local, atravesó una reestructuración impulsada por Carlos Orozco, propietario de La Roro Network.
Hombre con auriculares y micrófono en un estudio con luces de neón, un teléfono, una taza y una pantalla con la imagen de tres hombres
Gabriel Calvo habla en un programa sobre su partida de La Roro Network de Carlos Orozco, con imágenes de otros integrantes del medio en pantalla. (YouTube / La Roro Network)

Reestructuración en La Roro Network y comunicación de la salida

El conductor explicó que la producción comunicó a los integrantes de ‘Nadie Se Salva’ la intención de realizar cambios en la estructura del espacio. Según Calvo, Orozco les informó primero la salida de Pablo Saldarriaga, quien pasó a conducir un programa nuevo junto a Lucía Oxenford y Marshall. Posteriormente, la incertidumbre se extendió al resto del elenco, ya que no se había definido qué pasaría con la mesa principal ni hasta cuándo se mantendría el formato original.

En palabras de Gabriel Calvo: “‘Nadie se salva’ es un programa exitoso, evidentemente, en el streaming. Tenía más de dos años, con una historia linda. De hecho, fuimos quizás de los primeros que empezamos con esto, con este business”. El conductor precisó que fue notificado por la gerencia y el área comercial sobre el fin de su participación: “Luego hablé con el gerente y con él, con la persona de comercial y me dijo: ‘Escúchame, vas hasta el 12. Ya no vas a estar en Nadie se salva’”.

PUBLICIDAD

La decisión de apartarlo de la conducción se le comunicó con fecha límite, aunque se le ofreció continuar como parte de los programas “Cañitas y Fierrazos”, que se emitía dos veces por semana.

Cuatro personas, tres hombres y una mujer, sentadas en un estudio con micrófonos y auriculares. Fondo azul con el logo "Sin + Que Decir" y un número de teléfono
Cuatro comentaristas, incluyendo a Gabriel Calvo, participan en un panel de discusión televisivo identificado con el logo "Sin + Que Decir", que aborda su salida de La Roro Network. (YouTube / La Roro Network)

“Ya no vas a estar en Nadie se salva y te vas a quedar con Cañitas y Fierrazos. Y le dije: ‘Okey, está bien’”, relató el conductor.

A pesar de no compartir del todo la decisión, Calvo reconoció la potestad de Orozco sobre los contenidos y la programación del canal: “No estuve de acuerdo, pero no era mi canal. Si él considera que era una buena decisión, está bien, es su canal. Yo no tengo nada que reprocharle ni decirle. Yo considero que él está en su zona, mueve sus fichas como quiera”.

El impacto personal y laboral de su salida

El conductor recordó que durante la última semana ya tenía claro que su participación concluía el viernes acordado. A pesar de las circunstancias, Gabriel Calvo remarcó su satisfacción profesional y personal durante el tiempo que formó parte del programa.

Hombre con auriculares y micrófono en un estudio, con un teléfono móvil, taza, objeto en forma de pulgar y una imagen circular superpuesta con tres hombres
Gabriel Calvo, con auriculares y micrófono en un estudio de grabación, explica los detalles de su salida de La Roro Network, con una imagen superpuesta de "Nadie Se Sala El Show". (YouTube / La Roro Network)

“Durante todo el tiempo que había ido a Nadie se salva, yo iba feliz. Nunca tuve un domingo de decir: ‘Put***, mañana es lunes, qué cag***‘. Siempre me iba feliz, contento. De hecho, llegaba siempre más temprano que todos. Me encantaba estar en el canal, me encantaba llegar a mi trabajo, me encantaba hacer lo que hacía”.

Las declaraciones de Calvo permiten entender la dinámica interna de La Roro Network y el proceso de reestructuración impulsado por su propietario. El caso de “Nadie Se Salva” evidencia cómo las decisiones de programación pueden alterar trayectorias laborales, incluso en proyectos consolidados dentro del ecosistema digital peruano.

Temas Relacionados

Gabriel CalvoLa Roro NetworkCarlos Orozcoperu-entretenimiento

Más Noticias

Bélgica vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Europeos y africanos se miden en uno de los duelos más parejos de esta ronda. Sigue todas las incidencias del cotejo

Bélgica vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Nicole Pérez destacó el presente de la selección peruana de vóley: “Siempre lo dan todo, están haciendo un equipo muy lindo”

La atacante de la selección argentina valoró el crecimiento de la ‘bicolor’ tras enfrentarlo en la Copa Latina 2026 y destacó la entrega, el talento y el proceso que atraviesa el equipo dirigido por Antonio Rizola

Nicole Pérez destacó el presente de la selección peruana de vóley: “Siempre lo dan todo, están haciendo un equipo muy lindo”

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Tras el cierre del escrutinio de la ONPE al 100%, la lideresa de Fuerza Popular entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia: proclamación oficial del JNE, entrega de credenciales, transición de gobierno y juramentación el 28 de julio

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Convenio colectivo para 2027 no incluye pago de bono en enero, pero sí estos aumentos

Revisa los aumentos salariales que se acordaron pagar a cada régimen de trabajadores del Gobierno

Convenio colectivo para 2027 no incluye pago de bono en enero, pero sí estos aumentos

Keiko Fujimori se reunió con el secretario general del SUTEP: “Ella dijo que la educación será prioridad”

Lucio Castro, representante del SUTEP, afirmó que su sector espera que se honren los compromisos que la lideresa de Fuerza Popular asumió durante su campaña presidencial

Keiko Fujimori se reunió con el secretario general del SUTEP: “Ella dijo que la educación será prioridad”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Keiko Fujimori se reunió con el secretario general del SUTEP: “Ella dijo que la educación será prioridad”

¿Qué es el fujimorismo y por qué sigue siendo una fuerza política con arrastre?

¿Cuánto gana un presidente en Perú? Este es el salario mensual tras el nuevo incremento

¿Qué es la bicameralidad? Así funcionará el nuevo Congreso con Cámara de Diputados y Senadores

ENTRETENIMIENTO

Gondwana y Quique Neira anuncian reencuentro en Lima tras 23 años: fecha, lugar y preventa de entradas

Gondwana y Quique Neira anuncian reencuentro en Lima tras 23 años: fecha, lugar y preventa de entradas

Melissa Klug advierte a Renato Rossini Jr. sobre el carácter de Samahara Lobatón tras salidas de la pareja: “Estás a tiempo de huir”

Melissa Klug revela detalles de su paso por La Granja VIP y confirma que sí sabía del ingreso de Jesús Barco: “Obviamente”

Melissa Klug revela que Jefferson Farfán no pasa pensión para su hijo mayor: “Debería porque está en la universidad”

El impactante video que muestra la agresión de Monserrat Seminario hacia la familia de Melcochita

DEPORTES

Bélgica vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Bélgica vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Nicole Pérez destacó el presente de la selección peruana de vóley: “Siempre lo dan todo, están haciendo un equipo muy lindo”

Ricardo Gareca lanzó consejo a Mano Menezes y criticó a FPF por crisis de Perú: “Se posterga y cada día cuesta más”

Preocupación en la selección peruana de vóley: Aixa Vigil y dos jugadoras más lesionadas previo a la Copa Sudamericana 2026

Arquero de Ecuador lloró al revelar su despedida tras eliminación del Mundial 2026: “No esperaba irme así”