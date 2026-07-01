Gabriel Calvo da detalles de su salida de La Roro Network de Carlos Orozco: “Me cerraron el ciclo”

Gabriel Calvo, uno de los participantes, explica su salida de un programa de streaming y el fin de su vínculo con una red. El escenario incluye luces de neón y efectos visuales, como llamas, en ciertos momentos de la transmisión.

Gabriel Calvo brindó por primera vez una explicación pública sobre las razones de su salida de La Roro Network, propiedad de Carlos Orozco. En declaraciones en el pódcast Sin + Que Decir, Calvo manifestó que la decisión de apartarlo del programa ‘Nadie Se Salva’ no fue iniciativa suya, sino de la producción del canal. El episodio pone fin a más de dos años de participación en uno de los espacios más exitosos del streaming peruano, donde compartía conducción con Pablo Saldarriaga y Jhovan Tomasevich.

De acuerdo con el relato de Gabriel Calvo, recogido durante su intervención en Sin + Que Decir, la salida no respondió a una decisión propia ni a un cierre de ciclo personal.

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“En realidad yo no cerré el ciclo, me lo cerraron”, afirmó el conductor al ser consultado sobre el tema. El programa, que durante dos años mantuvo una sólida audiencia y se consolidó como pionero en el formato de streaming local, atravesó una reestructuración impulsada por Carlos Orozco, propietario de La Roro Network.

Gabriel Calvo habla en un programa sobre su partida de La Roro Network de Carlos Orozco, con imágenes de otros integrantes del medio en pantalla. (YouTube / La Roro Network)

Reestructuración en La Roro Network y comunicación de la salida

El conductor explicó que la producción comunicó a los integrantes de ‘Nadie Se Salva’ la intención de realizar cambios en la estructura del espacio. Según Calvo, Orozco les informó primero la salida de Pablo Saldarriaga, quien pasó a conducir un programa nuevo junto a Lucía Oxenford y Marshall. Posteriormente, la incertidumbre se extendió al resto del elenco, ya que no se había definido qué pasaría con la mesa principal ni hasta cuándo se mantendría el formato original.

En palabras de Gabriel Calvo: “‘Nadie se salva’ es un programa exitoso, evidentemente, en el streaming. Tenía más de dos años, con una historia linda. De hecho, fuimos quizás de los primeros que empezamos con esto, con este business”. El conductor precisó que fue notificado por la gerencia y el área comercial sobre el fin de su participación: “Luego hablé con el gerente y con él, con la persona de comercial y me dijo: ‘Escúchame, vas hasta el 12. Ya no vas a estar en Nadie se salva’”.

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La decisión de apartarlo de la conducción se le comunicó con fecha límite, aunque se le ofreció continuar como parte de los programas “Cañitas y Fierrazos”, que se emitía dos veces por semana.

Cuatro comentaristas, incluyendo a Gabriel Calvo, participan en un panel de discusión televisivo identificado con el logo "Sin + Que Decir", que aborda su salida de La Roro Network. (YouTube / La Roro Network)

“Ya no vas a estar en Nadie se salva y te vas a quedar con Cañitas y Fierrazos. Y le dije: ‘Okey, está bien’”, relató el conductor.

A pesar de no compartir del todo la decisión, Calvo reconoció la potestad de Orozco sobre los contenidos y la programación del canal: “No estuve de acuerdo, pero no era mi canal. Si él considera que era una buena decisión, está bien, es su canal. Yo no tengo nada que reprocharle ni decirle. Yo considero que él está en su zona, mueve sus fichas como quiera”.

El impacto personal y laboral de su salida

El conductor recordó que durante la última semana ya tenía claro que su participación concluía el viernes acordado. A pesar de las circunstancias, Gabriel Calvo remarcó su satisfacción profesional y personal durante el tiempo que formó parte del programa.

Gabriel Calvo, con auriculares y micrófono en un estudio de grabación, explica los detalles de su salida de La Roro Network, con una imagen superpuesta de "Nadie Se Sala El Show". (YouTube / La Roro Network)

“Durante todo el tiempo que había ido a Nadie se salva, yo iba feliz. Nunca tuve un domingo de decir: ‘Put***, mañana es lunes, qué cag***‘. Siempre me iba feliz, contento. De hecho, llegaba siempre más temprano que todos. Me encantaba estar en el canal, me encantaba llegar a mi trabajo, me encantaba hacer lo que hacía”.

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Las declaraciones de Calvo permiten entender la dinámica interna de La Roro Network y el proceso de reestructuración impulsado por su propietario. El caso de “Nadie Se Salva” evidencia cómo las decisiones de programación pueden alterar trayectorias laborales, incluso en proyectos consolidados dentro del ecosistema digital peruano.