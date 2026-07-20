Keiko Fujimori anuncia dos decretos supremos por el Fenómeno de El Niño a alcaldes de Piura

La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció este lunes a las autoridades de la región Piura que, al iniciar su gestión, emitirá dos decretos supremos para atender la emergencia ante un Fenómeno de El Niño Costero de una “magnitud extraordinaria”, como prevén especialistas.

En una rueda de prensa posterior a una reunión con la mandataria electa, el alcalde provincial de Piura, Juan Francisco Cevallos, informó que el primer decreto “va a permitir atender directamente la emergencia con maquinaria y con el pago de los operadores de esta misma maquinaria”.

“Habrá una articulación desde el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos subnacionales para que esa maquinaria sea dispuesta en los principales puntos, pero además tenga combustible y pago de operadores”, señaló.

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Explicó que el segundo decreto permitirá financiar la continuidad de las obras en ejecución que, según indicó, aún no reciben las transferencias correspondientes por parte de los sectores, “priorizando los proyectos relacionados con agua y saneamiento”.

Cevallos añadió que sus homólogos coincidieron en crear una autoridad autónoma para el manejo integral del río Piura y el control de inundaciones. “Lo que planteamos nosotros es la creación de una autoridad autónoma que permita absorber al Proyecto Especial Chira Piura, que permita absorber al Proyecto Alto Piura y que podamos ser los piuranos desde Piura quienes gestionemos nuestro río”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Paita, Pedro Luis Cuadros, destacó que Fujimori “ratificó el cariño que tiene por la región”, así como “la preocupación que siente por cada una de las provincias y distritos”.

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“Nos ha dado su palabra que en persona va a acudir a nuestra región, a nuestras provincias, a poder ver in situ todo lo pendiente que hay que hacer. Y en realidad nosotros nos vamos muy motivados, bastante esperanzados. Tenemos la fe que esta política de ordenamiento del Estado”, mencionó.

A su turno, el alcalde de Huancabamba, Hernán Lizana Campos, se mostró optimista de que la administración fujimorista “haga el cambio”.

“Le hemos planteado que las cosas que vengan sean ya no discursos, sino objetivas, cosas reales. Es por ello que acaba de anunciar nuestro colega alcalde de Piura que con respecto a estos dos decretos de urgencia y que va a priorizar después de Junín la visita a la región Piura y con mucho gusto la esperamos”, agregó.

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El último reporte del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantuvo el estado de alerta por El Niño Costero, ante la probabilidad de que el evento continúe con una magnitud fuerte, aunque precisó que no se descarta que alcance una magnitud extraordinaria hacia finales de 2026.

Respecto al impacto de El Niño en el Pacífico ecuatorial central, el organismo indicó que este podría extenderse hasta abril de 2027, con una intensidad “muy fuerte” entre noviembre y diciembre de 2026.

Asimismo, señaló que durante el próximo verano, entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, “es más probable que el evento alcance una magnitud fuerte”.

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El Niño Costero se caracteriza por un inusual incremento de la temperatura del mar frente al litoral de Perú y Ecuador, lo que provoca lluvias torrenciales en la costa. En cambio, El Niño se desarrolla por un aumento de la temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico, cuyas ondas alcanzan la costa de Sudamérica y pueden intensificar el primer fenómeno.