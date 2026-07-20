Con la sirena de fondo: Bomberos despiden con honores a ‘Carbón’, la fiel mascota guardián de la compañía Paita Nº 31

La Compañía de Bomberos Paita Nº 31, ubicada en la región norte de Piura, realizó un homenaje póstumo a su mascota símbolo, Carbón, un perro mestizo de pelaje oscuro y manchas claras integró la vida del cuartel durante seis años.
La ceremonia transcurrió la semana pasada en un ambiente de recogimiento, marcado por el sonido de la sirena y la presencia de los voluntarios. Las imágenes difundidas por la red oficial del departamento mostraron el reconocimiento otorgado al animal por su papel en la rutina y el ánimo de la dotación.
Según relató el jefe de la compañía, Martín Gómez, Carbón llegó a la estación en busca de alimento, aunque con el tiempo, logró ganarse la confianza de todos y fue adoptado como un integrante más.
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“Es una mascota que nos cuidaba en todo momento cuando nosotros salíamos de la compañía o cuando la compañía se quedaba sola. Un agradecimiento eterno a este animalito. Nos deja un gran vacío, un hondo pesar, a todos. Si hubieran visto a todos mis efectivos aquí presentes, han estado tristes totalmente”, expresó.
El perro acompañaba a los bomberos durante sus jornadas y siempre era el primero en acercarse cuando regresaban tras una emergencia. Su presencia se volvió parte de la cotidianeidad y su comportamiento generó lazos afectivos con el personal del cuartel.
“Es parte de nuestra familia. Llegó por allá hace ya casi seis años acá a la compañía. Le abrimos las puertas porque venía a jugar con otra mascota que nosotros ya tenemos acá, que es Ceniza”, añadió el jefe.
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El homenaje incluyó un velatorio en el cuartel, donde los bomberos, uniformados, formaron una guardia de honor. El cuerpo del animal permaneció en el salón principal, rodeado de flores y mensajes escritos por los voluntarios. Durante la despedida, la sirena sonó por última vez en su honor y los presentes guardaron silencio.
La Compañía de Bomberos Paita Nº 31 resaltó la importancia de las mascotas en la vida cotidiana de la estación. Además de Carbón, en el cuartel viven otros perros, Ceniza y Canela, que acompañan a los voluntarios en su labor. El vínculo entre los bomberos y los animales ha fortalecido el sentido de pertenencia y familia extendida.
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La partida del can afectó a los integrantes de la compañía. “Las mascotas son parte de la familia y cuando nos toca despedir a alguien en esta forma sí duele bastante”, manifestó uno de los bomberos, subrayando el papel del animal como símbolo de lealtad y compañía.
Tras el homenaje, los restos de Carbón fueron llevados al patio de maniobras para el entierro.
Otro caso
Recientemente, se hizo conocida la historia de Kayra, la única perra del contingente peruano enviada a Venezuela para colaborar en labores de rescate tras los terremotos. Su olfato resultó clave para encontrar con vida a Belkys Barreto, quien permaneció tres días bajo los escombros de un edificio en La Guaira.
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Kayra fue seleccionada para representar al programa de búsqueda con canes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en la misión internacional. Forma equipo con el subteniente Daniel Herrera, con quien comparte una preparación especializada en operaciones de búsqueda y rescate, adquirida tras varios años de entrenamiento conjunto.
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