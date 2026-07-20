Perú

Con la sirena de fondo: Bomberos despiden con honores a ‘Carbón’, la fiel mascota guardián de la compañía Paita Nº 31

El cuartel de Piura rindió tributo a su perro emblema, cuya presencia acompañó durante años las jornadas y el trabajo de los voluntarios. Flores, mensajes y una guardia de honor marcaron la emotiva despedida

Guardar
Google icon
La Compañía de Bomberos de Paita N.º 31 se viste de luto para despedir a uno de sus miembros más queridos: 'Carbón', el perro que los acompañó por seis años. Este es el conmovedor homenaje a un amigo leal.

La Compañía de Bomberos Paita Nº 31, ubicada en la región norte de Piura, realizó un homenaje póstumo a su mascota símbolo, Carbón, un perro mestizo de pelaje oscuro y manchas claras integró la vida del cuartel durante seis años.

La ceremonia transcurrió la semana pasada en un ambiente de recogimiento, marcado por el sonido de la sirena y la presencia de los voluntarios. Las imágenes difundidas por la red oficial del departamento mostraron el reconocimiento otorgado al animal por su papel en la rutina y el ánimo de la dotación.

Según relató el jefe de la compañía, Martín Gómez, Carbón llegó a la estación en busca de alimento, aunque con el tiempo, logró ganarse la confianza de todos y fue adoptado como un integrante más.

PUBLICIDAD

“Es una mascota que nos cuidaba en todo momento cuando nosotros salíamos de la compañía o cuando la compañía se quedaba sola. Un agradecimiento eterno a este animalito. Nos deja un gran vacío, un hondo pesar, a todos. Si hubieran visto a todos mis efectivos aquí presentes, han estado tristes totalmente”, expresó.

Carbón
La ceremonia incluyó un velatorio, guardia de honor, flores y mensajes, en un ambiente de recogimiento marcado por la sirena y la presencia de los voluntarios

El perro acompañaba a los bomberos durante sus jornadas y siempre era el primero en acercarse cuando regresaban tras una emergencia. Su presencia se volvió parte de la cotidianeidad y su comportamiento generó lazos afectivos con el personal del cuartel.

“Es parte de nuestra familia. Llegó por allá hace ya casi seis años acá a la compañía. Le abrimos las puertas porque venía a jugar con otra mascota que nosotros ya tenemos acá, que es Ceniza”, añadió el jefe.

PUBLICIDAD

El homenaje incluyó un velatorio en el cuartel, donde los bomberos, uniformados, formaron una guardia de honor. El cuerpo del animal permaneció en el salón principal, rodeado de flores y mensajes escritos por los voluntarios. Durante la despedida, la sirena sonó por última vez en su honor y los presentes guardaron silencio.

La Compañía de Bomberos Paita Nº 31 resaltó la importancia de las mascotas en la vida cotidiana de la estación. Además de Carbón, en el cuartel viven otros perros, Ceniza y Canela, que acompañan a los voluntarios en su labor. El vínculo entre los bomberos y los animales ha fortalecido el sentido de pertenencia y familia extendida.

Carbón
Carbón llegó al cuartel en busca de alimento y con el tiempo fue adoptado como un miembro más, estableciendo lazos afectivos con los bomberos

La partida del can afectó a los integrantes de la compañía. “Las mascotas son parte de la familia y cuando nos toca despedir a alguien en esta forma sí duele bastante”, manifestó uno de los bomberos, subrayando el papel del animal como símbolo de lealtad y compañía.

Tras el homenaje, los restos de Carbón fueron llevados al patio de maniobras para el entierro.

Otro caso

Recientemente, se hizo conocida la historia de Kayra, la única perra del contingente peruano enviada a Venezuela para colaborar en labores de rescate tras los terremotos. Su olfato resultó clave para encontrar con vida a Belkys Barreto, quien permaneció tres días bajo los escombros de un edificio en La Guaira.

Kayra fue seleccionada para representar al programa de búsqueda con canes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en la misión internacional. Forma equipo con el subteniente Daniel Herrera, con quien comparte una preparación especializada en operaciones de búsqueda y rescate, adquirida tras varios años de entrenamiento conjunto.

Temas Relacionados

PiuraPaitaperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima 1-1 Sport Huancayo EN VIVO HOY: partido en Matute por fecha 1 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Pablo Guede juega con doble ‘9′ frente a los huancaínos. Están Paolo Guerrero y Federico Girotti en ataque. Además, se destaca el regreso de Renzo Garcés tras superar lesión. Sigue las incidencias

Alianza Lima 1-1 Sport Huancayo EN VIVO HOY: partido en Matute por fecha 1 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

¿Viajas a Cusco por Fiestas Patrias? Estos son los museos imperdibles para conocer el legado de los incas

Arte precolombino, cerámica, textiles y vestigios prehispánicos forman parte de una experiencia que permite comprender la evolución del Tahuantinsuyo durante un solo recorrido

¿Viajas a Cusco por Fiestas Patrias? Estos son los museos imperdibles para conocer el legado de los incas

Sismo de 5.1 en Junín EN VIVO: Declararán en emeregencia distritos afectados y presidente Balcázar anuncia viaje a la zona

El Instituto Geofísico del Perú reportó que el 18 de julio de 2026, a las 9:24 p.m., se registró un sismo de magnitud 5.1 y profundidad de 24 kilómetros. El movimiento provocó que se fuera la luz en una zona de Huancayo

Sismo de 5.1 en Junín EN VIVO: Declararán en emeregencia distritos afectados y presidente Balcázar anuncia viaje a la zona

Se reactivó la “falla tectónica Altos del Mantaro” y es la causante del sismo de 5.1 en Junín, según el IGP

Un fuerte sismo sacudió la región central de Perú, dejando víctimas fatales y cuantiosos daños en comunidades rurales, mientras expertos identifican la reactivación de una falla local como la causa principal del evento que conmocionó a Junín

Se reactivó la “falla tectónica Altos del Mantaro” y es la causante del sismo de 5.1 en Junín, según el IGP

Golazo de chalaca de Nahuel Luján que sorprendió a Matute en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2026

El ‘10’ del cuadro huancaíno abrió el marcador con una espectacular maniobra dentro del área, sorprendiendo a toda la defensa rival y al público presente en el estadio Alejandro Villanueva

Golazo de chalaca de Nahuel Luján que sorprendió a Matute en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Magistrado del TC confirma que casos de Vladimir Cerrón y Ollanta Humala siguen en proceso de deliberación y sin fallo aún

Magistrado del TC confirma que casos de Vladimir Cerrón y Ollanta Humala siguen en proceso de deliberación y sin fallo aún

José Balcázar califica de “error” su pedido de pensión vitalicia y afirma que solo cobrará la del Poder Judicial

Presidente José Balcázar anuncia viaje a Junín para atender la emergencia por sismo de magnitud 5.1

Rafael López Aliaga afirma que tiene “similitudes” con Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Alfonso López Chau de cara al próximo Congreso

Confirman ampliación de prisión preventiva por 18 meses para Andrés Hurtado, quien seguirá recluido en el penal de Lurigancho

ENTRETENIMIENTO

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz celebran juntos el título de España en el Mundial 2026: José Peláez y Ezio Oliva también apoyaron a 'La Roja'

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz celebran juntos el título de España en el Mundial 2026: José Peláez y Ezio Oliva también apoyaron a 'La Roja'

¿Por qué Gisela Valcárcel considera que este no es el momento para regresar a la televisión peruana?

La advertencia de la madre de Gisela Valcárcel que la dejó helada y con la cocina destrozada: quería llamar a la prensa

Shakira, BTS, Madonna y más artistas: el show de medio tiempo de la final del Mundial Argentina vs España y cómo verlo en Perú

Olinda Castañeda envía un mensaje espiritual tras la prisión de Jackson Mora: “Que busquen a Cristo”

DEPORTES

Alianza Lima 1-1 Sport Huancayo EN VIVO HOY: partido en Matute por fecha 1 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima 1-1 Sport Huancayo EN VIVO HOY: partido en Matute por fecha 1 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Golazo de chalaca de Nahuel Luján que sorprendió a Matute en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2026

Resultados de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026 EN VIVO: así van los partidos que definen la clasificación

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Brasil y Argentina se despiden de la VNL Masculina 2026: por primera vez Sudamérica no tendrá representantes en la Fase Final