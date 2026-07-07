Bomberos peruanos revelan cómo rescataron con vida a una mujer tras el terremoto en Venezuela: “Nos llevó al límite”

El doble terremoto en Venezuela movilizó a equipos de rescate de distintos países, entre ellos el grupo USAR Perú, que culminó su participación tras varios días de intensas labores en las zonas más afectadas. El balance de la misión peruana incluye el rescate con vida de una mujer atrapada entre los escombros, la recuperación de cinco víctimas y el reconocimiento internacional a la perrita rescatista Kaira, cuya intervención fue determinante para localizar a una sobreviviente.
Tras el regreso del contingente al Perú, el brigadier mayor CBP Claudio Saenz, líder del equipo USAR, explicó cómo se desarrollaron las operaciones de búsqueda y rescate en territorio venezolano. El oficial detalló el trabajo técnico que permitió acceder a una víctima sepultada bajo una estructura colapsada, el despliegue simultáneo de varios frentes de intervención y el papel que cumplieron los equipos electrónicos, el personal médico y la unidad canina durante jornadas que llegaron a extenderse entre 18 y 20 horas continuas.
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Cómo operó el equipo USAR Perú en la zona del sismo
Saenz indicó que el primer paso de una misión de estas características es la movilización hacia la zona de impacto, donde el equipo debe reportar sus capacidades y esperar la asignación de una base de operaciones. Desde allí, la central de emergencias coordina con el país afectado y distribuye los sectores de trabajo para cada delegación. Ese esquema, señaló, permite definir qué personal irá a cada punto, de acuerdo con la complejidad del terreno y el tipo de búsqueda requerida.
El brigadier mayor explicó que el grupo cuenta con varios componentes: búsqueda y rescate, atención médica, búsqueda canina y administración general. Cada uno cumple una función específica para avanzar con precisión en escenarios donde el acceso puede estar bloqueado por estructuras inestables, losas vencidas o acumulación de restos de concreto y metal.
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Sobre el rescate de una mujer que permanecía atrapada bajo los restos de un edificio, Saenz detalló que la localización se realizó primero con equipos electrónicos y con el apoyo de Kaira, la can del contingente peruano. Una vez confirmada la ubicación, se planificó el ingreso. “Se planifica el acceso a la víctima, que podría ser un acceso vertical u horizontal. En este caso, se utilizaron los dos”, relató el brigadier mayor al describir el procedimiento.
El acceso, según explicó, obligó a construir una vía de aproximadamente siete metros, en una especie de “L”, para alcanzar a la persona atrapada. Después de extraerla, el comandante Gómez, médico del equipo, realizó la estabilización antes de su traslado en helicóptero hacia Caracas.
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El balance del rescate y el reconocimiento a Kaira
La presencia de Kaira se convirtió en uno de los puntos más visibles de la misión peruana en Venezuela. La pastor belga malinois integró el contingente que viajó desde el Perú para apoyar la búsqueda de sobrevivientes y fue clave en la localización de una mujer de 60 años que permaneció casi tres días bajo los restos de una estructura colapsada. La alerta emitida por la can permitió a los rescatistas llegar al punto exacto donde se encontraba la víctima e iniciar las maniobras de salvamento.
Por esa labor, el Gobierno de Venezuela entregó una medalla y un diploma a la perrita rescatista, además de un reconocimiento oficial al equipo de bomberos peruanos USAR Perú. En la ceremonia participaron autoridades venezolanas y representantes del contingente nacional, en una jornada en la que se destacó el trabajo de los binomios caninos durante la emergencia.
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El brigadier mayor Saenz remarcó que este tipo de misiones exige sostener tareas simultáneas en más de un frente. Según explicó, mientras un grupo atendía una zona, otro trabajaba en un punto distinto y un equipo de dirección monitoreaba ambas acciones para brindar soporte logístico, técnico y de movilización. En ese esquema también intervino la unidad canina cuando fue necesario. “Es un trabajo muy, muy intenso”, afirmó al describir el ritmo de las operaciones.
De acuerdo con el balance informado por el contingente peruano, el equipo USAR participó en el rescate con vida de una mujer y en la recuperación de cinco víctimas durante su despliegue en territorio venezolano. La intervención se desarrolló en coordinación con las autoridades locales y con brigadas internacionales que llegaron al país tras los sismos que golpearon el norte venezolano. En total, miles de rescatistas de distintas nacionalidades fueron movilizados para apoyar la emergencia en las zonas más afectadas.
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Saenz también precisó que la labor del grupo se extendió en jornadas continuas y demandantes, con turnos prolongados y condiciones complejas marcadas por calor, humedad y escenarios de alto riesgo estructural. En ese contexto, el liderazgo del equipo, la capacidad de respuesta de los bomberos y el trabajo de búsqueda con canes fueron parte de una operación que, según detalló, requirió tomar decisiones rápidas, dividir funciones y sostener una coordinación permanente entre rescatistas, personal médico y apoyo técnico.
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