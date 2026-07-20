Sismo de 5.1 en Junín: Gobierno entregará bono de hasta S/12.000 para familias damnificadas por colapso de viviendas

El bono de arrendamiento de vivienda para emergencias se pagará en cuotas de S/ 500 mensuales durante hasta 24 meses.

El Gobierno de Perú autorizó la puesta en marcha de un bono de hasta S/12.000 para las familias cuyas viviendas colapsaron a raíz del sismo de magnitud 5.1 que afectó a cinco distritos de la región Junín.

La medida, formalizada mediante el Decreto Supremo N.° 106-2026-PCM, tiene como objetivo brindar una alternativa habitacional segura mientras se desarrollan los trabajos de reconstrucción en las zonas afectadas.

Sismos de 5.1 en Junín: emergencia y daños tras el sismo

El movimiento telúrico se registró el sábado por la noche en el distrito de Chongos Bajo, con una profundidad de 24 kilómetros y un impacto significativo en los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos (provincia de Chupaca), así como en Chupuro, Viques y Huacrapuquio (provincia de Huancayo).

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El movimiento dejó al menos seis personas fallecidas, 21 heridas y un número considerable de viviendas destruidas, la mayoría de ellas construidas con materiales tradicionales como adobe y quincha. Las autoridades locales y equipos de emergencia desplegaron acciones inmediatas de atención y remoción de escombros.

El sismo en Junín dejó al menos seis muertos, 21 heridos y numerosas viviendas destruidas, en especial casas de adobe y quincha.

Declaratoria de emergencia y acciones estatales

En consecuencia, el gobierno declaró el estado de emergencia en los distritos afectados, medida que fue publicada hoy en el diario oficial El Peruano. El Presidente José María Balcázar informó que la decisión busca facilitar la intervención multisectorial y canalizar recursos para asegurar la protección y asistencia de los damnificados.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) detalló que, durante los 60 días de vigencia del estado de emergencia, se ejecutarán acciones inmediatas de respuesta, rehabilitación y reconstrucción, bajo la coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y con la participación activa de varios ministerios.

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El subsidio del Ministerio de Vivienda de Perú alcanza a propietarios damnificados que figuren en el padrón oficial y no tengan otra propiedad.

Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE)

Entre las medidas de apoyo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) quedó habilitado para una nueva entrega del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), un subsidio mensual de S/ 500 que se otorga hasta por 24 meses, sumando un máximo de S/ 12.000 por familia beneficiaria.

De acuerdo con la normativa vigente, este bono está dirigido a propietarios de viviendas que hayan colapsado o hayan sido declaradas inhabitables a consecuencia del sismo.

Los beneficiarios deben figurar en el padrón oficial de damnificados y no poseer otra propiedad a nivel nacional. El subsidio permite alquilar una vivienda temporal con servicios básicos mientras se gestionan las obras de reconstrucción.

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El sismo se registró en Chongos Bajo con una profundidad de 24 kilómetros y causó daños en distritos de Chupaca y Huancayo.

Otras formas de asistencia habitacional

Vale precisar que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene también en su portafolio el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos (BPVVRS).

Este subsidio estatal está dirigido a hogares en situación de pobreza para el reforzamiento estructural de viviendas ubicadas en zonas con alta exposición sísmica o construidas en condiciones de fragilidad. El beneficio se otorga bajo los lineamientos establecidos por la Ley 30191 y su reglamento operativo.

Para acceder al BPVVRS, los postulantes deben contar con una Ficha de Vivienda Registrada (FVR) firmada junto a un profesional responsable y cumplir los requisitos administrativos definidos por el ministerio.

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La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo es la encargada de verificar la información y determinar la condición de elegibilidad de los hogares priorizados.

El Instituto Nacional de Defensa Civil coordinará las acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción en las zonas afectadas por el sismo en Junín.

Coordinación y próximos pasos

La declaratoria de emergencia faculta a los gobiernos regional y locales a movilizar maquinaria pesada, habilitar espacios alternos para estudiantes y garantizar la entrega de ayuda humanitaria.

Las autoridades tienen la responsabilidad de consolidar el padrón de familias afectadas, coordinar planes de evacuación y mantener en sesión permanente las plataformas de defensa civil. La PCM reiteró que la respuesta estatal busca recuperar el bienestar en las zonas afectadas y proteger a la población ante futuros riesgos sísmicos.

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