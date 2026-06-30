Equipo USAR Perú: 40 bomberos rescataron a una sobreviviente en Venezuela y continúan la búsqueda

Efectivos del equipo USAR Perú realizan labores de rescate en La Guaira, Venezuela, junto a su unidad canina tras los terremotos.

Las labores de búsqueda y rescate continúan en el estado venezolano de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los dos terremotos registrados esta semana. En ese escenario, una misión del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabaja junto a brigadas internacionales para localizar posibles sobrevivientes entre los edificios colapsados y apoyar las operaciones de emergencia.

En entrevista con RPP, el brigadier mayor Claudio Sáenz, líder del equipo USAR Perú, informó que el contingente peruano está conformado por 40 efectivos que viajaron a Venezuela el viernes para sumarse a las labores de rescate. Según explicó, el grupo fue asignado a La Guaira debido a que concentra el mayor nivel de afectación por los movimientos sísmicos. “Hay muchos edificios que han colapsado y la verdad que ha sido bien complicado y también duro y difícil para la población de Venezuela lo que ha sucedido aquí”, declaró.

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Desde su llegada, los rescatistas peruanos han participado en operaciones de búsqueda en estructuras colapsadas y sectores afectados por el desastre. Como parte de esas intervenciones, lograron rescatar con vida a una mujer atrapada entre los escombros y continúan inspeccionando las zonas asignadas para descartar la presencia de más sobrevivientes.

Más de 40 bomberos voluntarios del equipo USAR Perú lograron rescatar con vida a una mujer de 60 años que permaneció atrapada durante casi tres días entre los escombros de un edificio colapsado en Venezuela. (Crédito: FB/@MININTER)

Búsqueda de posibles sobrevivientes

El equipo USAR Perú mantiene la búsqueda en distintos puntos de La Guaira con el objetivo de revisar completamente las áreas afectadas. En conversación con RPP, Claudio Sáenz explicó que una de las tareas programadas consistía en inspeccionar un sector de aproximadamente ocho manzanas para confirmar si aún existían personas atrapadas bajo los escombros.

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“Eso va a servir para ir cerrando zonas del estado para poder asumir que las zonas han sido revisadas, inspeccionadas y que no hay ninguna posibilidad de que hayan personas con vida bajo los escombros”, señaló el brigadier mayor. Añadió que este procedimiento también es realizado por las brigadas internacionales desplegadas en Venezuela, cada una en los sectores previamente asignados por el centro de coordinación de la emergencia.

El jefe de la misión peruana reconoció que, durante las últimas horas, no se han registrado nuevos hallazgos de personas con vida. Sin embargo, indicó que las operaciones continúan porque aún existe la posibilidad de encontrar sobrevivientes. “Las esperanzas es lo que menos se pierden. En este tipo de cosas es posible que en algún momento se pueda ubicar una persona con vida y pueda ser extraída hacia el exterior y ponerla a buen recaudo”, manifestó.

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El equipo de rescate USAR Perú, incluyendo personal y un perro de búsqueda, viaja en un avión rumbo a La Guaira, Venezuela, para apoyar las operaciones tras los sismos.

Rescate en condiciones extremas

Uno de los principales resultados de la misión peruana fue el rescate de una mujer identificada como la señora Beltrán, quien permanecía atrapada en un edificio multifamiliar de siete pisos. La operación demandó cerca de 14 horas de trabajo debido a la complejidad del colapso y a las condiciones en las que se encontraba la estructura.

Según informó al citado medio, Sáenz explicó que el acceso hasta la sobreviviente requirió romper losas y paredes para abrir un paso seguro hacia el lugar donde se encontraba. “Eso toma tiempo, aumenta el riesgo y la posibilidad de réplicas”, sostuvo. Agregó que este tipo de rescates exige planificación, experiencia y el uso de herramientas especializadas, además de equipos electrónicos para la localización de víctimas.

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El brigadier también informó que, además del rescate de la sobreviviente, el equipo peruano participó en la recuperación de cinco personas fallecidas durante las inspecciones realizadas en otros inmuebles afectados. Asimismo, señaló que el intenso calor, las lluvias registradas en la zona y el riesgo de nuevos derrumbes incrementan la dificultad de las operaciones y obligan a extremar las medidas de seguridad para proteger tanto a la población como a los rescatistas.

Rescatistas, incluyendo miembros del equipo USAR Perú, atienden a una persona entre los escombros durante las labores de búsqueda en La Guaira, Venezuela, tras los recientes terremotos.

Coordinación internacional

Las operaciones del equipo USAR Perú forman parte de un despliegue internacional coordinado desde un centro de control que registra a las brigadas extranjeras presentes en Venezuela y distribuye las zonas de intervención de acuerdo con las necesidades de la emergencia. Los equipos reportan permanentemente sus avances mediante reuniones de coordinación e informes enviados en tiempo real.

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En ese marco, la delegación peruana también ha brindado apoyo a otras brigadas gracias a sus capacidades de búsqueda técnica y búsqueda canina. “Inmediatamente fuimos convocados y asignados a ese sector. Lamentablemente, no se encontró nada con vida”, relató Sáenz. El brigadier añadió que todas las acciones se desarrollan en coordinación con las autoridades venezolanas y los organismos internacionales encargados de la respuesta.

Un perro rescatista del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú participa en las operaciones de búsqueda y rescate tras los terremotos en La Guaira, Venezuela.

Finalmente, el líder del equipo USAR Perú envió un mensaje de tranquilidad a las familias de los rescatistas y destacó el compromiso de la misión humanitaria. “Hemos llegado aquí a Venezuela, hemos hecho un esfuerzo muy grande de trabajo para ayudar a los venezolanos que han tenido esta terrible desgracia. Informar a todas nuestras familias que estamos bien, que no tenemos ningún problema médico. Estamos supervisados de manera permanente por nuestro equipo médico y esperando la fecha de retorno a Lima”, expresó.

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