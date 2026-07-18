Karina Jordán denuncia falta de logística en búsqueda de su primo desaparecido en el Huascarán: “Se ha perdido valioso tiempo”

Karina Jordán denuncia falta de logística en búsqueda de su primo desaparecido en el Huascarán

Karina Jordán volvió a usar sus redes sociales para pedir apoyo en la búsqueda de su primo Alejandro “Chicho” Ugarte Jordán, uno de los tres andinistas desaparecidos en el nevado Huascarán.

Esta vez, además de difundir información para ayudar a los rescatistas, la actriz compartió una reflexión marcada por la indignación y la esperanza: denunció que el país no está preparado logísticamente para responder a emergencias de alta montaña y aseguró que, pese a todo, su familia sigue esperando un milagro.

“Todo esto que está pasando nos debe hacer reflexionar. No estamos como país preparados logísticamente para responder ante accidentes como el que ha ocurrido. Se ha perdido valioso tiempo por esto. ¿pero saben qué? los milagros existen. Y yo sigo esperando uno”, escribió en historias de Instagram.

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Karina Jordán compartió un mensaje en Instagram por la desaparición de su primo Alejandro “Chicho” Ugarte Jordán en el Huascarán.

La desaparición en el Huascarán y la búsqueda en condiciones extremas

Alejandro “Chicho” Ugarte Jordán permanece desaparecido junto a Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas Gaitán, luego de perder comunicación durante una expedición en el Huascarán, en Áncash. Los tres fueron vistos por última vez el lunes 13 de julio y, según lo informado, el punto crítico se ubica en la zona conocida como La Garganta, entre el Campo 1 y el Campo 2, a aproximadamente 6.000 metros sobre el nivel del mar.

La última comunicación se registró el martes 14 de julio a las 9:00 a. m., cuando Alejandro envió un mensaje de WhatsApp para informar que el grupo se encontraba perdido después de una fuerte tormenta.

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Mientras la operación sigue en marcha, el factor tiempo y el clima en altura se mantienen como las principales amenazas: temperaturas bajo cero, ráfagas de viento y cambios bruscos que pueden frenar o retrasar avances.

Alejandro Manuel Ugarte Jordán (izquierda), Freddy Saúl Mendoza Lizana (centro) y Artidoro Salas Gaytán (derecha) permanecen desaparecidos en el nevado Huascarán después de perder contacto durante la expedición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El video que compartió Karina Jordán: denuncia de falta de apoyo en campo base

En sus historias, Jordán compartió un video donde un rescatista relata que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) los habrían dejado “tirados” en un campamento base cercano al Huascarán y que, por esa situación, tuvieron que regresar.

La actriz difundió el testimonio como parte de su cadena de apoyo, con un reclamo que apunta a la logística y a la coordinación en un rescate donde cada hora puede ser determinante. En su mensaje, Jordán no solo buscó visibilizar el caso: también cuestionó lo que considera desconsideración institucional en un momento de emergencia.

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La publicación de Jordán combinó denuncia y fe. Por un lado, sostuvo que el país no está preparado logísticamente para responder ante accidentes de esta naturaleza y que eso ya generó una consecuencia concreta: pérdida de tiempo.

“Todo esto que está pasando nos debe hacer reflexionar. No estamos como país preparados logísticamente para responder ante accidentes como el que ha ocurrido. Se ha perdido valioso tiempo por esto”, escribió.

Luego dejó la frase que resume el estado emocional del entorno familiar: la esperanza de encontrarlos con vida. “¿pero saben qué? los milagros existen. Y yo sigo esperando uno”.

En el fondo, el mensaje refleja dos urgencias: fortalecer el operativo en campo y sostener la fe cuando la desaparición se prolonga en un terreno de alto riesgo.

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Un rescatista expresa su frustración por la demora en la búsqueda de tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán, Perú. La falta de un helipuerto operativo y la lentitud de los procedimientos ponen en riesgo la operación.| Latina Noticias

La cadena de apoyo: ayuda para rescatistas y montañistas

Jordán no ha dejado de compartir llamados de ayuda para respaldar a rescatistas y montañistas que participan en la búsqueda. La difusión incluye pedidos logísticos, aportes y mensajes de respaldo, con el objetivo de sostener un despliegue en altura que exige recursos y coordinación permanente.

La insistencia de la actriz en redes se mantiene sobre un punto central: reforzar el operativo en la montaña y evitar que el rescate dependa solo de voluntades aisladas o de improvisación.

“Fuerza primito”, escribió la actriz junto a imágenes de su familiar practicando montañismo.

“Podrían estar vivos si lograron refugiarse”: la hipótesis que mantiene la expectativa

Mientras la familia insiste en el “milagro”, también circula información sobre posibilidades de supervivencia. Lauro Salas, hermano de Artidoro, declaró que los rescatistas tendrían entre un 80% y 90% de certeza sobre una zona donde podrían estar los andinistas, a más de 6.500 metros, tras detectar huellas en la nieve con drones.

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“Podrían estar con vida si se han refugiado, pero si se han accidentado, posiblemente sea todo lo contrario”, dijo.

Según su versión, habrían coronado la cima, pero perdieron la ruta de descenso tras la tormenta. También advirtió sobre un punto crítico: probablemente subieron sin sleeping bag, debido a que habrían dejado el campamento en el Campo 1, lo que complica la resistencia a temperaturas que pueden llegar a -30°C.

Los rescatistas hallaron intacto los artículos de los desapareecidos en el campamento en Campo 1 y la familia sostiene que los andinistas subieron a la cumbre sin sleeping bag.