Aparece el video que los tres montañistas peruanos grabaron horas antes de desaparecer en el Huascarán

Estas son las últimas imágenes grabadas por un grupo de andinistas antes de ser reportados como desaparecidos. En el video, se les ve agotados pero optimistas mientras continúan su ascenso en la montaña nevada. | Latina Noticias

Un video grabado pocas horas antes de que se perdiera todo rastro de ellos muestra a Artidoro Salas Gaytán, Alejandro Manuel Ugarte Jordán y Freddy Saúl Mendoza Lizana avanzando por las laderas del nevado Huascarán, en la región de Áncash, sin imaginar que esas imágenes se convertirían en el último registro de los tres montañistas peruanos antes de su desaparición.

En el video, los andinistas muestran parte de su recorrido por la montaña más alta del Perú, con el entusiasmo propio de quienes están cerca de alcanzar la cumbre. Días después, ese material se volvió el documento más buscado por sus familias y por los equipos de rescate como referencia del estado en que se encontraban.

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Los tres formaban parte de una expedición de cinco personas. Los otros dos integrantes, de nacionalidad extranjera y con mayor experiencia en alta montaña, avanzaron con mayor rapidez durante el descenso y dejaron atrás a los peruanos en el sector conocido como La Garganta, a aproximadamente 6.000 metros sobre el nivel del mar.

Los montañistas peruanos Artidoro Salas, Alejandro Ugarte y Freddy Mendoza recorren las laderas del nevado Huascarán, Áncash, poco antes de su desaparición.

El último registro de los montañistas desaparecidos

El martes 14 de julio, a las 9:00 de la mañana, llegó la última señal de vida. Ugarte envió un mensaje de WhatsApp a su pareja, la influencer Paola Chiappina, para informar que el grupo se había perdido tras una fuerte tormenta y solicitó el envío de drones y helicópteros para facilitar su ubicación. Desde ese momento, el silencio fue total.

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Según el presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), Beto Pinto Toledo, los tres andinistas lograron alcanzar la cumbre del Huascarán, pero al parecer calcularon mal los tiempos de descenso, lo que habría desencadenado la emergencia. Las últimas coordenadas registradas por el dispositivo de uno de los desaparecidos sitúan su posición a unos 6.300 metros de altitud.

Imagen con las coordenadas de ubicación de Alejandro Ugarte registradas por su reloj inteligente hasta la tarde del martes 14 de julio. (Foto: Cortesía)

Quiénes son los tres montañistas desaparecidos en el Huascarán

Los rescatistas que llegaron al Campo 2 encontraron la carpa del grupo y parte de sus pertenencias, pero ningún rastro de los tres montañistas. Esa situación agudizó la preocupación de las familias, que temen que los andinistas lleven días sin provisiones en condiciones de frío extremo.

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Ugarte, de 38 años, es fotógrafo profesional y creador de contenido digital. Mendoza Lizana, de 36, practica el montañismo como aficionado y participó de la expedición junto a Salas Gaytán, de 42, reconocido en los círculos del montañismo de Huaraz por su experiencia en ascensos de alta montaña. Sus familias han subrayado que ninguno de los tres era un excursionista improvisado.

Tres montañistas peruanos permanecen desaparecidos en el nevado Huascarán desde que perdieron contacto tras una tormenta.Composición: Infobae

El operativo de rescate en el nevado más alto del Perú

El operativo de búsqueda movilizó a más de 35 especialistas en alta montaña, divididos en dos contingentes. El primero, de 20 rescatistas, ingresó al Huascarán el propio martes 14 de julio; un segundo grupo de 15 especialistas se incorporó el jueves 16. A ellos se sumaron recursos aéreos y tecnológicos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y helicópteros de la Policía Nacional del Perú (PNP), aunque las condiciones del terreno impiden aterrizar por encima de los 6.000 metros.

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“Un helicóptero a esa altura es imposible que aterrice. Con helicóptero no se puede llegar a esa zona”, precisó el representante de los rescatistas en declaraciones recogidas por Infobae Perú. Las patrullas concentran sus esfuerzos entre el Campo 1 y el Campo 2, pero el mal tiempo y la complejidad del terreno han impedido hasta ahora que los equipos lleguen a la zona considerada crítica.

La infografía de Infobae detalla la desaparición de tres montañistas peruanos en el nevado Huascarán, Áncash, y las labores de búsqueda en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AGMP, que participa activamente en el operativo bajo la coordinación del guía de alta montaña Gustavo Laveriano, confirmó a Infobae Perú su compromiso de mantener las labores sin límite de tiempo. Los familiares de los desaparecidos han pedido que los esfuerzos no cesen y han solicitado donaciones de alimentos, bebidas energéticas y botiquines para los voluntarios que permanecen en la montaña.

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La desaparición de Ugarte, Mendoza Lizana y Salas Gaytán es la tercera emergencia registrada en los nevados de Áncash entre junio y julio de 2026. Antes, una avalancha en el nevado Tocllaraju cobró la vida de dos montañistas extranjeros, y tres alpinistas españoles resultaron heridos en el nevado Jirishanca.