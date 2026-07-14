Emergencia sanitaria por influenza aviar: Senasa activa medidas en todo el país para evitar la propagación del virus H5N1 en granjas avícolas

Senasa declara emergencia sanitaria nacional por influenza aviar durante 90 días en todo el territorio peruano. Composición: Infobae

La declaración de una emergencia sanitaria nacional por influenza aviar coloca bajo vigilancia a uno de los sectores con mayor peso en el abastecimiento de alimentos del país. La decisión responde a la detección de un nuevo foco del virus H5N1 en aves de corral y activa medidas extraordinarias para reducir el riesgo de propagación.

La disposición alcanza a todo el territorio peruano durante un periodo de 90 días calendario. La resolución contempla acciones de control sanitario, restricciones para el traslado de aves y obligaciones dirigidas a productores y propietarios de establecimientos avícolas, con el propósito de contener el brote detectado.

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El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), sustenta la medida en el impacto que una expansión del virus podría generar sobre la producción nacional de pollo y huevos, alimentos que forman parte de la dieta cotidiana de millones de personas.

La resolución también establece una serie de obligaciones de cumplimiento inmediato para las personas naturales y jurídicas vinculadas a la actividad avícola, además de facultades para reforzar la fiscalización en las zonas bajo vigilancia sanitaria.

Senasa confirma un brote de influenza aviar en Cañete

Perú concreta su primera exportación de aves. (Foto: SENASA)

El origen de la emergencia se encuentra en la confirmación de un caso de influenza aviar de alta patogenicidad tipo A, subtipo H5N1, identificado en aves de corral de un predio ubicado en el distrito de San Vicente de Cañete, región Lima. De acuerdo con la resolución del Senasa, el diagnóstico positivo quedó registrado el 6 de julio tras las pruebas efectuadas por el Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal.Tras la confirmación, la autoridad sanitaria dispuso la cuarentena del predio afectado, el sacrificio sanitario de todas las aves presentes en el lugar y la delimitación de una zona perifocal para restringir actividades que pudieran favorecer la expansión del virus. También ordenó reforzar la vigilancia epidemiológica en el área intervenida.

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La Dirección de Sanidad Animal recomendó declarar la emergencia sanitaria en todo el país debido al riesgo que representa la presencia del virus en aves de corral. El documento precisa que el plazo inicial será de 90 días calendario, aunque podrá modificarse según los resultados de las evaluaciones epidemiológicas que realice el Senasa.

La resolución dispone intensificar las acciones de vigilancia y control con prioridad en la zona donde apareció el foco. El objetivo consiste en eliminar la presencia del virus y reducir la posibilidad de que alcance otras regiones del territorio nacional.

Industria avícola bajo vigilancia

El Senasa sostiene que la producción avícola posee una importancia económica y social debido a que el pollo y el huevo fresco representan el 70 % de la proteína de origen animal consumida por la población peruana. Esa condición motivó la adopción de medidas extraordinarias frente al nuevo brote.La resolución indica: “Esta industria se encuentra en riesgo inminente frente al virus de la influenza aviar de alta patogenicidad, enfermedad altamente contagiosa y mortal. Asimismo, la naturaleza biológica y el comportamiento epidemiológico del virus imposibilitan su contención sea imposible mediante métodos de manejo habituales, lo que justifica una intervención de emergencia”.

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El Senasa intensificará la vigilancia epidemiológica para evitar la expansión del virus hacia otras regiones.

Restricciones para el traslado de aves y productos

Entre las principales medidas figura la prohibición de movilizar aves domésticas vivas y productos avícolas sin la autorización o certificación sanitaria correspondiente. También queda restringida la realización de eventos gallísticos, ferias, exposiciones y otras concentraciones de aves dentro del foco y la zona perifocal.La normativa también prohíbe arrojar aves vivas o muertas en espacios públicos, canales o ríos, además de manipular ejemplares enfermos o con sospecha de influenza aviar sin equipos de protección personal. Estas disposiciones forman parte de las acciones obligatorias establecidas durante la vigencia de la emergencia sanitaria.

Los propietarios y ocupantes de predios con aves deberán cumplir las cuarentenas establecidas por la autoridad sanitaria, impedir ingresos y salidas no autorizadas, instalar sistemas de desinfección en los accesos y reforzar las medidas de bioseguridad. También tendrán la obligación de eliminar las aves afectadas conforme a los protocolos oficiales y desinfectar instalaciones, equipos y herramientas.

La resolución incorpora además la obligación de reportar cualquier signo de enfermedad o disminución de la producción avícola al Senasa, así como acreditar la ausencia de circulación viral antes del levantamiento de una cuarentena.

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Fiscalización y cumplimiento de las medidas sanitarias

El documento dispone que las Direcciones Ejecutivas del Senasa continúen el seguimiento epidemiológico de la influenza aviar de alta patogenicidad en coordinación con la Dirección de Sanidad Animal. Asimismo, establece que los propietarios de predios afectados deberán cumplir todas las medidas sanitarias y administrativas dictadas por la autoridad competente.

La resolución señala que, ante el incumplimiento de las disposiciones establecidas durante la emergencia sanitaria, el Senasa podrá solicitar el respaldo de la fuerza pública y aplicar las sanciones previstas en la normativa vigente.