Empresario muere después de ser secuestrado y asaltado en Lima: delincuentes buscaban vaciar sus cuentas bancarias

La muerte de un empresario tras un secuestro y robo volvió a colocar la inseguridad ciudadana entre los principales problemas que enfrentan los distritos de Lima. El caso movilizó a la Policía Nacional, que inició las diligencias para identificar a los responsables y reconstruir el recorrido de la víctima antes del ataque.
El hecho salió a la luz durante la mañana de este sábado, cuando vecinos de una zona de San Martín de Porres encontraron a dos personas abandonadas en la vía pública. Una de ellas, dedicada al rubro metalmecánico, ya no presentaba signos vitales, mientras que su acompañante pidió ayuda tras sobrevivir al asalto.
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Información obtenida por RPP y por fuentes policiales sostiene que los delincuentes buscaban acceder al dinero disponible en las cuentas digitales del empresario. Esa línea de investigación forma parte de las pesquisas que continúan bajo responsabilidad de las autoridades.
Secuestro ocurrió después de salir de un local nocturno
Fuentes policiales identificaron a la víctima como Wilmer Augusto Rojas Chavarría, de 61 años. Según la información preliminar, el empresario salió de un local nocturno ubicado en el distrito de Los Olivos junto con un amigo y ambos abordaron un taxi de color negro.
Pocos minutos después del recorrido, dos sujetos ingresaron al vehículo y redujeron a los ocupantes. De acuerdo con las versiones recogidas durante las primeras investigaciones, los delincuentes les quitaron sus pertenencias y les exigieron las claves de acceso a sus cuentas bancarias digitales.
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Las mismas versiones señalan que Rojas Chavarría no logró recordar la contraseña de una de sus aplicaciones financieras. Esa situación provocó una agresión física por parte de los atacantes, quienes continuaron con el asalto antes de abandonar a las víctimas.
Víctimas fueron abandonadas en San Martín de Porres
Cerca de las seis de la mañana del sábado, el empresario y su acompañante fueron arrojados en el pasaje San Camilo, en el cruce con la calle Los Rosales, dentro de la urbanización Mayorazgo, en San Martín de Porres.
Una vecina de la zona relató a RPP que observó al acompañante del empresario en estado de desesperación y decidió acercarse para auxiliarlo. La mujer explicó que trabaja en el sector salud y verificó la condición de la otra víctima.
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“Lo encontré al chico desesperado y le digo: ‘¿Qué pasó?’. Y me dijo: ‘Nos asaltaron, nos golpearon, nos vendaron y me tiraron aquí a mí y a mi amigo’”, contó la vecina.
Posteriormente, explicó el momento en que revisó el estado del empresario. “Entonces, yo me acerqué a mirarlo, pero no se movía. Como soy de área de salud, me acerqué y le cogí el pulso y le digo: ‘No, el señor ya no tiene signos vitales’”, declaró al citado medio.
Policía revisa cámaras y reúne evidencias
Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para aislar la escena y desarrollar las diligencias correspondientes. El perímetro permaneció bajo resguardo mientras los especialistas realizaban las primeras inspecciones.
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Las investigaciones buscan determinar la causa exacta de la muerte del empresario y reconstruir cada etapa del delito. Entre las acciones previstas figura la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en viviendas cercanas, con el objetivo de identificar el recorrido del vehículo y a las personas involucradas.
La información obtenida mediante esos registros audiovisuales será incorporada a la investigación policial junto con los testimonios y demás evidencias recopiladas durante las diligencias efectuadas en la zona.
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