Perú

TC deja al voto la demanda de Ollanta Humala para anular su proceso por lavado de activos

Defensa del expresidente nacionalista invoca la sentencia del Tribunal Constitucional que se trajo abajo el caso Cócteles contra Keiko Fujimori. “A igual razón, igual derecho”, dijo el abogado Julio Espinoza Goyena

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Humala cumple una condena de 15 años de prisión por aportes de Odebrecht y el Gobierno venezolano a sus campañas de 2006 y 2011.
Humala cumple una condena de 15 años de prisión por aportes de Odebrecht y el Gobierno venezolano a sus campañas de 2006 y 2011.

El Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda de habeas corpus presentada por el expresidente Ollanta Humala con el que solicita la anulación y el archivamiento del proceso penal en su contra por lavado de activos. Se trata del caso donde fue condenado en primera instancia a 15 años de prisión efectiva por aportes de Odebrecht y el Gobierno de Venezuela a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

La defensa de Humala estuvo a cargo del reconocido abogado penalista Julio Espinoza Goyena. El Poder Judicial estuvo representado por la abogada Indira Bedregal. Cabe precisar que el fiscal Germán Juárez, quien acusó al expresidente, participó en calidad de litisconsorte.

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Espinoza Goyena expresó los argumentos por los que considera que la acusación fiscal no calza en el delito de lavado de activos tal como estaba redactado entre 2006 y 2011. Indicó que los alegatos que en el Poder Judicial no prosperaron, sí fueron acogidos por el TC al declarar fundada la demanda de Keiko Fujimori y traerse abajo el caso Cócteles.

“A igual razón, igual derecho”, dijo. Sostiene que el caso de Ollanta Humala “debe merecer la misma respuesta del sistema de justicia constitucional”. Aseveró que en ambos casos “se imputa un aporte de campaña, en fechas similares, de aportes de empresas extranjeras como Odebrecht, donde la Fiscalía persigue al partido político y a sus dirigentes jamás a la empresa, se imputó el delito de lavado de activos sobre la base de la misma norma, la estructura probatoria es la misma”.

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Defensa de Humal invoca sentencia del TC en el caso Cócteles. REUTERS/Alessandro Cinque
Defensa de Humal invoca sentencia del TC en el caso Cócteles. REUTERS/Alessandro Cinque

El abogado Julio Espinoza Goyena también hizo mención de que, luego del fallo del TC sobre el caso Cócteles, la Corte Suprema varió su criterio y se alineó, de alguna manera, a la tesis de que los aportes de campaña no son lavado de activos (caso Susana de la Puente Wiese).

Efectivamente, a raíz del fallo del TC y la casación de la Suprema, juzgados de primera instancia han archivado procesos por lavado de activos por aportes de campaña. Por ejemplo, un proceso contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otro contra la excandidata Lourdes Flores Nano.

PJ y Fiscalía responden

La abogada de la Procuraduría Pública del PJ, Indira Bedregal, pidió al TC que se rechace la demanda de Ollanta Humala porque la sentencia de primera que lo condena está en trámite de apelación. También afirmó que el caso del exmandatario es totalmente distinto al de Keiko Fujimori en el caso Cócteles.

Germán Juárez, fiscal del caso que se le sigue a Ollanta Humala. Foto: Poder Judicial
Germán Juárez, fiscal del caso que se le sigue a Ollanta Humala. Foto: Poder Judicial

Por su parte, el fiscal Germán Juárez amplió lo expuesto por la abogada del Poder Judicial. Precisó que la imputación contra Humala no es receptación patrimonial como se le atribuyó a Fujimori, sino actos de conversión de dinero ilícito.

“Nosotros hemos imputado que el señor Ollanta Humala Tasso ha convertido dinero de origen ilícito para insertarlo en el circuito económico para su campaña electoral. Es decir, en su campaña electoral se usaron activos ilícitos”, dijo Germán Juárez.

Tras el intercambio entre las partes, los magistrados César Ochoa, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez y Francisco Morales formularon preguntas. Luego, se dejó al voto la demanda.

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