Una municipalidad sí pagó gratificación CAS al 100%, con fondo de S/170 mil para 35 trabajadores

No recibieron visto bueno del MEF pero igual aplicaron la gratificación al 100%. Por otro lado, el MEF aplicaría el 10% de la gratificación para todas las entidades. - Crédito Congreso

Trabajadores CAS recibirán gratificación al 10% este 2026. Esto fue lo que informó el Ministerio de Economía y Finanzas a las confederaciones de trabajadores del sector público. Pero ya hay un caso de una municipalidad que ha pagado el 100% a sus trabajadores CAS.

Infobae Perú pudo comprobar que la Municipalidad de Ite —en Jorge Basadre, Tacna— según una resolución de gerencia municipal del pasado 7 de julio de este año, aprobó un monto de S/341 mil 360 para el pago de las gratificaciones para sus trabajadores CAS durante este 2026 (en julio y diciembre).

Son en total 35 trabajadores CAS, entre CAS confianza, indeterminados y transitorios que recibirán el 100% del monto de su sueldo, una decisión que podría llevar a la comuna a una disputa con el MEF. Sin embargo, la Ley 32563 no detalla que se necesita un reglamento, a pesar de que entrará una norma en vigencia pronto, sino solo la opinión favorable del MEF para estos cambios presupuestales, que no habría tenido la municipalidad.

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Los trabajadores CAS están a la espera de su gratificación en julio, pero el Ejecutivo aún no promulga la Ley del crédito suplementario. - Crédito Andina

Municipalidad de Ite paga ‘grati’ CAS al 100%

La Municipalidad de Ite no recibió opinión favorable del MEF para pagar las gratificaciones al 100% a sus trabajadores CAS y aún está por verse si acarreará algún problema legal en el Gobierno.

Según la resolución de gerencia municipal, “se aprobó el trámite correspondiente conforme a la aplicación de la Ley N.° 32563, respecto del otorgamiento de las gratificaciones por Fiestas Patrias a favor de los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 1057 de la Municipalidad Distrital de Ite por el monto total de S/341 mil 360, conforme a la disponibilidad presupuestal expresamente determinada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en concordancia de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32563 y de la normativa que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público".

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La controversia por el pago de la gratificación a los trabajadores CAS continúa. El presidente Balcázar afirma que será la nueva administración la que deba asumir el tema, incluyendo las críticas del Consejo Fiscal, mientras los trabajadores afectados realizan protestas para asegurar el 100% de su beneficio.

Así, los montos de presupuesto que se destina se entregarán se detallan a continuación:

Se destinará S/132 mil 200 para ocho trabajadores en CAS Confianza para el pago de gratificaciones de julio y diciembre

Se destinará S/9 mil 960 para dos CAS Indeterminado

Se destinará S/199 mil 200 para 25 trabajadores CAS transitorio.

MEF aplicará gradualidad

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas logró, a pesar de la negativa del Congreso, sacar adelante la ‘gradualidad’ para la gratificación CAS.

Rodolfo Acuña Namihas está 'de salida' en el MEF, pero deja una medida para el siguiente gobierno. La aplicación progresiva de la gratificación para los trabajadores CAS. - Crédito MEF

Según fuentes sindicales, el viernes 17 de julio las cinco confederaciones estatales más representativas del país (Confetep, CITE, Unasse, CTE y Conasep) fueron convocadas por la directora de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF para comunicarsele cómo se aplicaría la Ley 32563, que da gratificación y CTS a los trabajadores CAS (régimen del decreto legislativo 1057, de Contrato administrativo de servicios).

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Así que sí habrá gradualidad de la medida. Con un monto mínimo de S/300, la gratificación este 2026 se pagará en el 10% del monto de la remuneración de cada trabajador este 2026 y subirá gradualmente cada año hasta llegar al 100% en el 2030. Para este julio se pagará en una ‘planilla complementaria’; es decir, fuera del cronograma de pagos al sector público del Banco de la Nación.

Se pagará el 10% de la gratificación este 2026 . En julio y diciembre

Se pagará el 20% en 2027

Se pagará el 30% en 2028

Se pagará el 50% en 2029

Se pagará completa, al 100%, en el 2030.